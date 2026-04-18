হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক : নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দিলে মমতাৰ তৃণমূলে

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক : নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দিলে মমতাৰ তৃণমূলে
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বংগত সাম্প্ৰদায়িক, উচটনিমূলক আৰু বিভাজনমূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ ৷
By ANI
Published : April 18, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা : পশ্চিম বংগত বলিছে নিৰ্বাচনীৰ গৰম বা ৷ ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক নেতা-কৰ্মীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ইখনৰ পাছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে ৷ অসমৰ নিৰ্বাচনীৰ সকলো কাম-কাজ শেষ কৰি, বংগত অংশ লোৱা নিৰ্বাচনী সভাত মমতা বেনাৰ্জীক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতবোৰ মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে ৷
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত বহুতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনাও কৰিছে ৷ ইয়াৰ মাজতে এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বংগ চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে “সাম্প্ৰদায়িকভাৱে অভিযুক্ত, উচটনিমূলক আৰু বিভাজনমূলক” মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শনিবাৰে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰে ।
দলৰ হৈ দাখিল কৰা এখন অভিযোগ পত্ৰত টিএমচিৰ নেতা ডেৰেক অ’ব্ৰাইনে অভিযোগ কৰে যে ১৬ এপ্ৰিলত কোচবিহাৰত প্ৰচাৰ চলাই থকা অৱস্থাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ মানহানিকাৰক বক্তব্যও দিছিল । তেওঁ আৰু অভিযোগ কৰে যে ২০২৬ চনৰ পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ লক্ষ্যৰে ভোটাৰক উদ্দেশ্যি শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰে ৷
পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে, কাৰণ বংগত গো-মাংসত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ হ’ব পাৰে । তেওঁ কথিতভাৱে গো-মাংস সেৱনক নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত কৰি চোৰাং ব্যৱসায় আৰু কিছুমান অঞ্চলত গো-মাংসৰ দোকান স্থাপনৰ দৰে কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত দাবী উত্থাপন কৰিছিল । টিএমচিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যক “ভিত্তিহীন, বিৰক্তিকৰ আৰু ক্ষতিকাৰক” বুলি অভিহিত কৰিছে ।
দলটোৱে দাবী কৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে বক্তব্য ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ পৰিসৰৰ বাহিৰলৈ গৈছে ৷ তেওঁৰ এই মন্তব্যই ধৰ্মীয় ঘৃণা বৃদ্ধি কৰাইছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ জুই জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হয় ।
টিএমচিয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক ভাবুকি আৰু অসত্য অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰে ৷ যাৰ বাবে এইবোৰে মানহানি আৰু নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি (MCC) উলংঘা কৰা বুলি টিএমচিয়ে দাবী কৰে । পত্ৰখনত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ অধীনত গোটৰ মাজত শত্ৰুতা প্ৰসাৰ কৰা, ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ ক্ষোভ উত্থাপন কৰা, নিৰ্বাচনত অযথা প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সৈতে জড়িত ধাৰাকে ধৰি একাধিক আইনী বিধানৰ উল্লেখ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বিচাৰি দলটোৱে নিৰ্বাচনী আয়োগক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কাৰণ দেখুৱাবলৈ জাননী জাৰি কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী কৰ্তৃপক্ষক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ উপৰিও টিএমচিয়ে চলি থকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত যাতে এনে কোনো বক্তব্য দিয়া নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।