কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপ তিতাবৰ সমষ্টিত শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব?

তিতাবৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালা কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ? সমষ্টিটোৰ সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা কি বিজেপি প্ৰাৰ্থী গোৱালাৰ ?

Titabor BJP candidate Dhiraj Gowala
তিতাবৰ সমষ্টিৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বলাব পাৰিবনে ধীৰাজ গোৱালাই ? (ETV Bharat Assam)
Published : April 4, 2026 at 7:26 PM IST

যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজখন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৷ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ স্বৰূপ তিতাবৰ সমষ্টিৰ এইবাৰৰ কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে ৰাইজৰ মাজত আছে বিশেষ প্ৰভাৱ ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছক ওফৰাই সমষ্টিটো কেনেকৈ বিজেপিৰ দখলত নিব পাৰি তাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিয়ে ৷ এইবাৰ তিতাবৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাক ৷

সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰীক উন্নয়নৰ প্ৰসংগৰে সাংবাদিকৰ আগত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাই কয়,"২০১৬ত যি সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি বিধায়ক জয়ী হ'ল, সেই সমষ্টিবোৰৰ তুলনাত ১০ বছৰ পিছপৰি থাকিল তিতাবৰ সমষ্টি ৷ ১০ বছৰ পিছপৰা মানে এটা সমষ্টি ৰাস্তা-ঘাট কিমান জৰাৰ্জীণ হ'ব ? সেয়েহে এইবাৰ তিতাবৰবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগত থকাৰ পোষকতা কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত তিতাবৰবাসীয়ে সহযাত্ৰী হিচাপে বিচাৰিব ৷ এইবাৰ পুনৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব আৰু ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৷"

তিতাবৰ সমষ্টি সন্দৰ্ভত ধীৰাজ গোৱালাৰ মন্তব্য় কি? (ETV Bharat Assam)

পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গোৱালাই কয়,"২০২৪ ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ২৬খন গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত ২৫খনত আমাৰ দখলত আছে ৷ সেয়েহে এইবাৰো আমাক তিতাবৰবাসীয়ে আৰ্শীবাদ দিব ৷ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ, ৰেচম মহাবিদ্যালয় এই প্ৰতিষ্ঠানসমুহ ৰাইজে কাষত পোৱা লগতে আৰ্চেনিক মুক্ত খোৱা পানী খাবলৈ পোৱা লগতে ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন, কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ আদি বিষয়ত কাম কৰা পৰিকল্পনা আছে ৷"

আনহাতে বন্যহস্তী আৰু বান্দৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বন্যহস্তী উপদ্ৰৱৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতি মাটি ছন পৰি ৰৈছে ৷ সেয়ে এই সমস্যা সমাধান বাবে এক দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷ পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ কাৰণে তিতাবৰৰ দৰে সৰু চহৰত কৃত্ৰিম বানপানী হয়, লগতে সৃষ্টি হয় যান-জঁটৰ সমস্যা ৷"

উদ্যোগপতি হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতিকো সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোৱালাই কয়, "উদ্যোগপতি হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতিকো তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে, কিন্তু সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কৰিলে ? ৰাইজে আৰ্চেনিকযুক্ত পানী খাবলগীয়া হৈছে ৷ অভিযন্তাজনক সাক্ষাৎ কৰিবলৈও তেওঁৰ সময় নাথাকে ৷"

লগতে পঢ়ক: ১০ লাখ নিবনুৱাক ৫ লাখকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিৰ

