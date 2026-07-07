ছিণ্ডিকেট কোনে চলায় ? বিধানসভাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত-বিধায়ক অখিলৰ মাজত তুমুল বাকযুদ্ধ

ছিণ্ডিকেট কোনে চলায় ? বিধানসভাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত-বিধায়ক অখিলৰ মাজত তুমুল বাকযুদ্ধ
বিধানসভাত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ ৷ অখিল গগৈয়ে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে নামনি অসমত ছিণ্ডিকেট চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
Published : July 7, 2026 at 1:25 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত (মঙলবাৰ) ছিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগক লৈ সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে ৷ ছিণ্ডিকেট প্ৰসংগক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত হোৱা বাকযুদ্ধই উত্তপ্ত কৰি তোলে সদন ৷ বহুসময় ধৰি স্থবিৰ হৈ পৰে সদনৰ কাম-কাজ ৷
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ছিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ তাৰ পাছতে অখিল গগৈক ওভতি ধৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷
মন্ত্রী বৰুৱাই সদনত প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই অখিল গগৈক প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায় ৷ উল্লেখ্য যে সদনত অখিল গগৈয়ে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে নামনি অসমত ছিণ্ডিকেট চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
অখিল গগৈৰ অভিযোগত সৰৱ হৈ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "বিধানসভাত তথ্য নথকাকৈ কথা নক'ব ৷ কিবা তথ্য আছে যদি দিয়ক ৷ আমি ইয়াত ধেমালি কৰিবলৈ অহা নাই ৷ এনেই থিয় হৈ যিকোনো কথা নক'ব ৷ তথ্য দিব নোৱাৰিলে বিধানসভাত ক্ষমা খুজিব লাগিব ৷ এইক্ষেত্রত প্ৰস্তাৱ লোৱা হওক ৷"
লগে লগে সদনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে অখিল গগৈক উভতি ধৰে ৷ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কৰি অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰে দাসে অখিল গগৈক কয়, "এইটো বাহিৰৰ সংবাদমেল নহয় ৷ মুখত যি ইচ্ছা আহে তাকে ক'ব ৷"
উত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয়, "মোৰ নামটো কোনে লৈছিল ৷ লৈছিল বাবে মই কৈছো ৷"
শাসকীয় দলৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিধায়কে অখিল গগৈক সদনৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ দাবীত সদন উত্তপ্ত কৰি তোলে ৷ এক কথাত ছিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগত বহু সময়ৰ বাবে সদন উত্তাল হৈ পৰে ৷ বিধানসভাত অহেতুক চিঞৰ-বাখৰ নকৰিবলৈ অখিল গগৈক সকীয়নি দি অধ্যক্ষই অখিল গগৈৰ মন্তব্য বিধানসভাত লিপিবদ্ধ নহয় বুলি কয় ৷
আনহাতে সদনত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি কয়, "এইখন বিধানসভা হয় ৷ বিধানসভা ধৰ্ণাস্থলী নহয় ৷ গুৱাহাটীত ধৰ্ণাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে ৷ চচলত ধৰ্ণাৰ বাবে স্থান কৰি দিয়া হৈছে ৷ আগতে বিধানসভাত এনে পৰিৱেশ নাছিল ৷ আমি সদনৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰো ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বিগত পাঁচ বছৰৰ পৰা নতুনকৈ এটা কাম হৈছে যে বিধানসভাত কথাটো আলোচনা হোৱাক লৈ কোনো কথা নাই, কিন্তু বাহিৰত আন্দোলন কৰাটো মূল কথা ৷ বিধানসভাত যি বিতৰ্ক হয় তাৰ ওপৰত কওক, আপত্তি নাই ৷ কালি এজন সদস্যই বিধানসভাত আলোচনা নোহোৱা গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানপানীৰ প্ৰসংগক লৈ পুৱাই নাটক কৰিলে ৷"
বিধানসভাখন ধৰ্ণাস্থলী নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰি মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই কয়, "বিধানসভা ধৰ্ণাস্থলী নহয় যদি চচলত গৈ প্ৰতিবাদ কৰক ৷ মই ভাবো সদনত উত্থাপন নোহোৱা বিষয় লৈ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰাটো বন্ধ হ'ব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক : ঠেলাত মটৰচাইকেল উঠাই বিধানসভালৈ অখিল গগৈ, লগতে আহিল মেহবুব মুক্তাৰ