অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ মনোনয়নৰ দিনাই শাসক-বিৰোধীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন; ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশান্ত, লুৰীণৰ মনোনয় দাখিল

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ মনোনয়নৰ দিনাই শাসক-বিৰোধীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন; ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশান্ত, লুৰীণৰ মনোনয় দাখিল
শুকুৰবাবে শাসক-বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ডিব্ৰুগড়ত লুৰীণজ্যোতি গগৈ, প্ৰশান্ত ফুকনৰ মনোনয়ন দাখিল ৷
Published : March 21, 2026 at 11:01 AM IST
ডিব্ৰুগড়: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে । শুকুৰবাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও হাই-প্ৰফাইল নেতাই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত শাসক-বিৰোধীসহ একেদিনাই ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে।
শুকুৰবাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰতিটো দলে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । কেইবাহাজাৰ সমৰ্থকক লৈ শুকুৰবাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে বিৰোধী ঐক্যৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী লুৰীণেজ্য়োতি গগৈয়ে ।
উল্লেখ্য যে, খোৱাং সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈক সংগ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । মনোনয়ন দাখিল কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এটা সমষ্টি হ'ল খোৱাং সমষ্টি । ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বাবে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ।"
ঠিক একেদৰে ডিব্ৰুগড় সদৰ সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী তথা ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মৈনাক পাত্ৰই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। তেওঁক সংগ দিলে ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলে । উল্লেখযোগ্য যে, ডিব্ৰুগড় সদৰ সমষ্টিত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দিতা।
একেদৰে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। বহু সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰাঞ্জলে । কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক মনোনয়ন দাখিল কৰাত সংগ দিয়ে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনোদ হাজৰিকাৰ বিপক্ষে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াব ।
দুলীয়াজান সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে শুকুৰবাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে । শ শ দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে । ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে । একেদৰে নাহৰকটীয়াৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতি ফুকনে শুকুৰবাৰে দাখিল কৰে মনোনয়ন।
নাহৰকটীয়াৰ কেইবাটাও কাৰ্যকালৰ বিধায়িকা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনেও কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে । বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব প্ৰণতি ফুকনে ।
টিংখাং সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈয়ে দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা উলিয়াই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে। মনোনয়ন দাখিল কৰি এইবাৰ টিংখাং সমষ্টিত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
আনহাতে, ডিব্ৰুগড় সদৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনেও শুকুৰবাৰে কেইবা হাজাৰ দলীয় সমৰ্থক আৰু কৰ্মীক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে । পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰা প্ৰশান্ত ফুকনে মনোনয়ন দাখিল কৰা দিনাই ৰাজপথত দেখুৱালে শক্তি । পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰশান্ত ফুকনে ।