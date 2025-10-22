মা-মমতা আৰু মিঠাতেল ! ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া 'মিঠাতেল'ৰ বজাৰ

মা-মমতা আৰু মিঠাতেল ! ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া 'মিঠাতেল'ৰ বজাৰ
তিনিটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিলে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি নাপায় । নগাঁৱত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : October 22, 2025 at 7:02 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 7:38 PM IST
নগাঁও: সম্প্ৰতি 'মিঠাতেল'ৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী উত্তাল হৈ আছে । শাসক-বিৰোধীৰ এতিয়া মিঠাতেলক লৈ আৰম্ভ কৰিছে বাক-বিতণ্ডা । এইবাৰ নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, "মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মমতাৰ আটাইতৰৈ ডাঙৰ প্ৰতীকেই হৈছে মিঠাতেল ।"
বুধবাৰে নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত আয়োজিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মিঠাতেলৰ প্ৰসংগৰে বিৰোধী কংগ্রেছক আক্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই মিঠাতেল দিম বুলি কোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছীসকলে মোক জোকাই থাকে । কিন্তু সৰু থাকোঁতে জ্বৰ হ'লেও মায়ে মিঠাতেলেৰেই ভৰিত মালিচ দিয়ে । কিন্তু কংগ্ৰেছীসকলৰ হয়তো মাকে সৰুতেই বুজি পাইছিল যে ডাঙৰ হলে কংগ্ৰেছী হ'ব, যাৰ বাবে সৰুতে কংগ্ৰেছীসকলৰ মাকে মিঠাতেলেৰে মালিচ দিয়া নাছিল । মাকে সৰুতে কংগ্ৰেছীসকলক চিনি পাইছিল । আমাক মিঠাতেলেৰে সৰুতে মালিচ কৰিছিল কাৰণে আমি মাৰ মৰমো বুজি পাওঁ । কাৰণ আমি সকলোৱে কোনো মেচিনৰ পৰা জন্ম হোৱা নাই, মাৰ পেটৰ পৰাই জন্ম হৈছোঁ । মিঠাতেলক লৈ মোক সমালোচনা কৰা কংগ্ৰেছীয়ে আকৌ মিঠাতেল নিবলৈ প্ৰথমে শাৰী পাতিব ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল ? দিবতো নোৱাৰেই গঁড়ৰ খৰ্গও বিক্ৰী কৰি দিছিল । গঁড়কেইটাও মাৰি শেষ কৰি আছিল ।"
নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ আত্মসহায় গোটৰ ২৬,৫৮৫ গৰাকী সদস্যক উৎপাদনমুখী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে ১০ হাজাৰকৈ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে ।
চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্যমিতা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "মহিলাসকলে সন্তানৰ যত্ন লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ । সেয়ে মাত্ৰ তিনিটা সন্তানতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে । যদিও মানুহে দুটা বুলি কয়, তথাপিও আমাৰ সংখ্যা কমি আহিছে কাৰণে তিনিটা কৰি দিছোঁ । তিনিটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিলে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি নাপায় ।"
চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁও চহৰত নিৰ্মাণ হোৱা আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা পানীগাঁৱলৈকে নিৰ্মাণ কৰা পথৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে নতুন বজাৰৰ মাল্টি কমপ্লেক্স মাৰ্কেট উদ্বোধন কৰে । নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ম'ৰাৰ পার্কত অত্যাধুনিক চুইমিং পুলৰো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
আঁচনিকেইখন উদ্বোধন কৰি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ তৎপৰতাত নগাঁওখনে এক নতুন গতি লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি পৰৱৰ্তী সময়তো বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি সকলো উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ইফালে নতুন বজাৰত মাৰ্কেট উদ্বোধন কৰি ওভতাৰ পথত মুখ্যমন্ত্ৰীক 'মামা' বুলি সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে এটি কণমানিয়ে ।
নগাঁৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিতু গোস্বামী, শশীকান্ত দাস, জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ উপৰিও বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
