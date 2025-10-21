সংসদত অসমৰ সাংসদৰ ভূমিকা : কোন সৰৱ আৰু কোন নীৰৱ
শাসকীয় দলৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত । নীৰৱ সাংসদৰ ৰূপত প্ৰদান বৰুৱা । ডিফুৰ সাংসদৰ ভূমিকা শোচনীয় । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত ।
Published : October 21, 2025 at 5:29 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যখনৰ তথা ৰাজ্যবাসীৰ সমস্যাসমূহ সজোৰে উত্থাপন কৰি সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱা জনপ্ৰতিনিধি সকল সদনত কিমান সৰৱ ? স্বাভাৱিকতে বহুতৰে মনলৈ এই প্ৰশ্ন আহে আৰু সদনত সাংসদসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে সকলোৱে জানিব বিচাৰে । অসমৰ সাংসদসকলৰ বেলিকা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৰ বেছি সন্তোষজনক নহয় । কাৰণ অসমৰ বেছিসংখ্যক সাংসদেই সদনত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰে ।
অষ্টাদশ লোকসভা গঠন হোৱা এটা বছৰ হৈ গ'ল । অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ গ'ল ১৪ গৰাকী সাংসদ । বিগত এটা বছৰত অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা সাংসদসকলৰ সংসদত ভূমিকা কেনে আছিল । প্ৰত্যেকগৰাকী সাংসদে সদনত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সৰৱ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিছেনে ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । এই প্ৰতিবেদন সংসদীয় পৰিক্ৰমাৰ কাৰ্যালয় বেৱচাইটত লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
সদনত শাসকীয় দলৰ অসমৰ সাংসদৰ ভূমিকা:
অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত ১৪ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত কেইগৰাকীমান সাংসদেহে বিগত এটা বছৰত সংসদৰ মজিয়াত ৰাজ্যবাসীৰ হৈ মাত মতা পৰিলক্ষিত হৈছে । বিগত এটা বছৰত বহু কেইগৰাকী সাংসদেই সংসদত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি বহি থাকিল । অৱশ্যে ৰাজ্যৰ সমস্যাসমূহৰ কথা সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ সময় নাপালেও ৰাজ্যৰ সাংসদসকলৰ সংসদত উপস্থিতিৰ হাৰ কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে উন্নত ।
সংসদৰ বেৱচাইটৰ তথ্য অনুসৰি দৰং-মঙলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাৰদৰ্শিতা আন সাংসদসকলৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত । আনহাতে সকলোতকৈ শোচনীয় অৱস্থা লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ ।
দৰং-ওদালগুৰিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ অষ্টাদশ লোকসভাত উপস্থিতিৰ হাৰ হৈছে এশ শতাংশ । বিগত এটা বছৰত তেওঁ সংসদত বিভিন্ন বিষয়ত ১৫৮ টা প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে ৪৪ টা বিতৰ্কত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে সংসদত প্রশ্ন সোধাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হৈছে ৬৫ টা আৰু বিতৰ্কত অংশ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হৈছে ১৩.৫ টা । সেইদৰে উপস্থিতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ হৈছে ৮৭ শতাংশ । অৱশ্যে দিলীপ শইকীয়াই বিগত এটা বছৰত এখনো ব্যক্তিগত বিধেয়ক উত্থাপন কৰা নাই ।
আনহাতে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ সংসদত উপস্থিতিৰ হাৰ হৈছে ৯৯ শতাংশ । যোৱা এটা বছৰত সংসদত তেওঁ ৪৮ টা প্রশ্ন সোধাৰ লগতে ৫ টা বিতৰ্কত অংশ লৈছে । বিতৰ্কত অংশ গ্ৰহণ আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ বহু পিছপৰি আছে । ইফালে ডিফু সমষ্টিৰ সাংসদ অমৰ সিং টিচুৱে সংসদত এশ শতাংশ উপস্থিত আছে যদিও তেওঁ এই সময়ছোৱাত মাত্ৰ এটা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৩৬টা প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
ডিফুৰ সাংসদগৰাকীয়েও এইক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ কাষ চাপিবলৈকে সক্ষম হোৱা নাই । আনহাতে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সংসদত উপস্থিতিৰ হাৰ হৈছে ৯৪ শতাংশ । তেওঁ সদনত ৪৪ টা প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে ১৫টা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । সেইদৰে বিধানসভাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এইবাৰ প্ৰথম বাৰৰ বাবে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ গৈছে ।
শিলচৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সংসদত ৯৪ শতাংশ উপস্থিত থকাৰ পাছতো প্ৰশ্ন কৰিছে ২০ টা আৰু ৬ টা বিতৰ্কত অংশ লৈছে । একেদৰে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰ উপস্থিতি হৈছে ৯৮ শতাংশ ।
এই সময়ছোৱাত তেওঁ ৬২ টা প্রশ্ন সোধাৰ লগতে ৫ টা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই ৯০ শতাংশ উপস্থিতিৰে বিগত সময়ছোৱাত মাত্ৰ এটা বিতৰ্কত অংশ গ্রহণ কৰিছে আৰু ১৯টা প্ৰশ্ন সুধিছে । আনহাতে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি বিগত এটা বছৰত সংসদত এশ শতাংশ উপস্থিত থকাৰ পাছতো লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মাত্ৰ দুটা প্রশ্ন সোধাৰ লগতে দুটা বিতৰ্কত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে । অৱশ্যে প্ৰদান বৰুৱাই পূৰ্বতেও সাংসদ হিচাপে সংসদত নীৰৱতাই অৱলম্বন কৰি আহিছে ।
সংসদত কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ ভূমিকা:
শাংসকীয় দল বিজেপিৰ সাংসদতকৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলৰ সদনত পাৰদৰ্শিতা কিছু উন্নত । যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিগত এটা বছৰত ৯৬ শতাংশ উপস্থিতিৰে সংসদত মুঠ ৯৩ টা প্রশ্ন সোধাৰ লগতে ২৫টা বিতৰ্কত অংশ লৈছে । আনহাতে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সদনত উপস্থিতিৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰতকৈও কম । ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ ৮৭ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উপস্থিতিৰ হাৰ হৈছে ৭৪ শতাংশ ।
এই সময়ছোৱাত তেওঁ ১০৩টা প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে ৮ টা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । সেইদৰে ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ সংসদত উপস্থিতিৰ হাৰ হৈছে ৯৮ শতাংশ । যোৱা এটা বছৰত সাংসদগৰাকীয়ে সংসদত উত্থাপন কৰিছে ৫০ টা প্রশ্ন আৰু ১২টা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
ইফালে কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সংসদত উপস্থিতিৰ হাৰ হৈছে ৮৯ শতাংশ । তেওঁ এই সময়ছোৱাত সংসদত ৫৪ টা প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে ১৭টা বিতৰ্কত অংশগ্রহণ কৰিছে ।
সেইদৰে বৰপেটাৰ অগপৰ একমাত্র সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সংসদত উপস্থিতিৰ হাৰ ৯০ শতাংশ হ'লেও বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ ১৫টা প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে মাত্ৰ ৬ টা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ ১৩ গৰাকী সাংসদৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্রীয় মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ বাবে তেওঁ প্রশ্ন সুধিব নোৱাৰে বা কোনো বিতর্কতো অংশ ল'ব নোৱাৰে । তেওঁ মাত্ৰ আন সাংসদসকলে সোধা প্রশ্ন তথা অৱতাৰণা কৰা বিতৰ্কৰ উত্তৰহে দিব লাগে । যাৰ বাবে তেওঁৰ পাৰদৰ্শিতা আন সাংসদসকলৰ সৈতে তুলনা কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।
লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ সাংসদসকলে সংসদৰ মজিয়াত ৰাজ্যবাসীৰ হৈ মাত নামাতে বুলি থকা অভিযোগ নতুন নহয় । সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰে যে নিজৰ সাংসদসকলে ৰাজ্যবাসীৰ সমস্যাৰ কথা তথা অভাৱ-অভিযোগৰ কথা সংসদত সজোৰে উত্থাপন কৰক । সংসদত সদায়ে জিলিকি থাকক ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ নাম তেওঁলোকে উজলাই তোলক । কিন্তু বিগত এটা বছৰত ৰাজ্যৰ সকলো সাংসদে সেই কাম কৰি দেখুৱাব পৰা নাই । আগন্তুক সময়ত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদে ৰাজ্যবাসীৰ হৈ সংসদৰ মজিয়াত সৰৱ ভূমিকা পালন কৰাটো সকলোৱে কামনা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা শ্ৰমিক নেতা শতঞ্জীৱ দাসে কয়, "সংসদৰ মজিয়াত সাংসদৰ সকলৰ বলিষ্ঠ ভূমিকাই বহু দিশ নিৰ্ণয় কৰে । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অভাৱ-অভিযোগ তথা ৰাজ্যবাসীৰ সমস্যাসমূহ সংসদত উত্থাপন কৰাটো সাংসদসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য । কিন্তু অসমৰ সাংসদসকলৰ ভূমিকা সাধাৰণতে চকুত লগাবিধৰ নহয় । অসমৰ কেইগৰাকী মান সাংসদে সদনত সৰৱ ভূমিকা পালন কৰা দেখা যায় যদিও বেছি সংখ্যকৰে ভূমিকা আশানুৰূপ নহয়। যাৰ বাবে অসমৰ বহু বিষয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিফলিত নহয় । যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক ।" আমি আশা কৰো সদনত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদে ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত সৰৱ ভূমিকা পালন কৰক।"