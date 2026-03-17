বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ২০২৪ ৰ তুলনাত হাফলং সমষ্টিত ২৯৪৫ জন ভোটাৰ বৃদ্ধি

বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন । স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ ৷

The number of voters in the Haflong Assembly constituency has increased compared to the 2024 Assembly election
প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 2:35 PM IST

হাফলং : ৯ এপ্ৰিলত অসমত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ একমাত্ৰ জনজাতি সংৰক্ষিত ১১৩ নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিকা আৰু স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে । সোমবাৰ সন্ধিয়া হাফলং জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ডিমা হাছাও জিলাৰ নৱ নিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱীদাস হায়েলিঙে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য সদৰী কৰে ৷

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অহা ২৩ মাৰ্চ মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়াৰ শেষ দিন ৷ এই সময়ছোৱাত প্ৰতিদিন ১১ টা বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ টা বজালৈকে হাফলং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কক্ষত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব । ২৪ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু ২৬ মাৰ্চ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ শেষ দিন হ’ব । ৯ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৪ মে’ত ভোটগণনা কৰা হ’ব ।’’

জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱীদাস হায়েলিং (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱীদাস হায়েলিঙে কয়, ‘‘ডিমা হাছাও জিলাত নিকা আৰু সুস্থভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন সাজু ।’’ লগতে তেওঁ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।

তেওঁ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ডিমা হাছাও জিলাৰ সাধাৰণ নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহক নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি মানি নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰে ।

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ডিমা হাছাও জিলাত ৭৬ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ হিচাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ১১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্ক নথকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হিচাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মতায়েন কৰাৰ হ’ব ৷’’

২০২৪ ৰ তুলনাত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ২৯৪৫ জন ভোটাৰ বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ডিমা হাছাও জিলাত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ পিছতে ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৫৮,২০৪ ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৮,২৭৯ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে ৭৯,৯২৫ গৰাকী । জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভোটাৰ হৈছে ৬৭৬ জন । বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯৩২ জন ৷

কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৫৬৯ জন ৷ ইয়াৰ মাজতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩৬২ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২০৭ গৰাকী ৷

২০২৪ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত মোঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১,৫৫,২৫৯ ৷ ২০২৪ চনৰ তুলনাত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ২৯৪৫ জন ভোটাৰ বৃদ্ধি পাইছে । ইপিনে হাফলং সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ২৫৪-ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ২৬১ হৈছে । হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি হৈছে ।

হাফলং বিধানসভা সমষ্টি
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ
নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

