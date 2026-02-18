বহুকেইটা নতুনত্ব থাকিব এইবাৰৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত

বহুকেইটা নতুনত্ব থাকিব এইবাৰৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
গুৱাহাটীত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল । নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ সংবাদমেল ।
Published : February 18, 2026 at 8:13 PM IST
গুৱাহাটী : "ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ চমুকৈ এছ আৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যোগ্য ভোটাৰৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু অযোগ্য ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমত এছ আৰ কৰা হৈছে । অন্য ১২ খন ৰাজ্যৰ কথা সুকীয়া । অসমত এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত আছে আৰু যাৰ বাবে অসমত এছ আৰ কৰা হৈছে । আন ৰাজ্যত এছ আই আৰ কৰা হৈছে ।"
বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে । আগন্তুক অসম বিধানসভা নির্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীলৈ অহা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সোমবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা আয়োগৰ দলটোৱে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে বিভিন্ন পক্ষৰে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছত বিয়লি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত অসমলৈ অহা দলটোত নিৰ্বাচন আয়ুক্তদ্বয় ডাঃ এছ এছ সান্ধু আৰু ড৹ বিবেক যোশীৰ লগতে আয়োগৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে ।
সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে সকলো ভোটাৰকে ভোটদানৰ বাবে আহ্বান জনাই কয়, "ভোটদানক লোকতন্ত্রৰ মহা উৎসৱ হিচাপে সকলো ভোটাৰে উদযাপন কৰিব লাগে । যুৱ ভোটাৰসকলক এই উৎসৱত অংশ লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ । যাতে আমাৰ গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় । বিগত নিৰ্বাচনসমূহত অসমত ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট ভাল হৈছে । এইবাৰো সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ আমি অসমলৈ আহিছোঁ । দুদিন ধৰি আমি বিভিন্ন পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি সমীক্ষা কৰিছোঁ । কোনো ভোটাৰ যাতে থাকি নাযায় তাৰ বাবে এছ আৰ কৰা হৈছে । সেইদৰে অযোগ্য ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ।"
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি অসমত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২ কোটি ৪৯ লাখ ৫৮ হাজাৰ ১৩৯ গৰাকী । পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংখ্যা প্ৰায় সমান । অসমত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩১,৪৮৬ টা । গাঁও অঞ্চলত থাকিব ২৭,৭১১ টা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু নগৰাঞ্চলত থাকিব ৩,৭৭৭ টা ভোটকেন্দ্ৰ । মহিলাই পৰিচালনা কৰিব ৩৭১৬ টা ভোটকেন্দ্ৰ । একোটা ভোটকেন্দ্ৰত ১২০০ৰ অধিক নহ'ব ভোটাৰ । যাতে দীঘলীয়া শাৰী নহয় । ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ বাবে বহাৰ লগতে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব । দিব্যাংগৰ বাবে যাৱতীয় সকলো সুবিধা থাকিব । সকলো ভোটকেন্দ্ৰত ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব । আনহাতে 'ECINET' এপ ডাউনলোড কৰি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । নিৰ্বাচনত জড়িত সকলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ডি ই অ' আৰু এছ এছ পিসকলক নিৰপেক্ষভাৱে আইনৰ দৃষ্টিকোণেৰে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । মিছা বাতৰি আৰু এ আইৰ মিছা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্রত নজৰ দিয়াৰ বাবে পৃথকে টীম থাকিব । আমি প্ৰতিটো পক্ষৰ লগত আলোচনাত বহিছোঁ আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ অৱগত কৰা হৈছে ।"
এইবাৰৰ নিৰ্বাচত কি কি নতুনত্ব থাকিব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত বহুকেইটা নতুনত্ব থাকিব । তাৰ ভিতৰত এইবাৰ ভোটাৰসকলে ভোটকেন্দ্ৰৰ চৌহদলৈ মোবাইল ফোন নিব পাৰিব । ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে বাহিৰত মোবাইল ৰখাৰ ব্যৱস্থা থাকিব । এইবাৰ ই ভি এমত প্ৰাৰ্থীৰ ফটো ৰঙীন আৰু নাম ডাঙৰকৈ থাকিব । ভোটকেন্দ্ৰত ভিৰ কমোৱাৰ বাবে একোটা ভোটকেন্দ্ৰত ১২০০ৰ বেছি ভোটাৰ নাথাকিব । আনহাতে এইবাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটকেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ আঁতৰত নিজৰ কাৰ্যালয় ৰাখিব পাৰিব । এইবাৰ সকলো তথ্য পোৱাৰ বাবে নতুনকৈ 'ECINET' এপ কৰা হৈছে । সকলো ভোটকেন্দ্ৰত ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব । এইবাৰ বি এল অ'ৰ পৰিচয় পত্র দিয়া হৈছে । বহুকেইটা নতুনত্ব পাব এইবাৰ ।"
বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতহে নিৰ্বাচনৰ দিন ঠিক কৰা হ'ব । বিহু অসমৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । বিহুৰ তাৰিখৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ণয় কৰিব । কিন্তু কেইটা পৰ্যায়ত কেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব সেই কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযাব । কিন্তু যি নিৰ্ণয় লোৱা হ'ব সেয়া ভোটাৰৰ পক্ষতে লোৱা হ'ব ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "সংবিধানৰ আধাৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোগ্য ভোটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু অযোগ্য ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । ইয়াত অন্য কোনো কথা নাই । ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি বা নাম কৰ্তন অথবা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো সংবিধানৰ আধাৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দায়িত্ব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছে ।"
নির্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিভাগ আৰু সংস্থাৰ সৈতে নির্বাচন আয়োগৰ আলোচনা
অসম বিধানসভাৰ আসন্ন সাধাৰণ নির্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে দ্বিতীয় দিনা গুৱাহাটীৰ ৰেডিচন ব্লু হোটেলত বিভিন্ন বিভাগ আৰু সংস্থাৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হয় । ভাৰতৰ মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে পুৱাৰ ভাগত আয়কৰ, নাৰ্ক'টিকছ, আবকাৰী আদিকে ধৰি বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাৰ মুৰব্বী আৰু নোডেল বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশ লয় । ইয়াৰ পিছতেই মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, ৰাজ্যিক আৰক্ষী নোডেল বিষয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ নোডেল বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু অসম চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতেও নিৰ্বাচন আয়োগৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োগে ৰাজ্যিক SVEEP আইকন ৰাকেশ বনিক আৰু ভালে সংখ্যক বি এল অ'ৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । এই অনুষ্ঠানতে মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দুজন নতুন ভোটাৰক ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰে । ৰাজ্যখনত স্বচ্ছ আৰু নিকা নির্বাচন সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত অসমলৈ অহা নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৰ সদস্যসকল হৈছে নির্বাচন আয়ুক্তদ্বয় ডাঃ এছ এছ সান্ধু আৰু ড৹ বিবেক যোশী, জ্যেষ্ঠ উপ-নির্বাচন আয়ুক্তদ্বয় মনীষ গাৰ্গ আৰু ড৹ পৱন কুমাৰ শৰ্মা, সঞ্চালক প্রধান আশীষ গোৱেল, উপদেষ্টা এন. এন. বুটোলিয়া, সঞ্চালক বিদ্যাৰাণী কন্থৌজাম ।
আনহাতে মঙলবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ লগত ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক দল, জিলা নির্বাচনী বিষয়া, শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় । পুৱাৰ ভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দল ক্রমে আম আদমি পার্টী, ভাৰতীয় জনতা পার্টী, কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মার্চিষ্ট) অসম, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ (অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী) আৰু ৰাজ্যিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দল ক্রমে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্রেটিক ফ্রণ্ট (এই আই ইউ ডি এফ), অসম গণ পৰিষদ, বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্রণ্ট (বিপিএফ) আৰু ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল আদিৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত পৃথকে পৃথকে সভা অনুষ্ঠিত হয় । প্রত্যেকখন আলোচনাতে আয়োগৰ লগত ৰাজ্যিক মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলো উপস্থিত থাকে ।
ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত হোৱা এই সভাৰ পাছতে দুপৰীয়া আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক, উপ-মহাপৰিদৰ্শক, জিলা নির্বাচনী বিষয়া তথা দণ্ডাধীশ আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে আয়োগৰ আন এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
