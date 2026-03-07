নিউ গুৱাহাটীত বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান : প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বহুজন, আছে জ্যেষ্ঠ নেতাও

ETV Bharat / politics

নিউ গুৱাহাটীত বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান : প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বহুজন, আছে জ্যেষ্ঠ নেতাও

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত কোন হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী ! নেতাৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজলৈ সকলোৰে মনত উৎকণ্ঠা ।

প্ৰতীকী ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 5:37 PM IST

8 Min Read
গুৱাহাটী : সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্ত হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ একমাত্র নগৰীয়া সমষ্টিৰূপে পৰিচিত পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি । তাৰ ঠাইত নতুনকৈ গঠন কৰা হয় নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি ।

অৱশ্যে পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ আধাৰতে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি কৰা হৈছে । কিন্তু বহু অঞ্চল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জালুকবাৰী আৰু চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অধীনলৈ যায় । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৩৫নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিটোত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব

পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এইবাৰ নতুনকৈ হোৱা নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে দলে সমষ্টিটোত কাকো প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই ।

লক্ষণীয় বিষয় যে নৱগঠিত নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে দলৰ কেইবাজনো নেতা থিয় হৈছে । যাৰ বাবে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বাবে টিকট লাভৰ পথ সহজ হৈ থকা নাই ।

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰায় সাতগৰাকী জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নেতাই টিকট বিচাৰিছে । কেৱল টিকট বিচৰাই নহয় সমষ্টিৰ ঠায়ে-ঠায়ে পোষ্টাৰ-বেনাৰ লগাই প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, শান্তনু ভৰালী, ৰূপম গোস্বামী আৰু মৃগেন শৰণীয়া (ETV Bharat)

সমষ্টিটোত টিকটৰ দৌৰত বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ উপৰি আছে জ্যেষ্ঠ নেতা শান্তনু ভৰালী, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, সংবাদ বিভাগৰ আহ্বায়ক ৰূপম গোস্বামী, উপ-সভানেত্রী অপৰাজিতা ভূঞা, পাৰিষদ শশাংশ জ্যোতি ডেকা আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰণৱজ্যোতি লহকৰ আদি নেতা ।

পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু আইনী উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অধিবক্তা শান্তনু ভৰালী বৰ্তমান অসম ৰাজ্যিক মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য । তেওঁ এইবাৰ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্যতম দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁ নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা টিকট বিচৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আনৰ দৰে ময়ো টিকট বিচাৰিছো । মই আশা কৰো দলে মোক টিকট দিব । সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মই ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছো । ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০১৬ আৰু ২০২১ত মই সমষ্টিটোত ঘূৰিছো । এইবাৰ সমষ্টোটো অলপ সৰু হৈছে । মোক ভালপোৱা মানুহখিনিয়ে মই খেলাটো বিচাৰিছে । ৰাইজৰ সহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে মন বান্ধিছো ।"

বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "তেওঁ থকা ঠাইটো দিছপুৰ সমষ্টিত পৰে । মই ভাবিছিলো তেওঁ দিছপুৰত বিচাৰিব । কিন্তু তেওঁ নিউ গুৱাহাটীত বিচাৰিছে । মই তেওঁক নিজৰ সমষ্টিতে বিচৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । মই নিউ গুৱাহাটীত খেলিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছো ।"

ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সংবাদ বিভাগৰ আহ্বায়ক তথা মুখপাত্র ৰূপম গোস্বামীয়ে কয়, "দলে সুযোগ দিলে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা আছে । এই বিষয়টো দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । সমষ্টিত বহুত কাম হৈছে আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে । দলে দিলে মই নিৰ্বাচন খেলাৰ সাজু আছো ।"

নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "দীঘলীয়া সময় বিজেপিৰ এজন নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰে জড়িত হৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰিছো । ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ সুখ-দুখৰ সমভাগী হৈছো । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে আশা কৰিছো । সকলো দলৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।"

অপৰাজিতা ভূঞা, প্ৰণৱজ্যোতি লহকৰ আৰু শশাংশ জ্যোতি ডেকা (ETV Bharat)

আনহাতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদ শশাংক জ্যোতি ডেকাই কয়, "দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি আশা কৰিছো । দলত মোৰ প্ৰায় ২৯ বছৰ হ'ল । দুবাৰ পাৰিষদ হৈছো । সমষ্টিটোত যথেষ্ট কাম কৰিবলগীয়া আছে । এইবাৰ সমষ্টিত কাম কৰাৰ আশাৰে টিকট বিচাৰিছো ।"

ইফালে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰণৱজ্যোতি লহকৰে কয়, "এই সমষ্টিটোৰ মই বাসিন্দা আৰু সুদীৰ্ঘ ২৩ বছৰ ধৰি বিজেপিত সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । নতুন সমষ্টিটোৰ বাবে নতুন আশা মনত লৈ আগবাঢ়িছো । ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছো । আশা কৰো এইক্ষেত্রত দলে চিন্তা-চৰ্চা কৰিব ।"

সেইদৰে টিকটৰ আশা কৰা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপ-সভানেত্রী অপৰাজিতা ভূঞাই কয়, "এই নতুন সমষ্টোটোৰ পৰা এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ আশা কৰিছো । নেতৃত্বই কথাবোৰ কিদৰে লয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । বিজেপিয়ে সদায় মহিলাক যথেষ্ট গুৰুত্ব স্থান দি আহিছে । নিশ্চিতভাৱে এইবাৰো মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি মই আশা কৰো ।"

এনেদৰে টিকটৰ আশা কৰি নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰতিগৰাকী প্ৰত্যাশীয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে । সাতগৰাকীকৈ টিকট প্ৰত্যাশীৰ ভিতৰত দলে কাক নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিয়ে সেই কথা কেইদিন মানৰ ভিতৰতে স্পষ্ট হ'ব । কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা আৰু দৃঢ়তাৰে চলোৱা প্ৰচাৰ অভিযানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পাছতে বিক্ষোভ তথা বিসম্বাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্রার্থিত্ব কৰ্তন কৰি নেতৃত্বই সমষ্টিটোত নতুন মুখক টিকট দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে প্রার্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভৱিষ্যৎ ।

৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰ :

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা ৩৫নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ শেহতীয়া প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৪৪৭ গৰাকী । ইয়‍াৰে ৯১,৩৯৮ জন পুৰুষ, ১,০০০৪৫ গৰ‍কী মহিলা আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।

৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰ (ETV Bharat Assam)

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিটো পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১৯ ট‍া । খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্য‍া ৪৫৬৯ গৰাকী হ্ৰাস প‍ালে ।

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এলেকাসমূহ :

৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিটোৱে পৌৰ নিগমৰ ১৭ টা ৱাৰ্ডৰ এলেকাক সামৰি লৈছে । এই সমষ্টিটোত পৌৰ নিগমৰ ৩৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চোলাপাৰা, পল্টনবজাৰ, আমবাৰী, লেম্বৰোড, লতাশিল, ৩৪ নং ৱাৰ্ডৰ উজান বজাৰ, ৩৫ নং ৱাৰ্ডৰ চেনিকুঠী, হেপীভিলা, ৩৬ নং ৱাৰ্ডৰ নেহৰু ষ্টেডিয়াম, গান্ধীবস্তি, দক্ষিণ শৰণীয়া, লাচিতনগৰ, ৩৭ নং ৱাৰ্ডৰ চানমাৰি, কৰ্নাচল, পদুমপুখুৰী, ৩৮ নং ৱাৰ্ডৰ কৃষ্ণনগৰ, ৩৯ নং ৱাৰ্ডৰ ৰাজগড়, গান্ধীবস্তিৰ অংশবিশেষ, ৪০ নং ৱাৰ্ডৰ জ্যোতিনগৰ, মিলনপুৰ, ৪১ নং ৱাৰ্ডৰ হাতীগড় চাৰিআলি, জুৰোড, ৪২ নং ৱাৰ্ডৰ তৰুণ নগৰ, অনিল নগৰ অঞ্চলৰ অংশবিশেষ, ৪৪ নং ৱাৰ্ডৰ চিৰিয়াখানা, জাপৰিগোগ অঞ্চলৰ অংশবিশেষ, ৪৫ নং ৱাৰ্ডৰ বামুণীমৈদামৰ অংশবিশেষ, ৪৭ নং ৱাৰ্ডৰ জ্যোতিনগৰ, গোপালনগৰ, ৪৮ নং ৱাৰ্ডৰ নুনমাটিৰ অংশবিশেষ, ৫০ নং ৱাৰ্ডৰ হেঙেৰাবাৰী, লিচুবাগানৰ অংশবিশেষ, ৫১ নং ৱাৰ্ডৰ বৰবাৰী আৰু ৫৩ নং ৱাৰ্ডৰ ছয়মাইল, আনন্দনগৰৰ অংশবিশেষেৰে সামৰি লোৱা হৈছে ।

৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিক ২০১৬ চনৰ পৰা একেলেথাৰীয়ে দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই । লক্ষণীয় বিষয় যে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক সমষ্টিবাসী ৰাইজে একেলেথাৰীয়ে দুবাৰৰ বেছি সুযোগ দিয়া নাই । প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে ১৯৬৭ চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী প্ৰথম বিধায়ক হৈছিল ।

ইয়াৰ পিছত ১৯৭৩ চনত কংগ্ৰেছৰ অতুল চন্দ্ৰ শইকীয়া, ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ অজয় কুমাৰ দত্ত, ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ মুনীন শৰ্মা, ১৯৮৫ চনত অগপৰ বিৰাজ কুমাৰ শৰ্মা, ১৯৯১ চনত কংগ্ৰেছৰ চিত্তৰঞ্জন পাটোৱাৰী, ১৯৯৬ চনত অগপৰ বিৰাজ কুমাৰ শৰ্মা, ২০০১ চনত কংগ্ৰেছৰ পংকজ বৰা, ২০০৬ চনত কংগ্ৰেছৰ ৰবীন বৰদলৈ আৰু ২০১১ চনত পুনৰ ৰবীন বৰদলৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিলুপ্তিৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিয়ে এইবাৰ নতুন প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিব ।

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী
সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰত্যাহ্বান
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026

