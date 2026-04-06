ডিমৰীয়াত কঁঠালে লগাব কাৰ কাৰ লেঠা ? ৪ তাৰিখে ডিমৰীয়াবাসীয়ে পকা কঁঠাল খাব !

ডিমৰীয়াত কঁঠালে লগাব কাৰ কাৰ লেঠা ? ৪ তাৰিখে ডিমৰীয়াবাসীয়ে পকা কঁঠাল খাব !
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ঘৰে ঘৰে লাগিছে হেনো কঁঠাল ৷ কঁঠালৰ আঠাৰ দৰে ৰাইজৰ লগত লাগি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুলৰ ৷
Published : April 6, 2026 at 7:24 PM IST
ডিমৰীয়া: "কঁঠালৰ আঠা, নিতুলে লগাব লেঠা ৷ ৯ তাৰিখে পকিব, ৪ তাৰিখে খাব ৷ খাল-বিল, বজাৰ, ঘৰ সকলোতে পাব নিতুলক ৷ ক'লা মানুহৰ বগা মন, বগা দুটাৰ ক'লা মন ৷" এই কবিতাৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত এজন ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৷
নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত হাতী-হাত চিহ্ন বাদ দিব ৰাইজে ৷ কাৰণ হাতী আছে আমছাঙত, মাউত আছে কৰবাত ৷ হাতীক মাউতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ হাতৰ অৱস্থা নাই ৷ সেই বাবে এক লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিলে সমষ্টিটোৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুল দাসে ৷
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত এই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত চলাইছে প্ৰচাৰ ৷ যাৰ বাবে শাসকীয় এনডিএ মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুল দাস । কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নিতুল দাসে নিজস্ব ভংগীমা আৰু ৰসাল কথাৰে এতিয়া সমষ্টিটোৰ অলিয়ে-গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷
কেমেৰাৰ সন্মুখত 'কঠাল' লৈ ডিমৰীয়া সমষ্টিত কোন কিমান ভোটত জিকিব তাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিলে এইগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুলে ৷ তেওঁৰ নিৰ্বাচনী চিহ্ন 'কঁঠাল' ৷ সেয়ে তেওঁ কয়, "ডিমৰীয়াৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া কঁঠাল । ৰাইজে মোক মিটিঙৰ পৰা কঁঠাল দি পঠিয়াইছে । এই কঁঠাল ৯ তাৰিখে পকিব আৰু ৪ তাৰিখে ৰাইজে খাব । কংগ্ৰেছ-হাতীৰ পৰা টকা লৈ মোকে ভোট দিব বুলি ৰাইজে কৈছে ৷"
পূৰ্বৰ বিধায়কসকলক সমালোচনা কৰি নিতুল দাসে কয়, "মোক ৰাইজে খালতো পাব, বিলতো পাব, বজাৰতো পাব আৰু ঘৰতো পাব । যিসকলে আমাৰ ভোটেৰে জিকি আমাক লগ কৰিবলৈ পাছ বিচাৰে, তেওঁলোক অহংকাৰী । ৰাইজে এইবাৰ তেওঁলোকক উচিত শিক্ষা দিব । ক'লা মানুহৰ বগা মন, বগা দুটাৰ ক'লা মন ৷"
এনডিএ আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ সন্দৰ্ভত কয়,"মোৰ গাৰ বৰণ ক'লা হলেও মন বগা ৷ ক'লা কৃষ্ণই সমষ্টিৰ সকলো উন্নয়ন কৰিব পাৰিব আগন্তুক দিনত ৷ যদিহে ৰাইজে মোকা জিকায় ৷ ৰাইজ এই ক'লা কৃষ্ণৰ লগত আছে ।"
তেওঁ যোগদল হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত কয়, "যদিহে ৰাইজে মোক বিজয়ী কৰাই, যোগদল কাণ্ড সন্দৰ্ভত চিবিআই তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিম ৷ কঁঠালৰ আঠা যিদৰে এৰুৱাব নোৱাৰি, ঠিক তেনেদৰে এওঁ ৰাইজৰ লগত সদায় আঠাৰ দৰে লাগি থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক:তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনৰ বতাহ: যুৱ সমাজৰ কণ্ঠস্বৰ, আশা আৰু দায়িত্ব