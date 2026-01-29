প্ৰসংগ- মিঞা : ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া, মুখ্যমন্ত্রীক কঠোৰ সমালোচনা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ

প্ৰসংগ- মিঞা : ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া, মুখ্যমন্ত্রীক কঠোৰ সমালোচনা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ
মিঞা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন । সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : January 29, 2026 at 10:25 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ গৰম হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিয়ে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে । শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
মিঞাক কষ্ট দিয়াৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, "মিঞা ৰিক্সাৱালাই ৫ টকা বিচাৰিলে ৪ টকা দিব লাগে । যিদৰে পাৰি সেইদৰে মিঞাক কষ্ট দিব লাগে । মিঞাক কষ্ট দিয়াটো আমি বিচাৰো । তেতিয়াহে মিঞা আঁতৰি যাব ।"
মিঞাক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা এনে মন্তব্যক বিভিন্ন দল-সংগঠনে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্নজনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁৰ এনে মন্তব্যৰ বাবে সমালোচনা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কয়, "ৰাজধৰ্ম পালন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা এজন মুখ্যমন্ত্রী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অপৰাধ কৰিবলৈ জনতাক উচতনি দিয়া পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গণতান্ত্রিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত তেওঁ মুকলিকৈ এনে উচতনি দিয়াৰ অধিকাৰ ক'ত লাভ কৰিলে আৰু ইমানৰ পিছতো প্ৰশাসন নিশ্চুপ কিয় । যি সময়ত আমি ৰাইজৰ কষ্টৰ মূল্য প্ৰদানৰ বাবে সদায় সৰ্তক হৈ আহিছো, সেই সময়ত এজন মুখ্যমন্ত্রী হৈ কেৱল জাতি-ধৰ্মৰ নামত বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰাতো লজ্জাজনক আৰু গণতান্ত্রৰ প্ৰতি চৰম অৱমাননা তথা অৱহেলা ।"
বিধায়গৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আমাৰ প্ৰশ্ন হয় যে মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ থকা সমষ্টিত বিজেপি, অগপ বা ইউ পি পি এলৰ হৈ কোনে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । এই সমষ্টিসমূহত তেখেতৰ প্ৰতিনিধিসকল কোন, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে মুছলমানক অসন্মান কৰা কাৰ্য সহ্য কৰি বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে । এনে ধৰণৰ বক্তব্য এগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰাটো অনুচিত ।"
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত চি পি আই এমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাতিটোক অসভ্য, লম্পটৰ শাৰীলৈ নিব বিচাৰিছে । যিমানেই নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী সিমানেই আতংকিত হৈছে । কৌটি কৌটি টকা ব্যয় কৰি ভৱন নিৰ্মাণ কৰিব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু ১০৮, আশা, অংগনবাড়ী, এন এইছ এম কৰ্মচাৰীৰ মজুৰি বঢ়াব নোৱাৰে । টোল গেট, মাটিৰ পট্টা আদি কথা এতিয়া তল পেলাব বিচৰা হৈছে ।"
তালুকদাৰে কয়, "আচঁনিৰ নামত চমক বেছি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ । অন্য কথাবোৰলৈ যাতে মন দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 'মিঞা', এছ আৰৰ জৰিয়তে ৰাজনীতি কৰিছে । 'কা' জাপি দিয়া চৰকাৰখনে বাংলাদেশী খেদাৰ কথা কয় । মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যই সীমা চেৰাই গৈছে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্ত ৰাজ্যখনক অস্থিৰ কৰিব বিচৰা হৈছে । মিঞা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ অভিযোগক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত হৈ আছে । আমি মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছো ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া বক্তব্য সম্পৰ্কত চি আই টি ইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা তপন শৰ্মাই কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে অসমীয়া মানুহক অসভ্য সজাব বিচাৰিছে নেকি ? তেখেতৰ আচৰণ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী । মিঞাৰ ৰিক্সাত উঠি পাঁচ টকাৰ ঠাইত চাৰি টকা দিয়া আৰু মিঞাক কষ্ট দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে । মিঞা মানেই বিদেশী নহয় । নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত শ্ৰমিকৰ এটা বৃহৎ অংশ হৈছে মিঞা । গুৱাহাটীত চলি থকা নিৰ্মাণকাৰ্য সমূহত মিঞা শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে ।"
শৰ্মাই কয়, "মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যৰ পাছত ঠিকাদাৰ সকল উৎফুল্লিত হ'ব । কাৰণ শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি নিদিয়াটো নতুন কথা নহয় । মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যৰ পাছত ঠিকাদাৰ সকলে ভালেই পাব । কাম কৰাব আৰু মজুৰি নিদিব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিলে সেই সুযোগ । চি আই টি ইউৰ পৰা কৈছো মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই বক্তব্য উঠাই লওক । শ্ৰমিক বঞ্চিত হ'লে কিন্তু শ্ৰমিক বহি নাথাকিব । শ্ৰমিকৰ লগত কোনো হিন্দু-মুছলমানৰ কথা নাই । শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলালে অসমৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব ।"
আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা ৱাহিদা আহমেদে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীৰ কথা শুনি আচৰিত হৈছো । অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী যিগৰাকীয়ে দুখীয়াৰ তেজ শুহি খাব বিচাৰিছে । এজন দুখীয়া ৰিক্সাৱালাৰ পইচা কমাই দিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্রী । এজন মুখ্যমন্ত্রী মানৱ দৰদী হ'ব লাগে । সমাজখন ধ্বংস কৰাৰ উপদেশ দি আছে । ইয়াতকৈ পৰিতাপৰ কথা কি আছে ?"
তেওঁ পুনৰ কয়,"কষ্ট কৰা ৰিক্সাচালকৰ ক্ষেত্রত মিঞা নাইবা অসমীয়াৰ কথা নাই। মিঞা মিঞা কৰি থকা মুখ্যমন্ত্রীৰ লগতো ডাঙৰ ডাঙৰ মিঞা লিডাৰ আছে । দুখীয়াৰ ক্ষেত্রত এনে ব্যৱহাৰ আৰু আজমলৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মিঞাৰ লগত মিতিৰালি । এইটো সমাজৰ বাবে ভাল লক্ষণ নহয় । ৰাইজ সজাগ-সচেতন হ'ব লাগিব ।"
সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ:
'মিঞা'ৰ প্ৰসংগটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সমালোচনাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যম যোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অবৈধ বাংলাদেশী মুছলমান ‘মিঞা’ক লৈ মই কৰা মন্তব্যৰ বাবে যিসকলে মোক অহৰহ আক্ৰমণ কৰাৰ প্রয়াস কৰিছে, তেওঁলোকে অলপ ক্ষান্ত হৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ বিষয়ে কি কৈছে সেয়া পঢ়ি চোৱা উচিত । এয়া মোৰ ভাষা নহয়, মোৰ কল্পনাও নহয় আৰু কোনো ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিও নহয় ।"
ন্যায়ালয়ৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ড৹ শৰ্মাই কয়, "ন্যায়ালয়ে নিজেই কৈছে যে ‘অসমত হোৱা নীৰৱ আৰু ভয়াৱহ জনগাঁথনিগত আগ্ৰাসনে নামনি অসমৰ ভূ-ৰাজনৈতিকভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলাসমূহ হেৰুওৱাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে… অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত এই জিলাসমূহ লাহে লাহে মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চলত পৰিণত হৈছে… মাত্র সময়ৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰিব । বাংলাদেশৰ সৈতে সেইসমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ দাবী উত্থাপন । নামনি অসম হেৰুৱালে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ বাকী অংশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব আৰু সেই অঞ্চলৰ চহকী প্ৰাকৃতিক সম্পদ দেশে হেৰুৱাব লাগিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "যেতিয়া দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক ন্যায়ালয়েই ‘জনগাঁথনিগত আগ্ৰাসন’ৰ দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ভূমি হেৰুওৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ প্ৰতি সম্ভাব্য বিপদৰ সতর্কবাণী দিয়ে, তেনে বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰাটো ঘৃণা বা সাম্প্ৰদায়িকতা নহয় বা কোনো সম্প্ৰদায়ক কৰা আক্ৰমণো নহয় । এয়া হৈছে দশকৰ পাছত দশক ধৰি অসমে ভুগি অহা এক গুৰুতৰ তথা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ স্বীকৃতি ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা কোনো ধৰ্ম বা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে নহয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়েই দেশক আগবঢ়োৱা সতৰ্কবাণীৰ দৰে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে ভাৰতৰ অসমৰ পৰিচয়, নিৰাপত্তা আৰু ভৱিষ্যতক সুৰক্ষিত কৰা । সেই সতর্কবাণীক উপেক্ষা কৰাটোৱেই হ’ব প্ৰকৃতভাৱে অন্যায়-অসমৰ প্ৰতিও আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিও ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "কেতিয়াবা ভাবিছেনে- আমি এতিয়া সেইখন অসমত বাস কৰি আছো, য’ত আমাৰ সত্ৰসমূহ অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিচৰণস্থলী হৈ পৰিছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদ্ৰৱা থানৰ চৌদিশ ‘অচিনাকি’ লোকেৰে ভৰিছে । অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা বনাঞ্চলৰ ভূমিত অবৈধ লোকে দখল কৰি থাকে । অসমৰ অস্তিত্বৰ কথা ভাবি আমি সাহস কৰিছো সত্ৰৰ ভূমি ‘মিঞা’ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছো, আমাৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি অধিকাৰ আমাৰ হাতলৈ ওভতাই অনাৰ আপ্রাণ প্রয়াস কৰি আছোঁ ।
বিৰোধীক সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "সেইবাবেই মিঞাপ্ৰীতিত গদগদ হৈ থকাসকলে মোক অহৰহ আক্ৰমণ কৰে । অসমৰ জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁলোকে ভ্ৰূক্ষেপ নকৰে । তেওঁলোকে বিচাৰে অসমত ‘মিঞা’সকল সংখ্যাগুৰু হওক । পুনৰবাৰ কৈছো অসমৰ পৰিচয়, নিৰাপত্তা আৰু ভৱিষ্যতক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ দৃঢ় স্থিতিৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাহো ।"