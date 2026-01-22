কৰ্মীসকলক অতুল বৰাই ক'ব লাগে "এয়া অগপ দলৰ অন্তিম নিৰ্বাচন" : গৌৰৱ গগৈ

কৰ্মীসকলক অতুল বৰাই ক'ব লাগে "এয়া অগপ দলৰ অন্তিম নিৰ্বাচন" : গৌৰৱ গগৈ
শাসনত থাকিও অসম গণ পৰিষদ দল আৰু দুৰ্বল হৈছে বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ । অতুল বৰাকো কৰিলে সমালোচনা ।
Published : January 22, 2026 at 11:34 AM IST
যোৰহাট : নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলেও ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থাও হাতত লৈছে । শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ বাক-বিতণ্ডাও কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে । তাৰ মাজতে শাসনত থকা মিত্ৰজোঁটৰ অংশ অসম গণ পৰিষদ আৰু দলৰ সভাপতি অতুল বৰাক উভতি ধৰিলে ।
সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"অতুল বৰাই প্ৰথমে দলৰ কৰ্মীসকলক ক'ব লাগে যে এয়া অগপ দলৰ অন্তিম নিৰ্বাচন । যিদৰে তেওঁ বিজেপি দলৰ লগত হাত মিলাই আছে । দলৰ স্বাৰ্থ নেওচি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৈছে তাকে কৰিছে, তাৰ বাবে অগপ দল যোৱা ১০ বছৰত শক্তিশালী হ'ব লাগে । প্ৰথমবাৰ মই দেখা পালোঁ এটা দল যিটো চৰকাৰত আছে কিন্তু ১০ বছৰত দুৰ্বল হৈ গ'ল । এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত দলটো থাকিব নে নাথাকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে হাওঁৰাঘাটৰ পৰা কংগ্ৰেছে নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ সংকল্পৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । য'ত কংগ্ৰেছ দলৰ কেইবাগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা উপস্থিত থাকে । সেই অনুষ্ঠান সামৰি নিশা যোৰহাটত উপস্থিত হয় দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু আন আন নেতাসকল । যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতাসকলক দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় । সেই সময়ত সাংবাদিকৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ভয় শংকা আৰু বাধা নেওচি হাওৰাঘাটত হাতে হাত ধৰি নতুন বৰ অসম গঢ়ো শীৰ্ষক অনুষ্ঠানলৈ ৰাইজ ওলাই আহিল, দুপৰ নিশালৈকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল ৰৈ আছে, কাৰণ দিনে দিনে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰাইজৰ আস্থা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজে গম পাইছে এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, যদি এই নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া হ'লে কাৰো ওচৰত মাটিৰ পট্টা নাথাকিব আৰু অসমৰ মাটি গুচি যাব আদানি, আম্বানী, পতঞ্জলী, মামা আৰু মামীৰ ওচৰলৈ । যিখিনি অৱশিষ্ট থাকিব সেইখিনিও কাঢ়ি লৈ যাব । যুৱ প্ৰজন্মই গম পাই গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি আঁতৰাব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে চাৰিওফালে মদৰ দোকান খুলি, ড্ৰাগছ বেপাৰ কৰি যুব প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব । মহিলাসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো একত্ৰিত হৈ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছে ।"
বিৰোধী ঐক্য আৰু আসন ভাগ-বটোৱাৰা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ কথা স্পষ্ট, কংগ্ৰেছে ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে ৭৫০ জনে আবেদন কৰিছে । সেয়েহে প্ৰথমে আমাৰ দলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু আটাইতকৈ উপযুক্ত বুলি ভবা সকলক লৈ আমি ১০০ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ।" অখিল গগৈয়ে নিজকে কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বুলি কোৱা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কংগ্ৰেছৰ হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ কৰ্মী আৰু মহিলাসকল । ভয়-ভাবুকি নেওচি হাওঁৰাঘাটত উপস্থিত হোৱাসকল আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ । নিশা ১০ বজালৈকে যোৰহাটত অপেক্ষা কৰি থকা কৰ্মীসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ।"
