অগপ আৰু বিজেপিৰ সম্পৰ্ক কিহৰ লগত তুলনা কৰিলে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ?
অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই । গান গাই দুয়োটা দলৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা বৰ্ণনা মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ।
Published : March 29, 2026 at 3:23 PM IST
বৰপেটা : নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অংশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী (বিজেপি) আৰু অসম গণ পৰিষদ (অগপ)ৰ দৰ্শনক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । দুয়োটা দলৰ দৰ্শন পৃথক বুলি উল্লেখ কৰি বিৰোধীয়ে অগপক আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে বৰপেটাত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে যুক্তি দৰ্শাই ক'লে আচলতে বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই ।
ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ক'লে, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই । ফুলনি মানে বাগিচা বুলি ক'ব পাৰে বাগিচা মানে ফুলনি বুলি ক'ব পাৰে । একেধৰণে বিজেপি মানে এজিপি, এজিপি মানে বিজেপি ।" বৰপেটাত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে নিৰ্দলীয়ৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰা বুলি কোৱা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়, "ইয়াক লৈ বিবেকবান বৰপেটাবাসী ৰাইজে ভ্ৰূক্ষেপ নকৰে । কোনোবা স্বাৰ্থান্বেষী মানুহে নিৰ্দলীয়ৰ লগত টকা পইচাৰ ধান্দাত কৰিছে ।" সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অগপ-বিজেপিৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ গৈ গীত পৰিৱেশনো কৰে ।
বিজেপি-এজিপি মানে ভূজিয়া-বুন্দিয়া
অগপ আৰু বিজেপিৰ সম্পৰ্ক কি ? সেই সন্দৰ্ভতো যুক্তি দিলে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । দুয়োটা দলৰ মাজত সম্পৰ্কৰ কথা বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "এজিপি-বিজেপি মানে ভূজিয়া-বুন্দিয়া । গতিকে ভূজিয়া-বুন্দিয়া একেলগে থাকিলে ভাল লাগে । এজিপি কিমান সক্ৰিয়, বিজেপি কিমান সক্ৰিয় চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ।" বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ হৈ বহৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে দুয়োটা দলৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে বৰ্ণনা কৰিলে ।
ইফালে সমষ্টিটোত এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়, "দীপক কুমাৰ দাসৰ জয় ১০০ শতাংশই নিশ্চিত । অসমত সকলোতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । তাৰ পিছতে বৰপেটা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁট অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ স্থান থাকিব । দীপক কুমাৰ দাস অকল এন ডি এ প্ৰাৰ্থী নহয় সমগ্ৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী ৷ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষাৰ উৰ্ধত থাকি ৰাজনৈতিকভাৱে আমি বৰপেটা অঞ্চলৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণে বিভক্ত হৈ থাকোঁ কাৰণে আমি বৰপেটা অঞ্চলত যিধৰণে তেজপুৰ যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে আগুৱাই নিবলৈ সুযোগটো পোৱা নাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখন থকাৰ পিছতো বৰপেটাত আমাৰ বিধানসভাত বিধায়ক নথকাৰ কাৰণে যি আশা আকাংক্ষা যি আমি কৰিছিলোঁ সেইখিনি এইটোৱে ফলৱৰ্তী হোৱা নাই ৷ গতিকে আগন্তুক দিনত যাতে বৰপেটাখন দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজকে মই আহ্বান জনাইছোঁ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত যাতে দীপক কুমাৰ দাসে জিকিব পাৰে ৷"
তেওঁ লগতে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "ভাৰতত ৩ কোটি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নতুনকৈ ঘৰ দিয়া হ'ব । অসমতো ১৫ লাখ পৰিয়ালক এই ঘৰ দিয়া হ'ব ।" নিৰ্বাচনী ভাষণত অসমত ৮৯ৰ অধিক আসন মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব বুলি কৈ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ জয় ১০০ শতাংশই নিশ্চিত বুলি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা ৬ এপ্ৰিলত এখন বিশাল সভা সম্বোধন কৰিব । এই প্ৰচাৰ সভা বৰপেটা, অভয়পুৰী, বঙাইগাঁও, বিজনী, মানস, ভৱানীপুৰ-সৰভোগ আৰু বজালী বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি লোৱা হ'ব । বৰপেটা ৰোডৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাখনত ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে আহ্বান জনায় ।
