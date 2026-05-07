তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা বিধানসভালৈ...অপ্ৰতিৰোধ্য ৰমাকান্ত দেউৰী

তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা বিধানসভালৈ...অপ্ৰতিৰোধ্য ৰমাকান্ত দেউৰী
মৰিগাঁৱত তৃতীয়বাৰলৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰিয় তিৱা নেতা ৰমাকান্ত দেউৰী । বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বাণীকান্ত দাসক ।
Published : May 7, 2026 at 12:30 PM IST
মৰিগাঁও: ৪ মে'ত ঘোষণা হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । পূৰ্বৰ বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি এইবাৰো মৰিগাঁও সমষ্টিত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । মধ্য অসমৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক তথা তিৱা জনজাতিৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হ’ল ৰমাকান্ত দেউৰী । মৰিগাঁও জিলাৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ এক সুকীয়া স্থান আছে । বিশেষকৈ তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ জনজাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে সদায় সৰৱ হৈ আহিছে ।
ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আৰম্ভণি আৰু তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ:
ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল । তিৱা জনজাতিৰ অধিকাৰ আৰু ভূমি সুৰক্ষাৰ আন্দোলনৰ সৈতে তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল দেউৰী । তেওঁ তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । পৰিষদৰ নেতা হিচাপে তেওঁ তিৱা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা আৰু জনজাতীয় অঞ্চলসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব দিছিল ।
বিধায়ক হিচাপে উত্থান:
ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ লয় ২০১৬ চনত । ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় । এই নিৰ্বাচনত তেওঁ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ।
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন:
তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু সাংগঠনিক দক্ষতাৰ বাবে বিজেপিয়ে পুনৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ৰমাকান্ত দেউৰী এগৰাকী স্পষ্টবাদী নেতা হিচাপে পৰিচিত । তেওঁৰ ৰাজনীতিৰ মূল ভিত্তি হ’ল খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা ।
অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় গুৰুত্ব দি আহিছে । জনজাতীয় তিৱাসকলৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ আন আন পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰী আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণত আগভাগ লৈছে । লগতে শংকৰী সংস্কৃতি আৰু জনজাতীয় ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ সংমিশ্ৰণত সমাজ গঢ়াৰ পোষকতা কৰে ।
শেহতীয়া বিতৰ্ক আৰু প্ৰত্যাহ্বান:
দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক জীৱনত তেওঁ কেতিয়াবা বিতৰ্কৰ মাজতো সোমাই পৰিছে । কেতিয়াবা নিজৰ স্পষ্টবাদী মন্তব্যৰ বাবে আৰু কেতিয়াবা স্থানীয় বিষয়ৰ ওপৰত কৰা বিৰোধিতাৰ বাবে তেওঁ চৰ্চিত হৈছে । বিশেষকৈ ২০২৪ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত তেওঁৰ সমষ্টিৰ ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তনক লৈ কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
ৰমাকান্ত দেউৰী কেৱল এজন বিধায়কেই নহয়, তেওঁ মধ্য অসমৰ তিৱা সমাজৰ এগৰাকী অভিভাৱক স্বৰূপ । বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি মৰিগাঁও জিলাত মজবুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য । তেওঁৰ নেতৃত্বই তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নত এক যোগাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে । ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মুঠ ১,১৭,৯৪২ টা ভোট লাভ কৰে । নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বাণীকান্ত দাসক ৬৫,৪৮৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
লগতে ২০১৬ আৰু ২০২১ চনৰ পাছত এইবাৰো ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে নিজৰ স্থিতি মজবুত কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এই বিজয় তেওঁৰ সমষ্টিটোত থকা শক্তিশালী জনপ্ৰিয়তা আৰু সাংগঠনিক দক্ষতাৰ এক নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।