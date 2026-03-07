সন্মূখত নিৰ্বাচন : চূড়ান্ত হোৱা নাই বিজেপি-অগপৰ আসন বুজাবুজি, একো ক'ব পৰা নাই সংকটত পৰা অতুল বৰাই

সন্মূখত নিৰ্বাচন : চূড়ান্ত হোৱা নাই বিজেপি-অগপৰ আসন বুজাবুজি, একো ক'ব পৰা নাই সংকটত পৰা অতুল বৰাই
Published : March 7, 2026 at 7:55 AM IST
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু বেছিদিন নাই ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ কথা দূৰৈৰে কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই কথাই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা নাই অগপ নেতৃত্বই ৷ মিত্রদল বিজেপিয়ে অগপক কেইখন আসন দিব সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ বুধবাৰে নিশা দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত এন ডি এৰ অংশীদাৰ দলৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও আসন বুজাবুজিৰ দিশটো স্পষ্ট নহ'ল ৷ তেনেস্থলত এতিয়া শলঠেকত পৰিছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ৷
বিজেপিৰে আসন বুজাবুজিৰ প্ৰসংগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অতুল বৰাই কয়, "বুধবাৰে আমি যথেষ্ট সময় আলোচনা কৰিছো ৷ জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিকলৈ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু মুটামুটি এটা পৰ্যায়লৈ আহিছে ৷ কোনোবা এটা দিনত আমি গোটেই কথাখিনি সদৰী কৰিম ৷ মই ইয়াতকৈ বেছি একো নকও ৷ নতুনকৈ ক'বলগীয়া এতিয়া একো নাই ৷"
দীঘলীয়া সময় ধৰি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই আসন বুজাবুজিৰ প্ৰসংগত একেখিনি কথাই কৈ আহিছে ৷ মিত্ৰতা তথা আসন বুজাবুজিৰ প্ৰসংগত মুখ খুলিব নিবিচাৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ৷ আচলতে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নোহোৱা বাবেই অতুল বৰাই প্ৰায়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ পৰা ফালৰি কটাৰ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিক লৈ মিত্রদলৰে আলোচনা হোৱাৰ কথা সদৰী কৰে যদিও কেইটা সমষ্টিত জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কথা ক'ব নিবিচাৰে সভাপতি অতুল বৰাই ৷
সংকটত অগপ সভাপতি অতুল বৰা :
এক কথাত ভীষণ সমস্যাত পৰিছে অতুল বৰা ৷ নিৰ্বাচন সমাগত যদিও মিলা নাই অংক ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে চৰম অস্বস্তিত পৰিছে সভাপতি অতুল বৰা ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি এন ডি এত বিজেপিৰ সৈতে আছে অগপ আৰু এন ডি এত থাকি শাসনত থকাৰ সুযোগ পাই আহিছে ৷ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপই অতি কমেও ৩০খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ভাবিছে আৰু সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ইয়াৰ জোৱাৰো উঠিছে ৷ সেইমতে অগপৰ নেতৃত্বই বিজেপিৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱো আগবঢ়াইছে ৷ সমষ্টি বিতৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পৰ্কীয় আলোচনাত বিজেপিয়ে অগপৰ নেতৃত্বৰ সেই প্ৰস্তাৱ কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ যাৰ বাবে আসন বুজাবুজিৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ওলমি আছে ৷
আশা কৰা ধৰণে আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই অগপৰ :
লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপিৰে মিত্রতাত থাকি অগপই ২০১৬ চনত ৩১ খন আৰু ২০২১ চনত ২৯ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ দুই-এখন আসনত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ তেনেস্থলত এইবাৰ আসনৰ সংখ্যা কমাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ বিজেপিত চলা চৰ্চা অনুসৰি এইবাৰ বিজেপিয়ে মিত্ৰদল অগপক ২১খন আসনহে দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ৷ তাৰ ভিতৰত তিনিখন আসন অগপ নেতৃত্বই বিচৰা নিৰ্দিষ্ট আসন আছে ৷ সেইকেইখন হৈছে বোকাখাত, কলিয়াবৰ আৰু বঙাইগাঁও ৷ এই তিনিখন আসনত অগপৰ শীৰ্ষ নেতা ক্ৰমে অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত আৰু বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দিপ্তীময়ী চৌধুৰী হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী ৷
ইফালে খিলঞ্জীয়া ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰা আৰু বিজয়ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিসমূহ অগপক এৰি দিবলৈ ৰাজি নহয় বিজেপি ৷ বৰ্তমান অগপৰ বিধায়ক থকা তেজপুৰ, দেৰগাঁও, চাবুৱা-লাহোৱাল, মধ্য গুৱাহাটী আদি সমষ্টি বিজেপিয়ে মিত্রদল অগপক এৰি নিদিয়ে ৷ বিজেপিয়ে তেজপুৰৰ ঠাইত বৰচলা আসনখন অগপক দিব বিচাৰিছে ৷ সেইদৰে মধ্য গুৱাহাটীৰ বিপৰীতে নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টি অগপক দিব বিচাৰিছে ৷ তদুপৰি অগপক দিব বিচাৰিছে বজালী, বৰপেটা আদি সমষ্টি ৷ বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটাৰ নিৰ্ণায়ক হোৱা ১২টা সমষ্টি অগপক এৰি দিব বিচাৰিছে ৷
অগপত আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ :
ইফালে অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ লগতে পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে দিনে-নিশাই প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা দলৰ কৰ্মীসকল নেতৃত্বৰ এনে স্থিতিত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৷ এক কথাত দলটোৰ ভিতৰচ'ৰাত আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ ৷ আনকি বহু নেতা-কৰ্মীয়ে বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা নকৰিলে দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ নিৰ্বাচনত থিয় হোৱাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ তেনেস্থলত ভীষণ সমস্যাত পৰিছে সভাপতি অতুল বৰা ৷ কেনেকৈ দলৰ এই ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি নিবাৰণ কৰিব পাৰি তাৰ সমাধান সূত্ৰ বিচৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অগপৰ সভাপতিগৰাকী ৷ যাৰ বাবে সভাপতিগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আসনৰ প্ৰসংগত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকে ৷
জটিলতাত অগপৰ আসন বুজাবুজি :
ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ৯০ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পেনেল প্ৰস্তুত কৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বিজেপিয়ে অগপক ২১ খন মান আসন দিব ৷ তদুপৰি সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিহে অগপই বেছিকৈ লাভ কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছে যে অগপৰ লগত কোনো সমস্যা নাই আৰু আধাঘণ্টা আলোচনাত বহিলেই সকলো সমাধান হৈ যাব ৷ কিন্তু বুধবাৰে দিছপুৰত আলোচনা হৈছিল যদিও কোনো সূত্র ওলোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল ৷ বিজেপিৰে আসন বুজাবুজিত অগপৰ জটিলতা থকাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে ৷ যাৰ বাবে কোনো মীমাংসা হোৱা নাই ৷
এ আই ইউ ডি এফৰ নিলম্বিত তিনি বিধায়কে যোগ দিব অগপত :
শীঘ্ৰেই অগপত যোগদান কৰিব এ আই ইউ ডি এফৰ তিনিগৰাকী নিলম্বিত বিধায়কে ৷ অগপত যোগদান কৰিবলগীয়া বৰাকৰ এই তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়ক হৈছে সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা, আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ ৷ এই কথা সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই জানিবলৈ দিয়ে ৷ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিলেই তেওঁলোকে অগপত যোগদান কৰিব ৷ অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে মিত্রদল অগপক এই তিনিটা সমষ্টি এৰি দিব আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা অগপত যোগদান কৰি এই তিনিগৰাকী বিধায়কে এই তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ এনেদৰে এই তিনিটা সমষ্টি অগপই পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত ৷
চৰ্চাত অগপৰ প্ৰাৰ্থী :
২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অগপই ৩১ আৰু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ২৯ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ বৰ্তমান অগপৰ ৯ জন বিধায়ক আছে যদিও এইবাৰ বিধায়ক থকা সকলো সমষ্টি অগপই হোৱাটো খাটাং ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইতিমধ্যে তাৰ ইংগিত দিছে ৷ আনহাতে বিজেপিয়ে এইবাৰ মিত্রদল অগপক বৃহৎসংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘুপ্রধান সমষ্টি এৰি দিব ৷ ইফালে চৰ্চা অনুসৰি বিজেপিৰে হোৱা অগপৰ আসন বুজাবুজি অনুসৰি অগপই বিধায়ক থকা তেজপুৰ, চাবুৱা-লাহোৱাল, দেৰগাঁও, গুৱাহাটী মধ্য আদি সমষ্টিৰ প্রার্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই ৷
অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ গোলাঘাট, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰৰ উপৰি টীয়ক, বঙাইগাঁও, বৰছলা, বজালী, নৱগঠিত ডিমৰীয়া, বৰপেটা আদি সমষ্টি বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিয়া বুলি চৰ্চা হৈছে ৷ আনহাতে অগপই বৰপেটাত অধিবক্তা দীপক কুমাৰ দাস, ডিমৰীয়াত তপন কুমাৰ দাস, বঙাইগাঁৱত বৰ্তমানৰ বিধায়িকা তথা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাবনা আছে ৷ বৰছলাত অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেইদৰে বজালীত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ প্ৰশাসনীক বিষয়া হেমেন দাস আৰু আন এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমোলা ভাৰত ভূষণ চৌধুৰীৰ নামটো চৰ্চাত আছে ৷ ইফালে আসন বুজাবুজি নহ’লেও অগপই সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সংকল্প সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ৷
