চূড়ান্ত হোৱা নাই আসন বুজাবুজি : বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি, দাবী ৪০-৫০ খন, মুখ্যমন্ত্রীৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পক্ষত নাই অতুল বৰা

চূড়ান্ত হোৱা নাই আসন বুজাবুজি : বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি, দাবী ৪০-৫০ খন, মুখ্যমন্ত্রীৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পক্ষত নাই অতুল বৰা
সকলোতে কেৱল নিৰ্বাচনৰ অংক ! কোনে ল'ব কিমানখন আসন ? বিজেপিৰ মিত্রদল অগপৰ আসন সন্দৰ্ভত অতিয়াও অনিশ্চয়তা ।
Published : January 23, 2026 at 6:54 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচন সমাগত । শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ অধীনত ৰখাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে । বিপৰীতে বিজেপিৰ মিত্রদল অগপই কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ নিশ্চয়তা এতিয়াও কৰিব পৰা নাই ।
অৱশ্যে অগপয়ো নিজৰ পৰ্যায়ত তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে । বিগ ব্ৰাডাৰ বিজেপিয়ে কেইখন আসন দিব সেই সিদ্ধান্ত এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বাবে অগপৰ নেতৃত্বই কোনো কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই ।
বৃহস্পতিবাৰে আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় । য'ত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় । কোন কেইটা সমষ্টিত অগপৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেই সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা কৰা হয় ।
অৱশ্যে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টি কেইটাৰ বিষয়ে স্পষ্ট কৰা নাই । এক কথাত কোনো কথাই স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই অগপৰ সভাপতিগৰাকী । কেৱল এটাই কথা যে ফেব্ৰুৱাৰীত সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব । এক কথাত কৌশলীপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ।
- অসন্তুষ্টিয়ে গা কৰি উঠিছে অগপত :
অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মুখ বন্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে কিন্তু তৃণমূলৰ একাংশ নেতা-কৰ্মী মনে মনে থকা নাই । কেৱল তৃণমূলৰ কৰ্মীয়েই নহয় দলটোৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতায়ো নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকে কেতবোৰ সমষ্টি কোনো কাৰণতে বিজেপিক এৰি দিব বিচৰা নাই
বৃহস্পতিবাৰে বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত তাৰেই আভাস পোৱা গ'ল । দলটোক মনে-প্ৰাণে ভাল পোৱা আৰু দলটোৰ বাবে বহু ত্যাগ কৰা একাংশ নেতা-কৰ্মীয়ে নিবিচাৰে দুবাৰকৈ শাসনৰ গাদীত বহা আঞ্চলিকতাবাদী দলটোক বিজেপিয়ে গ্ৰাস কৰাটো । সকলোৰে এটাই কথা যে বিচৰা ধৰণে আসন বুজাবুজা কৰি সন্মানজনক মিত্রতা হওক ।
সভাপতি অতুল বৰাই সমষ্টিৰ সংখ্যাৰ প্ৰসংগত নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিলেও কিন্তু কেইবাজনো নেতাই নিজৰ অভিমত ৰাজহুৱা কৰিছে । অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা ডাঃ কমলা কলিতাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "আজিৰ দিনটোত অসম গণ পৰিষদে শক্তিশালী ভেঁটি থকা ৫০ টা সমষ্টি নিৰ্বাচন কৰি তাৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ ভিতৰত পলাশবাৰী সমষ্টিও আছে । মই পলাশবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু আছো । সমষ্টিটোত মই কামকাজ চলাই আছো ।"
ইফালে আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা জয়নাথ শৰ্মা কয়, "বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দলৰ বহু সমষ্টিত ভেঁটি শক্তিশালী হৈছে । ছিপাঝাৰত আমি তৃণমূলৰ পৰা সংগঠন কৰিছো । গতিকে আমি আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰিম । মিত্রতা হ'লে সন্মানজনক হ'ব লাগিব ।"
আনহাতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা অগপৰ কৰ্মকৰ্তা সকলৰো এটাই কথা যে আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্রত আপোচ কৰিব নালাগে । সন্মানজনক মিত্রতা হ'ব লাগে। দলটোৰ নেতা-কৰ্মী সকলৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত অৱশ্যে সভাপতি অতুল বৰাই বিশেষ কোনো মন্তব্য কৰা নাই ।
অতুল বৰাৰ এটাই কথা, "মৰ্যদাপূৰ্ণ মিত্রতা আমি সকলোৱে বিচাৰো। অগপৰ স্বাভিমানী কৰ্মকৰ্তাই মৰ্যদাপূৰ্ণ মিত্রতা বিচৰাটো স্বাভাৱিক ।"
- মুখ্যমন্ত্রীৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিবিচাৰে অগপৰ সভাপতিয়ে :
ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অগপই বেছি আসন বিচাৰিলে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে । অলপতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অগপৰ টিকটৰ প্ৰসংগত কৈছিল, "দাবী কৰাত কোনো আপত্তি নাই । দাবী কৰিলে কেনেকৈ বাধা দিব । তেওঁলোকে উঠাতো আপত্তি নাই । আমি কোন কেইখন আসনত মিত্রতা কৰিম সেইটো ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ম । অতিৰিক্ত যিকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে উঠিব খোজে উঠিব পাৰে । আমি বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰো । কাৰো মনোনয়ন উঠাই ল'বলৈ নকওঁ । য'ত যিদৰে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বিচাৰে থিয় কৰাব পাৰিব । আমি কেইটাত নেখেলো সেইটো সিদ্ধান্ত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ল'ম ।"
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অফাৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় অগপ সভাপতি অতুল বৰা । এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত অতুল বৰাই কয়, "বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেতিয়াবা সুফল নিদিয়ে । বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিৰোধীকহে ৰাস্তা দিয়াৰ দৰে হয় । ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান আমাৰ এন ডি এৰ পক্ষত আছে । আগন্তুক নিৰ্বাচন যথেষ্ট ভাল হ’ব । এইবাৰ এন ডি এই তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ কৰিব ।"
ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিচাৰিলেও অগপৰ সভাপতিয়ে নিবিচাৰে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতো অগপই ছটা সমষ্টিত বিজেপিৰে সৈতে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু ফলাফল ভাল হোৱা নাছিল । যাৰ বাবে অতুল বৰা বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পক্ষপাতি নহয় ।
অৱশ্যে বিচৰা ধৰণে আসন নাপলে আৰু দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ বিৰোধিতা থাকিলে বহু সমষ্টিত হয়টো অগপই বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বাধ্য হ'ব । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হ'ব । বিজেপিৰে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত অগপৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি জানিব পৰা যাব ।
ইতিমধ্যে অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি আৰম্ভ হৈছে । বিচৰা ধৰণে আসন নাপালে বহু সমষ্টিত বিদ্ৰোহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে দলটোৰ ভিতৰচ'ৰাত ৪০ ৰ পৰা ৫০ খন আসনৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ।
কিন্তু সিমান আসন অগপক বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে নিদিয়াটো নিশ্চিত । যাৰ বাবেই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অতিৰিক্ত আসন বিচাৰিলে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।
- অগপৰ ভাগত পৰিব নেকি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি :
মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সকলো আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও ১০৩ খন আসনত জিকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । বাকী ২৩ খন আসন মিঞাৰ বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে । তেনেস্থলত এইবাৰ বিজেপিয়ে সংখ্যলঘু অধ্যুষিত সমষ্টি অগপক বেছিকৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ ফলত সংখ্যাটোও ডাঙৰ হ'ব ।
ইফালে সংখ্যালঘু সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰসংগত অতুল বৰাই কয়, "বহু কেইগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে অগপ দলত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । বিধায়ক হৈ থাকিলে স্বাভাৱিকতে নিজস্ব ভোটবেংক এটাও থাকে । আমি ভাবো যে সংখ্যালঘু সমষ্টিত আসন বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া ইংগিত আৰু অতুল বৰাৰ সন্মতিৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট যে অগপই এইবাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বহু কেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব । ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলে ২৯খন আসনত প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল আৰু ইয়াৰে ৯খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজৰ বাবে অনুকূল নথকা আসন অগপক এৰি দিছিল । এইবাৰো বিজেপিয়ে তেনে আসনৰ লগতে জিকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা আসনহে অগপক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- বিজেপিৰ তৎপৰতাৰ বিপৰীতে অংক মিলা নাই মিত্রদল অগপৰ :
মিত্রদল অগপৰ নিৰ্বাচনী ছবিখব অস্পষ্ট হৈ থকাৰ বিপৰীতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসকীয় দল বিজেপি সকলো দিশৰ পৰাই সাজু হৈ উঠিছে । সেই কথা শেহতীয়াকৈ ভিন্ন সাংগঠনিক তৎপৰতাৰ লগতে প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সঘন অসম ভ্ৰমণেও অধিক প্রকট কৰি তুলিছে ।
নিৰ্বাচনীৰ বাবে বিজেপি সকলো ফালৰ পৰা সাজু হৈছে । ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত চলা চৰ্চা অনুসৰি পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ অগপক এৰি দিয়া সমষ্টিৰ সংখ্যা হ্রাস হোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে । এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা দেৰগাঁও আৰু টীয়ক সমষ্টিত বিগত সময়ত বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি যথেষ্ট সবল হৈ পৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দলীয় কর্মীয়ে নিজাববীয়াকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানেৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো বিচাৰিছে ।
বিজেপিৰ এনে স্থিতি বিপৰীতে অগপত নেতৃত্বৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানেও অভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহ হৈ আছে । বিশেষকৈ বিগত এবছৰৰো অধিক কাল ধৰি বিভিন্ন জিলা তথা এসময়ত অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ অসন্তুষ্টি দূৰ কৰাত নেতৃত্বই গুৰুত্ব নিদি নির্দিষ্ট কেইজনমানে দলটোক হাতৰ মুঠিত ৰাখি বছৰ বছৰ ধৰি সাংসদ, মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ ক্ষমতাৰ লালসাৰ বাবেই এসময়ৰ প্ৰভাৱশালী দলটো আজি বিজেপিয়ে দিয়া অক্সিজেনতহে জীয়াই থাকিব লগীয়া হৈছে বুলিও তৃণমূল কর্মীয়ে ক্ষোভ প্রকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে
বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে চৰকাৰ গঠনৰ পাছত অগপৰ নেতৃত্বই দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি সক্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অনেক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বিশেষকৈ মিত্ৰতাৰ ফলত অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিৰ সংখ্যা হ্রাস পাই অহা আৰু অগপৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টি ক্ৰমান্বয়ে বিজেপিৰ হাতলৈ যোৱা আদি কাৰণবোৰৰ লগতে সমষ্টিসমূহত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থকা ভালেমান নিষ্ঠাৱান দলীয় কর্মী, স্থানীয় বিষয়ববীয়াৰ আগন্তুক দিনত বিধায়ক হোৱাৰ পথ বন্ধ হৈ পৰা দেখিও নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে একাংশই মুকলিকৈয়ে ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে ।
বহু কেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাই অগপৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই নিৰাপদ দূৰত্বত থাকিহে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ক্ষোভ উপশমৰ কৌশলপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছিল । দুয়োজন নেতাই মিত্রজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ ক্ষমতাত থকাৰ বাবে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়টোও দলৰ ভিতৰত চৰ্চিত হৈ আহিছে ।
উল্লেখ্য যে ২০১৬ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দুখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সুযোগ তথা সৌভাগ্য লাভ কৰিছে । তেনেদৰে জ্যেষ্ঠ নেতা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সাংসদ
হোৱাৰ সুযোগৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত আছে ।
ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীয়েও উপ-নির্বাচনত জয়লাভ কৰি বিধায়ক হৈছে । যাৰ বাবে দলৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতা বা তৃণমূল কর্মীৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি থকাটো অস্বাভাৱিক নহয় । দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এসময়ৰ অগপৰ উৰ্বৰ পথাৰখন এতিয়া মিত্রদল বিজেপিৰ গ্ৰাসত পৰাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দলটোৰ নিষ্ঠাবান নেতা-কৰ্মী ।
অগপৰ দখলত থকা তথা শক্তিশালী গণভিত্তি থকা সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ প্রবল দাবী উত্থাপন হোৱা বিষয়টোৱে অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত ব্যাপক অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰিছে । এনে অৱস্থাত দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আগন্তুক নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি কিদৰে নিয়ন্ত্রণত ৰাখিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।