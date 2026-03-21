অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ কংগ্ৰেছীৰ ঘৰত তোলনি বিয়া খাবলৈও মানুহ যোৱা নাছিলঃ কিয় ক'লে বিজেপি নেতা বিমল বড়াই ?

কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস খুচুৰি বিস্ফোৰক মন্তব্য টিংখঙৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিমল বড়াৰ । বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক নিস্কৰ্মা আখ্য়া বড়াৰ ৷

Tingkhong BJP candidate Bimal Borah
কংগ্ৰেছক সমালোচনা বিমল বড়াৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 5:49 PM IST

Updated : March 21, 2026 at 6:17 PM IST

3 Min Read
মৰাণ : ৰাজ্যজুৰি এটা পৰ্যায়তে ৯ এপ্ৰিলত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলবোৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । সমান্তৰালকৈ সমালোচনাৰ ৰাজনীতিও তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । কেতিয়াবা যদি শাসকীয় পক্ষৰ নেতাই চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ উদাহৰণ দি বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিছে কেতিয়াবা আকৌ বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ বিফলতাক লৈ শাসকীয় নেতাক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।

একপ্ৰকাৰ ক্ৰমাৎ গৰম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই চূড়ান্ত ৰূপ পোৱাৰ পাছতে এই মিত্ৰতাক লৈ এইবাৰ সৰৱ হৈছে মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ টিংখং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিমল বড়া ।

কংগ্ৰেছক সমালোচনা বিমল বড়াৰ (ETV Bharat)

বিৰোধীক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস খুচৰিলে বিমল বড়াই । বড়াই কয়, "কংগ্ৰেছ অসমৰ বাবে এক কলংকিত অধ্যায় । অসম আন্দোলনৰ সময়ত কংগ্ৰেছীৰ ঘৰত তোলনি বিয়া খাবলৈও মানুহ নগৈছিল । প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ দিনলৈকে অসমৰ মানুহে ভয়-শংকা-বিভীষিকাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছিল ।"

বড়াই লগতে কয়, "উন্নয়নৰ নামত এটা ডাঙৰ শূন্য আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ । নিযুক্তিৰ নামত চলিছিল দুৰ্নীতিৰ বজাৰ । সেয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে ভুৱা জাতীয়তাবাদী দলে । গতিকে অসমৰ ৰাইজে সকলো বুজি পায় যে কাৰ চৰকাৰে অসমক প্ৰকৃতাৰ্থত আগবঢ়াই নিব ।"

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈক 'নিষ্কৰ্মা' আখ্যা :

টিংখং সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈকো বিমল বড়াই সমালোচনা কৰে । বিপুল গগৈক 'নিষ্কৰ্মা' আখ্যা দি বিমল বড়াই কয়, "১৫ বছৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে থাকি টিংখং সমষ্টিৰ বাবে তেওঁ একো নকৰিলে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত কুলি চৰাইৰ দৰে মাত মাতিবলৈ অহা মানুহক টিংখং সমষ্টিৰ ৰাইজে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব ।"

কংগ্ৰেছৰ দিনত টিংখং আৰু বিজেপিৰ দিনত টিংখঙৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে বুলি দাবী কৰি বিমল বড়াই কয়, "টিংখং সমষ্টিত ১৫ বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত কি অৱস্থাত কোনে পেলাই থৈ গৈছিল এইটো আমি ক'ব লগা কথা নহয় । কংগ্ৰেছৰ ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৫‌ চনৰ সময়ছোৱাত যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে কোন আছিল অসমৰ ৰাইজেও জানে টিংখাঙৰ ৰাইজেও জানে ।"

তেওঁ এই কথাও যোগ দিয়ে যে, "সেইটো সময়ত টিংখঙৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যদি মৰম থাকিলেহেঁতেন, টিংখঙৰ ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ পৰা যিকোনো কাম সম্ভৱ হ'লহেঁতেন । কিন্তু এগৰাকী সাধাৰণ বিধায়ক হৈ ইয়াৰ আগৰ কাৰ্যকালটোত টিংখং সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ল । ‌টিংখাঙৰ ৰাইজে জানে এই ১০ টা বছৰত টিংখং এলেকা কি ধৰণেৰে বিকাশৰ দিশত আগুৱাই গ'ল । বেলেগকৈ মই এই কথা টিংখঙৰ ৰাইজক ক'ব নালাগে । আৰু সেইজন মানুহৰ বিষয়ে কি অপপ্ৰচাৰ কৰিব । তেওঁ এজন 'নিষ্কৰ্মা' মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ।"

মুঠতে নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া এনেদৰে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য শুনা গৈছে । পিছে এইবোৰ বাক্যবাণে নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া সময়ে ক'ব !

