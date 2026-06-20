অসম বিধানসভাৰ দক্ষ মন্ত্রী কোন; ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে

অসম বিধানসভাৰ দক্ষ মন্ত্রী কোন; ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে
মন্ত্রীসভা সম্প্রসাৰণক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্রতিক্রিয়া ৷ বিগত ৫ বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাছত পীযুষ হাজৰীকাই একমাত্ৰ দক্ষ মন্ত্রী আছিল বুলি মন্তব্য বিধায়ক গগৈৰ ৷
Published : June 20, 2026 at 8:17 AM IST
গুৱাহাটী : "যোৱা পাঁচবছৰত মই অসমত এজনেই মন্ত্রী দেখিছো ৷ মুখ্যমন্ত্রীৰ পাছত এজনেই কামৰ মন্ত্রী আছিল আৰু সেইজন আছিল পীযুষ হাজৰীকা ৷ মিছা কৈ লাভ নাই, মোৰ লগত বিধানসভাত সদায় কাজিয়া হয় ৷ কিন্তু এজনেই কামৰ মন্ত্রী আছিল ৷" এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷
শুকুৰবাৰে দিছপুৰৰ বিধানসভা চৌহদত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি অখিল গগৈয়ে মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰসংগত কয়, "এইবাৰৰ মন্ত্রীসভাখন আটাইতকৈ বেছি মৰ্যাদা হানি কৰা হ'ল, আটাইতকৈ বেছি লঘু কৰি দিয়া হ'ল পীযুষ হাজৰীকাক ৷ চৰ্চা হৈছে যে পীযুষ হাজৰীকাই মুখ্যমন্ত্রীৰ চকীখনলৈ চকু দিয়া বাবে তেওঁক তললৈ নমাই দিয়া হ'ল ৷"
বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "শুনা পাইছো যে দুটা কাৰণত পীযুষ হাজৰীকাৰ গুৰুত্ব কমাই দি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ গুৰুত্ব বঢ়াই দিছে ৷ এটা কথা হ'ল যে পীযুষ হাজৰীকাই এই সময়খিনিত ইমান সম্পত্তি কৰিলে যে আৰএছএছ আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকুত পৰিছে ৷" কথা হ'ল যে সম্পত্তি কৰা গুৰুত্ব কম পালে সেই মানুহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব লাগে ৷"
এই প্ৰসংগত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি কয়, "অসমত আটাইতকৈ বেছি দুই নম্বৰী সম্পত্তি কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ আটাইতকৈ বেছি দুই নম্বৰী কৰা বাবে মন্ত্রিত্ব কটা যাব লাগে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্রী হ'ব নালাগে ৷ পীযুষ হাজৰীকাৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাইছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ নৈতিকতা ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "দ্বিতীয়তে মই শুনিছো যে আগতে পীযুষ হাজৰীকাক ছিণ্ডিকেট চলাব দিছিল ৷ কিন্তু এবছৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ছিণ্ডিকেট চলাব দিওতে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেছিকৈ টকা দি দিলে ৷ তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গম পালে যে পীযুষ হাজৰীকাই ব্যক্তিগতভাৱে ছিণ্ডিকেটৰ টকা মাৰিছিল ৷ গম পোৱা বাবে এইবাৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক বিত্তমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিছে, ছিণ্ডিকেট কৰিবৰ বাবে বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগ দিছে ৷ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ছিণ্ডিকেটৰ সমস্ত ঠিকা দিয়া বুলি শুনিব পাৰিছো ৷"
"এটা কথা ঠিক যে যোৱা সময়খিনিত এজনেই দক্ষ মন্ত্রী আছিল আৰু সেইজন হৈছে পীযুষ হাজৰীকা ৷ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্রী হিচাপে দক্ষতাৰে কাম কৰিছিল ৷ এইবাৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ ছিণ্ডিকেটৰ ধন অলপ বেছিকৈ যাব ৷ আনহাতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰা গাড়ীৰ ঠিকা দি দিয়া হৈছে ৷ যাৰবাবে পৰিবহণ বিভাগটো বিপিএফক দিছে ৷ ছিণ্ডিকেটৰ ধন গোটাই দিব পাৰিলে ডাঙৰ মন্ত্রী হ'ব ৷ নিজে খালে গুৰুত্ব কমিব ৷"শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ৷
ইফালে বিধায়ক হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়াও শপত নোলোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আজমলে সদায় বিজেপিৰ হৈ কাম কৰে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ চৰ্দাৰ আৰু আজমল হৈছে মুছলমান সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ চৰ্দাৰ ৷ এই দুইজনে ইজনে-সিজনৰ লগত কেমেষ্ট্ৰি মিলাই চলি থাকে ৷ সেইকাৰণে আচৰিত ধৰণে এতিয়াও আজমলে শপতগ্ৰহণ কৰা নাই ৷ আজমলৰ কাৰণে বিধায়কৰ আসনখনৰ গুৰুত্ব নাই ৷ কেৱল সম্পত্তি ঘটিবৰ বাবে অসমৰ ৰাজনীতিক ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ অধ্যক্ষজনে কিয় শপতগ্ৰহণ কৰোৱাব পৰা নাই সেইটো আচৰিত কথা ৷"
আনহাতে গণেশগুৰিত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচি দিয়াৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি অসমীয়া মানুহৰ মৰম আকৌ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বাবে মই মাৰ্শ্বেল বৰুৱাক আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী আহিব বুলি ৰং কৰা হৈছে, জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচি দিয়া হৈছে আৰু পকী পথৰ ওপৰত গছ ৰোপন কৰা হৈছে ৷ পকী ৰাস্তাৰ ওপৰতে গছ লগোৱা দেখা গৈছে ৷ অসম চৰকাৰে এনেকুৱা দেখুৱাব বিচাৰিছে যে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে অসমৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ৷ যেন অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সাংঘাটিক ধৰণে ভাল হ'ব আৰু অসম এখন উন্নত ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "অসমক দয়া কৰি কিবা যাব তেনে ভাৱ দেখুওৱা হৈছে ৷ 'কা' আন্দোলনৰ সময়টো অসম চৰকাৰ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী আহিব বুলি উচ্ছাসিত হৈছিল ৷ সেই সময়ত 'কা' আন্দোলনৰ বাবে অসমৰ উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ পৰা বুলি হুলস্থূল লগোৱা হৈছিল ৷"
নিজৰ গাঁৱৰ বলীন গগৈৰ এক উদাহৰণ দি তেওঁ কয়, "জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী অহাক লৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে অসম এতিয়া দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব ৷ ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি বুলি কয় ৷ সেই দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ কথাবোৰ সেই বলীন গগৈৰ দৰে হৈছে ৷ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীকলৈ চলা এনেধৰণৰ কথাবোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ বাবে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচি দিয়া কাৰ্যক আমি নিন্দা কৰিছো ৷ ভৱিষ্যতে তেনে কাম নকৰিবলৈ চৰকাৰক সকিয়াই দিছো ৷"