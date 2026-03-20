হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে আদৰিলে ৰঙানদীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজক

প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰলৈ সমষ্টিত ভৰি দিলে ঋষিৰাজ হাজৰিকাই ।

Assam Assembly Elections 2026
ৰঙানদীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাক আদৰণি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 2:46 PM IST

লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলাৰ নৱগঠিত ৭৫ নং ৰঙানদী সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে যুৱনেতা ঋষিৰাজ হাজৰিকাক । বৃহস্পতিবাৰে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পাছতে বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাক হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে উষ্ম আদৰণি জনায় । জিলাখনৰ পথালি পাহাৰৰ সমীপৰ টোলগেটত হাজাৰ হাজাৰ লোক সমৱেত হয় । পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে ঋষিৰাজ হাজৰিকা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ লগতে নেতাগৰাকীক পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনায় ।

ৰঙানদীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাক আদৰণি (ETV Bharat)

তাৰ পৰাই সমৰ্থকসকলে ঋষিৰাজ হাজৰিকাক ৰঙানদী সমষ্টিলৈ আদৰি লৈ যায় । ইফালে ৰাইজৰ চেনেহত অভিভূত হৈ পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকা । সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোৰ নিচিনা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰাক বিজেপিয়ে যি স্বীকৃতি দিলে তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । লগতে ৰঙানদী সমষ্টিবাসীয়ে আজি যি মৰম দিছে মই অনুভৱ কৰিছোঁ মই ৰঙানদীবাসীৰ ল'ৰা আছিলো আৰু আগন্তুক সময়ত মই ৰঙানদীবাসীৰ ল'ৰা হৈ কাম কৰি যাম ।"

ৰঙানদীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে ৰঙানদী সমষ্টিত ঋষিৰাজ হাজৰিকাই দীর্ঘদিন ধৰি ৰাইজৰ মাজত সোমাই কাম কৰি আছে । যাৰ বাবে দলে তেওঁৰ জনপ্রিয়তা দেখা পাই টিকট প্ৰদান কৰিছে । সমষ্টিটোত ঋষিৰাজৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আছে নতুনকৈ কংগ্রেছত যোগ দিয়া প্ৰাক্তন অগপ নেতা জয়ন্ত খাউণ্ড । সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ঋষিৰাজ আৰু জয়ন্ত খাউণ্ডৰ মাজতে মূল যুঁজখন হোৱাতো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

