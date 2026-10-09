সীমান্তৰ দুয়োফালে সন্ধান কৰি মমতাজ বেগমক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনক : গৌৰৱ গগৈ
নগাঁৱৰ মমতাজ বেগমক ১৩-১৪ জুনৰ মাজনিশা ভাৰত–বাংলাদেশ সীমান্তৰ সিপাৰলৈ বিতাড়ন কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই ।
Published : October 9, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:17 AM IST
গুৱাহাটী : মমতাজ বেগম আৰু জাহানাৰ বেগম । এই দুগৰাকী মহিলাক লৈ ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল মমতাজ-জাহানাৰাৰ কাহিনীয়ে ।
কংগ্ৰেছ-এআইইউডিএফে এই দুগৰাকী মহিলাক ভাৰতীয় হোৱা সত্ত্বেও অন্যায়ভাৱে বিতাড়নৰ অভিযোগ তুলিছিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে । আনহাতে, বিজেপিয়েও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি বিৰোধী দল দুটাক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছিল ।
মমতাজ প্ৰসংগত সৰৱ গৌৰৱ গগৈ
এইবাৰ পুনৰ মমতাজৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি সৰৱ হৈছে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । যোৱা ১৩-১৪ জুনৰ মাজনিশা পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে মমতাজক ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ সিপাৰলৈ খেদি পঠিওৱাৰ অভিযোগ আনিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
কিন্তু ইয়াৰে পিছৰে পৰা সন্ধানহীন মমতাজ বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী । আনহাতে, তেতিয়াৰে পৰা পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষয়ো মমতাজক বিচাৰি ফুৰা বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰিছে ।
মমতাজ-জাহানাৰাৰ কাহিনী কি
গৌৰৱ গগৈৰ দাবী আৰু অভিযোগ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ মমতাজ বেগম আৰু জাহানাৰা বেগমৰ কাহিনী । নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ ধিং গাঁৱৰ তয়ুব আলীৰ কন্যা হৈছে মমতাজ বেগম ।
আনহাতে, বগৰীগুৰি গাঁৱৰ আব্দুল মতালিবৰ কন্যা জাহানাৰা বেগম । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৰুজু হৈ থকা এক গোচৰৰ ভিত্তিত ২০১৯ চনতেই জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে দুয়োকে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল ।
মমতাজ-জাহানাৰাক বিদেশী ঘোষণা
২০১৬ চনতেই বগৰীগুৰি গাঁৱৰ জাহানাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৩১২/২০১৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু হৈছিল । আনহাতে, জুৰীয়াৰ ধিং গাঁৱৰ মমতাজ বেগমৰ বিৰুদ্ধেও জুৰীয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৩৫৪/১৫ নম্বৰত ৰুজু হৈছিল ।
দুয়োটা গোচৰৰ ভিত্তিতে ২০১৯ চনত জাহানাৰা বেগম আৰু মমতাজ বেগমক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পৰিয়ালে লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়
WPC/7546/2019 নম্বৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২০২৬ বৰ্ষৰ ২৪ এপ্ৰিলত এক আদেশ দিয়ে । কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে দুয়োগৰাকী মহিলাক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বিদেশী ঘোষণা কৰিয়েই ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
ইফালে বিদেশীঘোষিত দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পূৰ্বপুৰুষলৈকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি দাবী কৰিছে মহিলা দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে । বিদেশীঘোষিত জাহানাৰা বেগমৰ ১৯৯৮ চনত ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছতেই 'ডি' ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত এবাৰো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাছিল ।
গৌৰৱ গগৈৰ দাবী আৰু অভিযোগ
এইবাৰ আহো গৌৰৱ গগৈৰ দাবী আৰু অভিযোগৰ প্ৰসংগলৈ । এই দুগৰাকী বিদেশীঘোষিত মহিলাৰ ভিতৰত মমতাজ বেগমৰ প্ৰসংগ টানি আনি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিছে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ ।
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, "নগাঁৱৰ মমতাজ বেগমক ১৩–১৪ জুনৰ মাজনিশা ভাৰত–বাংলাদেশ সীমান্তৰ সিপাৰে পঠিওৱা হৈছিল, পৰিয়ালক অৱগত নকৰাকৈ । তেতিয়াৰে পৰাই তেওঁক বিচাৰি ফুৰিছে । আনকি বাংলাদেশেও তেওঁক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
ঘটনা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখিছে, "২ অক্টোবৰত মই বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰলৈ পত্ৰ লিখি তেওঁৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিলোঁ যাতে মমতাজৰ সন্ধান উলিয়াব পাৰি আৰু তেওঁৰ নিৰাপদে উভতি অহাৰ সুবিধা হয় ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আৰু মমতাজ বেগমৰ পুত্ৰৰ দাবী
আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা ভাষ্যৰ সমান্তৰালকৈ মমতাজ বেগমৰ পুত্ৰই বিপৰীত দাবী কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতিগৰাকীয়ে ।
তেওঁ লিখিছে, "পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে মমতাজ নিৰাপদ আৰু পুত্ৰৰ সৈতে দৈনিক যোগাযোগত আছে । কিন্তু তেওঁৰ পুত্ৰ মমৰুজ আলীয়ে কয় যে তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই আৰু তেওঁৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক খবৰ পোৱা নাই । পৰিয়ালটোৰ হাতত তেওঁক নিজেই বিচাৰি উলিওৱাৰ উপায় কম ।"
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন, "যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে যে তেওঁ সুৰক্ষিত, তেন্তে তেওঁ ক’ত ? ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধিকৰণ আৰু ৰাজ্যিক প্ৰশাসন দুয়োটাকে সমালোচনা কৰিছে যে তেওঁৰ গোচৰটো কেনেকৈ চম্ভালিলে ? আদালতে বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ক বাংলাদেশত মমতাজৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰি তেওঁৰ উভতি অহাৰ সুবিধাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।"
গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান
ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মমতাজ বেগমৰ প্ৰসংগত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি লিখিছে, "কোনো পৰিয়ালক নিজৰ আপোনজন ক’ত আছে সেয়া নজনাকৈ থাকিবলৈ এৰি দিয়া উচিত নহয় । মই মমতাজৰ পৰিয়ালৰ দাবীটো সন্দৰ্ভত পুনৰ কওঁ: তেওঁৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰক । ইয়াৰ বাবে সীমান্তৰ দুয়োফালে তেওঁৰ সন্ধান কৰক আৰু তেওঁক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনক ৷"