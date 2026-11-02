'২৭ত নিৰ্বাচন, পঞ্জাৱত আৰম্ভ দল বাগৰাৰ খেল : 'আপ' এৰি ৩ বিধায়কে যোগ দিলে বিজেপিত

'২৭ত নিৰ্বাচন, পঞ্জাৱত আৰম্ভ দল বাগৰাৰ খেল : 'আপ' এৰি ৩ বিধায়কে যোগ দিলে বিজেপিত
নিলম্বিত বিধায়ক কুঁৱৰ বিজয় প্ৰতাপ সিংসহ পঞ্জাৱৰ ৩ আপ বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰিলে ।
Published : November 2, 2026 at 1:23 PM IST
অমৃতসৰ (পঞ্জাব) : পঞ্জাৱত শাসকীয় আম আদমি পাৰ্টী (আপ)ত মোক্ষম আঘাত । 'আপ' ত্যাগ কৰা ৩ গৰাকী বিধায়কে সোমবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে ।
লগে লগে পঞ্জাৱৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চলিছে । বিজেপিত যোগদান কৰা বিধায়ককেইজন হৈছে ক্ৰমে কুঁৱৰ বিজয় প্ৰতাপ সিং, চেতন সিং জৌৰামাজৰা আৰু হৰমীত সিং পাঠানমাজৰা ।
সোমবাৰে পুৱা 'আপ'ৰ নিলম্বিত বিধায়ক কুঁৱৰ বিজয় প্ৰতাপ সিঙে পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰে । অমৃতসৰ উত্তৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সিঙক জুন মাহতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিলম্বন কৰিছিল ।
Major Blow to AAP, Rebel Leaders Switch to BJP Ahead of Punjab Polls LIVE Press Conference #bjp #pressconference #delhi #punjab #aap #live https://t.co/tzif0EjMhY— ANI (@ANI) November 2, 2026
আনহাতে, এদিন পূৰ্বে ছমনাৰ বিধায়ক চেতন সিং জৌৰামাজৰা আৰু ছানুৰৰ বিধায়ক হৰমীত সিং পাঠানমাজৰাই দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছিল । তিনিওগৰাকী বিধায়কে সোমবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু দলটোত যোগদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৭ চনত পঞ্জাৱত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে শেহতীয়াকে দলে টিকট প্ৰত্যাশী ৪০ জনীয়া নেতাৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু এই তালিকাক লৈ একাংশ বিধায়ক তথা 'আপ'ৰ নেতা অসন্তুষ্ট হোৱা দেখা গৈছে । সেই নেতাসকলে দলত বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছে ।
হৰমীত সিং পাঠানমাজৰা আৰু চেতন সিং জৌৰামাজৰাও এই প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ সম্পূৰ্ণ অসন্তুষ্ট আছিল । যাৰ ফলত তেওঁলোকে দল ত্যাগৰ ঘোষণা কৰে । প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বিধায়ক পাঠানমাজৰা আৰু জৌৰামাজৰাই দলত্যাগ কৰে ।
দল ত্যাগৰ লগে লগে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান চৰকাৰৰ কাম-কাজকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, নিবনুৱা সমস্যা, কৃষকৰ সমস্যা আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এই সমস্যাসমূহ সমাধানত মান চৰকাৰ বিফল হোৱা বুলিও তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে ।
ইফালে জুন মাহতে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কুঁৱৰ বিজয় প্ৰতাপ সিঙক আপে নিলম্বন কৰিছিল । নিলম্বনৰ পিছতো তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে মান চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আহিছিল ।
দেওবাৰে সিঙে 'আপ'ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানক লৈ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল । এই শীৰ্ষ নেতাসকল দলৰ নীতিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
অৱশেষত সোমবাৰে সিঙে অধ্যক্ষ কুলতাৰ সিং সন্ধ্ৱানলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । সিঙে ফেচবুক পোষ্টত পদত্যাগ পত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "মই পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ ।" পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈও সিঙে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। >ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਬਨ-ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। >ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ 90 ਪਰਸੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। >ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। >ਮੇਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। >ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। >ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। >ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ”। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ… ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ— Kunwar Vijay Pratap Singh (@Kvijaypratap) November 2, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত সিঙে কয়, "আপোনালোকৰ সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ কেৱল ঘোষণা আৰু ফিটা কটা ৰাজনীতিৰ ওপৰলৈ যোৱাৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব আৰু ড্ৰাগছ, ধন দাবী, গেংষ্টাৰৰ ৰাজত্ব আৰু দুৰ্নীতিৰ দ্বাৰা আবদ্ধ হৈ পৰা পঞ্জাৱক পুনৰ প্ৰগতিশীল আৰু প্ৰিয় ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব ।" তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে 'পঞ্জাৱ ফাৰ্ষ্ট'।
উল্লেখ্য যে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে বহু বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱা সিঙে ২০২১ চনত 'আপ'ত যোগদান কৰিছিল । এবছৰ পিছতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ অমৃতসৰ উত্তৰ সমষ্টিত তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল ।
নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইমাহমান বাকী আছে । তেনে সময়তে পঞ্জাbত এনেধৰণৰ বিসম্বাদ আৰু দলত্যাগৰ ঘটনাই শাসনত থকা আম আদমি পাৰ্টীত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বুকুৰ ঘাঁত নিমখ চটিয়াইছে কংগ্ৰেছে: ৰাহুলক কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ