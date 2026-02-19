মিত্ৰতা থাকিব নে নাই: কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক দুদিনৰ সময়সীমা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ
গুৱাহাটীত ছয় বিৰোধী দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । বৈঠকৰ অন্তত মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক দুদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হয় ।
Published : February 19, 2026 at 11:54 PM IST
গুৱাহাটী : দুদিনৰ ভিতৰত মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক আহ্বান বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ । শীঘ্ৰেই ৰণকৌশল ঘোষণা কৰাৰ ইংগিত দি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিসৰত তাৎপৰ্যপূর্ণ এক পদক্ষেপ হিচাপে আজি ছয়টা বিৰোধী দলৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকৰ অন্তত নেতাসকলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক দুদিনৰ ভিতৰত মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে স্পষ্ট আহ্বান জনায় ।
আগন্তুক নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি বিৰোধী ঐক্য অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ ওপৰত বৈঠকত জোৰ দিয়া হয় । বৈঠকৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, “কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা থাকিব নে নাই, সেইটো সময়ত দেখা যাব । কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো অতি লেহেমীয়া হৈছে বুলি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ, সেয়েহে আজি আমি একেলগে বহিছোঁ । কংগ্ৰেছক ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে বহু দেৰি হৈছে ।"
সাংসদ ভূঞাই লগতে কয়, "ভূপেন বৰা যোৱাত কোনো অসুবিধা নাই । তেওঁ এজেণ্ট আছিল, গুচি যোৱাই ভাল হ’ল । এতিয়া শীঘ্ৰেই মিত্ৰতা সম্পূৰ্ণ কৰি কংগ্ৰেছসহ সকলো বিৰোধীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।”
আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিনা-বেচাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাৰ এই সময়ছোৱাত জনগণক স্পষ্ট বাৰ্তা দিবলৈ কাৰিকৰী বিষয়সমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান হ’ব লাগিব । আমি মিত্ৰতা শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছোঁ । এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ কংগ্ৰেছে ল’ব লাগিব ।"
গগৈয়ে লগতে কয়, "প্ৰলোভন, ভয় আৰু ভাবুকিৰে যিকোনো মানুহক নিজৰ অধীনলৈ নিব পৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে । আগন্তুক ৪৫ দিনত অসমৰ মাটিৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।” বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বই জনায় যে আজিৰ আলোচনাৰ মূল বিষয়সমূহ কংগ্ৰেছক আজিয়েই অৱগত কৰা হ’ব । বিৰোধী ঐক্যৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ এই সময়ত সকলো দলক একেলগে আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ।
বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকেইটা আছিল ক্ৰমে ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই, চি পি আই(এম), চি পি আই(এম এল) আৰু এ পি এইচ এল চিৰ ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সৰ্ববৃহৎ যোগদান