বিজেপিৰ পতাকা হাতত লৈ তৃতীয়টো দলত যোগদান সুস্মিতা দেৱৰ

বিজেপিৰ পতাকা হাতত লৈ তৃতীয়টো দলত যোগদান সুস্মিতা দেৱৰ
পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৰ পৰাজয়ৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে যোৱা মাহত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছিল ৷
By PTI
Published : July 9, 2026 at 6:59 PM IST
কলকাতা: তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ বিজেপিত যোগদান ৷ বৃহস্পতিবাৰে কলকাতাত গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে টিএমচিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে ৷ সাংসদগৰাকীৰ সৈতে সুখেন্দু শেখৰ সত্যজিৎ আৰু প্ৰকাশ চিক বৰাইকেও বিজেপিত যোগদান কৰে ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সমীক ভট্টাচাৰ্যৰ উপস্থিতিত তিনিওগৰাকী নেতাই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে ৷ দলটোৰ ছল্ট লেকস্থিত কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা এক কাৰ্যসূচীত প্ৰাক্তন সাংসদসকলক বিজেপিৰ পতাকা প্ৰদানৰে ভট্টাচাৰ্যই আদৰণি জনায় ।
পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৰ পৰাজয়ৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে যোৱা মাহত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ লগতে সত্যজিৎ আৰু বৰাইকেও পদত্যাগ কৰিছিল ।
ভট্টাচাৰ্যই কয় যে তিনিওগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদৰ অভিজ্ঞতাই ৰাজ্যখনত দলটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।
উল্লেখ্য যে সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী সুস্মিতা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰয়াত সন্তোষ মোহন দেৱৰ কন্যা । কিন্তু ২০২১ চনৰ পাছত তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আৰু পশ্চিম বংগৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ৷ শেহতীয়াকৈ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছ ধৰাশায়ী হোৱাৰ পিছতেই ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নেতাই দলত্যাগ কৰা দেখা গৈছে । সেই ধাৰাৰেই আগবাঢ়িল সুস্মিতাও ।
ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিয়েই নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰিছিল সুস্মিতা দেৱে ৷ অনানুষ্ঠানিক এক আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিছিল যে অতি শীঘ্ৰেই সুস্মিতা দেৱে বিজেপি দলত যোগদান কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: জালনোট চক্ৰই কিদৰে কাম কৰিছে অসমত ? সদনত বিৱৰণ পীযুষ হাজৰিকাৰ