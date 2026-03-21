ETV Bharat / politics

ব্যতিক্ৰম ! কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ সদায় আগত, সমৰ্থকে বিচাৰিলেও দল নেৰে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই

সমৰ্থকে বিচাৰিছে নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলক কিন্তু দলীয় অনুশাসন ভংগ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈছে । অৱশ্যে প্ৰতিটো দলতে টিকট বঞ্চিত নেতাসকলে কোনোৱে যদি মুকলি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে, কোনোৱে আকৌ টিকট নোপোৱাৰ দুখতে দলত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ যো-জা চলাইছে । তিতাবৰ সমষ্টিটো তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰি দলে এইবাৰ আন এগৰাকী নেতাক টিকট দিছে । যাক লৈ ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে ।

আনকি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে গঢ়ি যোৱা তিতাবৰ সমষ্টিত তেওঁৰে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে শ্ল'গানো দিছে একাংশ কৰ্মীয়ে । কিন্তু সমৰ্থকৰ বিপৰীত স্থিতিত স্থান লৈছে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই । দলৰ আদৰ্শ যেন এৰিব নিবিচাৰে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই । দলে টিকট নিদিলেও দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰি দলত্যাগ বা নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন নেখেলাৰে ইংগিত দিলে নেতাজনে ।

সমৰ্থকৰ প্ৰবল দাবী স্বত্বেও নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়, "মই একো নাপালোঁ, মই সাধাৰণ মানুহ । গৌৰৱ গগৈয়ে মোক বিধায়ক পাতিলে আৰু ৫ বছৰ বিধানসভাখন দেখুৱালে । মই যি পাৰোঁ সততাৰে কামবোৰ কৰিলোঁ সেই কাৰণে গৌৰৱ গগৈক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ । সদায় যে ময়ে টিকট পাই থাকিম সেইটো নহয়, পোৱা-নোপোৱা খেলখনৰ বাবেই জীৱনটো মধুৰ । আমি হাইকামাণ্ড থকা দল । তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া মানি ল'ব লাগিব ।"

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সঘন যোগাযোগৰ বাবে টিকট কৰ্তন হ'ল নেকি বুলি উঠা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰে ঘনিষ্ঠ হোৱাটো স্বাভাৱিক । কাৰণ তেওঁ সাংবিধানিক মুৰব্বী । গতিকে মই যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ তিতাবৰবাসীৰ কাৰণে গৈছে । অৰ্থাৎ তিতাবৰৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ । বিকাশৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে মোক কেতিয়াও হাইকামাণ্ডে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বাধা দিয়া নাই ।"

দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে ভাস্কৰ বৰুৱা (ETV Bharat)

একাংশ কৰ্মীয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান জনোৱাক লৈ তেওঁ কয়, "মই টিকট নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আৱেগিক । তেওঁলোকে মোলৈ কান্দি কান্দি ফোন কৰিছে । মই আজি অভিভূত হৈছোঁ । কাৰণ তিতাবৰবাসীয়ে মোক সহযোগ কৰিছে আৰু আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে । এয়া মোৰ বাবে প্ৰাপ্তি । আমাৰ দলটো অনুশাসন থকা দল । আমি দলীয় হাইকামাণ্ডৰ আজ্ঞাপৰ মানুহ । গতিকে দলীয় অনুশাসন আমি মানি চলিব লাগিব । নহ'লে দল কেনেকৈ থাকিব । বিপদৰ সময়ত আমি সকলোৱে একগোট হৈ থাকিব লাগিব ।"

কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ ভংগ কৰি দলত্যাগ বা নিৰ্দলীয়ভাৱে যে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই নিৰ্বাচন নেখেলে সেই কথা তেওঁৰ এই মন্তব্যই স্পষ্ট কৰিছে । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ এই স্থিতিৰ বিপৰীতে আকৌ তিতাবৰৰ বিজেপি শিবিৰত বিপৰীত পৰিস্থিতি দেখা গৈছে ।

টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হেমন্ত কলিতাই দল ত্যাগ কৰি তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে । বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাই হেমন্ত কলিতাৰ যোৰহাটস্থিত বাসভৱনত তেওঁক সাক্ষাতৰ অহাৰ সময়তো বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা
ইটিভি ভাৰত অসম
যোৰহাট
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.