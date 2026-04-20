জয়-পৰাজয়ৰ অংকত বহিল বিৰোধী শিবিৰ : নিৰ্বাচনোত্তৰ পৰ্যালোচনাত সমবেত সকলো প্ৰাৰ্থী

গুৱাহাটীৰ গ্রীনউড হোটেলত বিৰোধী দলৰ সকলো প্রার্থীক লৈ প্ৰীতিভোজেৰে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 20, 2026 at 12:24 AM IST

গুৱাহাটী : নির্বাচনোত্তৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণক লৈ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পাছত দেওবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিলিত হ'ল বিৰোধী শিবিৰ । নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা বিৰোধী দলসমূহেৰে দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটীত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । বৈঠকত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈকে ধৰি বাকী বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে ।

গুৱাহাটীৰ গ্রীনউড হোটেলত বিৰোধী দলৰ সকলো প্রার্থীক লৈ প্ৰীতিভোজেৰে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় । বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ উপৰি ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, এপিএইচএলচি, চিপিএম, চিপিআই (এমএল) আদি বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে দলকেইটাৰ নেতৃত্বই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । ভোটগ্রহণত সমষ্টিসমূহত কেনে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ দেখা গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে বিৰোধী দলসমূহে কি ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে আগুৱাব সেই সন্দৰ্ভত বৈঠকত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।

বৈঠক সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আজি পৰ্যালোচনা বৈঠক নহয় । বৰ অসমৰ বাৰ্তা অসমৰ চুকে-কোণে লৈ যোৱাসকলক শুভেচ্ছা দিব বিচাৰিছো । নতুন বৰ অসম আমাৰ মাত্ৰ এটা নিৰ্বাচনী কথা নহয়, ই আমাৰ সংকল্প । ভোটৰ অংক কথা মই নকও । জুবিন দাৰ ন্যায়, অসমৰ সমস্যা, অসমৰ বিকাশক লৈ আমি নতুন বৰ অসমেৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছিলো । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ ভোট কংগ্ৰেছলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে । ভাঙি যোৱা অসমখন আকৌ আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব । আমি নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈয়ে সন্তুষ্ট নাথাকোঁ, আমাৰ বাস্তৱ কামখিনি কৰিব লাগিব ।"

বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থনৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বদৰুদ্দিন আজমলে আমাক সমৰ্থন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজমলৰ লগত কোনো কথা হোৱা নাই ।"

আনহাতে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বিজেপিয়ে এইবাৰ এআইইউডিএফৰ পৰা প্লেয়াৰ হায়াৰ কৰিব লগা হ'ল । অগপক নতুন এআইইউডিএফ বনালে বিজেপিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক সদায় সপোনত দেখে । প্ৰতিদিনে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নাম ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বাধ্য । আমি ইচ্ছ্যুত কথা পাতো আৰু তেওঁ বিয়াৰ কথা পাতে । যুঁজ নহ'ব বুলি ভৱা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব । খোৱাং আমি কেতিয়াবাই জিকিলোঁ । বিন্নাকান্দিত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিদায় হ'ব ।"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "তিনি গগৈয়ে এইবাৰ উজনি অসমত হাল্লা লগাই দিলে । তিনি গগৈ কনচেপ্টটোৱে উজনি অসমত ধাৰণা সলনি কৰি দিলে । জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা সমষ্টিও আমি জিকিম । ৰাইজৰ দলে সাতখন আসন পাব । বিজেপি ৩০-৪০ৰ ভিতৰত থাকিব । বিৰোধীয়ে ৭০ৰ খনৰ বেছি আসন পাব ।"

অজাপৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কুংকী চৌধুৰীয়ে কয়, "আমি ৪ মে'ত হিচাপ কৰিম কিমান ভোটত জিকিম । বিজেপিৰ দৰে আগত নকও ।"

ৰাইজৰ দলৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, "এইবাৰ মৰিয়নীত কুৰ্মী পৰিয়ালৰ অন্ত পৰিব ।"

আনহাতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই জ্যোতিষী নহয়, গতিকে কিমান আসন পাম ক'ব নোৱাৰো । কিন্তু ৬৩ পাৰ হ'ব । জুবিন গাৰ্গ বিষয়ৰ ভোটো আহিছে এইবাৰ । মোৰ সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বান আছিল, মই আগতেই কৈছিলো এটা ভোটত হ’লেও জিকিম, কিন্তু এতিয়া এটা নহয় বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ’ম ।"

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিপুণ বৰাই কয়, "বিজেপিৰ বিদায় নিশ্চিত । বৰছলাত মই জিকিম । আমি বিৰোধীয়ে ৭০ প্লাছ পাম । মেজিক নম্বৰ কংগ্ৰেছে পাৰ কৰিব ।"

