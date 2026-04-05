প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : পঞ্চমবাৰৰ বাবে শদিয়াৰ শতফুল খাবলৈ সাজু বলীন চেতিয়া

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : পঞ্চমবাৰৰ বাবে শদিয়াৰ শতফুল খাবলৈ সাজু বলীন চেতিয়া
চাৰিবাৰৰ বিধায়ক বলীন চেতিয়া শদিয়াত অপ্ৰতিৰোদ্ধ হৈয়ে থাকিব নেকি ?
Published : April 5, 2026 at 4:34 PM IST
তিনিচুকীয়া: গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰি দিন ৷ ধুমুহাৰ গতিৰে প্ৰতিটো দলৰ নেতাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ ৰাইজৰ বহুমূলীয়া ভোট লাভৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে ৷ ব্যতিক্ৰম হৈ থকা নাই তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিও ৷
সংগীত সূৰ্য, ভাৰত ৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম ঠাই হৈছে শদিয়া ৷ বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত থকা শদিয়া সমষ্টিটো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ অসম-অৰুণাচলৰ সীমামূৰীয়া সমষ্টিটোত এনডিএ তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পুনৰ থিয় দিছে বলীন চেতিয়া, বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্য তথা অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জগদীশ ভূঞাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷
|বিজেপি প্ৰাৰ্থী বলীন চেতিয়াৰ সম্পৰ্কে:
তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ন-মটাপুং গাঁৱত জন্ম বলীন চেতিয়াৰ ৷ বৰ্তমান মাকুমৰ স্থায়ী বাসিন্দা যদিও তেওঁ শদিয়াৰ চপাখোৱাতো থাকে ৷
|বলীন চেতিয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ:
বলীন চেতিয়াই ২০০৬ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ সেই বছৰে শদিয়াৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় চেতিয়া ৷ ২০১১ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু বিধায়ক হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় ৷ তাৰ পিছতে ২০১৬ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে ৷
২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰি সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু জয়লাভো কৰিছিল ৷ ২০২১ৰ নিৰ্বাচনটো জয়লাভ কৰি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সমষ্টিটোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অপ্ৰতিৰোদ্ধ হৈ থাকে বলীন চেতিয়া ৷ এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে চেতিয়া ৷
|শদিয়া সম্পৰ্কে বলীন চেতিয়া:
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ ই টিভি ভাৰতক কয়, "পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰৰ নিৰ্বাচন সুকীয়া ৷ চাৰিটা নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল পৰিৱেশ এইবাৰে দেখিছো ৷ ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি মই অভিভূত ৷"
সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ সম্পৰ্কত চেতিয়াই কয়, " আমাৰ প্ৰধান সমস্যাবোৰা প্ৰায় সমাধান হ'ল ৷ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে যিসমূহ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পৰা ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে ৷ সমষ্টিটোত ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা বৰ্তমান নাই বুলিব পাৰি ৷ দুই এটা পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৷ বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আদি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷ দুখনকৈ কলেজ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷"
আনহাতে বিৰোধী তথা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী জগদীশ ভূঞা সন্দৰ্ভত কয়, "এইবাৰ তেওঁ আটাইতকৈ বেছি ভোটত পৰাজিত হ'ব ৷"
