এই চৰকাৰ সাধাৰণ জনতাৰ শত্ৰু : লুৰীণজ্যোতি গগৈ
খোৱাং সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । তাৰ মাজতে চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি ল'লে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
Published : March 27, 2026 at 8:22 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । তাৰ পূৰ্বে পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ নাটনিক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ । তেওঁ কয়, "পেট্ৰ'ল, ডিজেল, গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনগণক মাধমাৰ শোধাইছে । এইটো বহুদিনৰ পৰা চলি আছে । বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ যিটো দাম তাৰ প্ৰায় দুগুণ হৈছে । গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ তিনিগুণ দাম বৃদ্ধি পাইছে । তাৰোপৰি টোল টেক্স লগাই দিছে, কৰ বঢ়াইছে, বস্তুৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে । এইখন চৰকাৰ সাধাৰণ জনতাৰ শত্ৰু চৰকাৰ । চৰকাৰ কেৱল বন্ধু আম্বানী, আদানীৰ দৰে পুঁজিপতিৰহে ।"
খোৱাঙত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে । খোৱাং সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাংচালি গাঁও পঞ্চায়তত ৩ খন আৰু খোৱাং পঞ্চায়তত ৩ খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
খোৱাং সমষ্টিক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ পৰিকল্পনা
বিৰোধী ঐক্যৰ নেতাসকলক লগত লৈ প্ৰচাৰ চলোৱা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে খোৱাং সমষ্টিক লৈ কৰা পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "খোৱাং সমষ্টিক এটা আদৰ্শ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ইয়াৰ উন্নয়ন, খোৱাং সমষ্টিৰ কৃষি নিৰ্ভৰ অৰ্থনীতি, খোৱাং সমষ্টিৰ মাজত থকা সম্ভাৱনা, চাহ শিল্পৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বিষয়বোৰক লৈ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । নৈৰ কাষত যিহেতু এই সমষ্টিটো আছে, নৈক কেন্দ্ৰ কৰি পৰ্যটনকে ধৰি আন আন কামকাজ যাতে কৰিব পাৰোঁ, খোৱাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ উপৰিও নোপোৱাসকলে আত্ম সংস্থাপিত যাতে হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ।"
বিজেপি আৰু দুবাৰৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা :
প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ বিজেপি আৰু খোৱাং সমষ্টিত দুবাৰকৈ বিজেপি দলৰ পৰা বিধায়ক হোৱা চক্ৰধৰ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে এক জনকল্যাণকামী আঁচনিৰ ধন তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ ঘৰত পাব পৰা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । সকলো উপযুক্ত মানুহে যাতে ন্যায় পায় এই কথা আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ । ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়, জনজাতীয় মানুহে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবী তেওঁলোকে কৰি আছে সেইবোৰ অধিকাৰ কেনেদৰে পাব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমাৰ যি দায়িত্ব আছে এই সম্পৰ্কতো আমাৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ । ৰাইজৰ খুব সুন্দৰ সঁহাৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এফালে জালুকবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল ধনী হৈছে আনফালে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়কৰ ভাতৃ, ভনী জোঁৱায়েক বা পৰিয়ালৰ মানুহ ধনী হৈছে । জনগণ দুখীয়া হৈ গৈছে, জনগণ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত । ইফালে জনপ্ৰতিনিধি ধনী হৈছে । আনকি নামঘৰতো ৪ শতাংশ কমিছনৰ দিহা কৰিছে খোদ বিধায়কগৰাকীৰ উদ্যোগত । বিধায়কগৰাকীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ, মানুহৰ প্ৰতি কৰা অত্যন্ত বেয়া ব্যৱহাৰ সমষ্টিটোৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় । যিয়ে ভোট নিদিয়ে তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে । ৰাস্তা- ঘাটৰ কথা ক'লেও বা বেলেগ সা-সুবিধাৰ সহায় বিচাৰি গ'লেও তেওঁলোকক বেয়াকৈ কৈ ঘূৰাই পঠিয়ায় । জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকী যিসকলে ভোট দিয়ে কেৱল তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি নহয়, ভোট নিদিয়া সকলৰো প্ৰতিনিধি । সমস্যা হ'লে ভোট নিদিয়াসকলৰ ওচৰলৈও যাব লাগিব তেওঁলোককো চাব লাগিব । ৰাস্তা এটা যেতিয়া বনাব বাচি বাচি যিসকলে ভোট দিছে তেওঁলোকেহে খোজ নাকাঢ়ে, সেই ৰাস্তাটোত সকলোৱে খোজকাঢ়িব । ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাটোৱেই আমাৰ দায়িত্ব ।"
