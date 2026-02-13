ETV Bharat / politics

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সবিশেষ : কৰ্তন হ'ল ২,৪৩,৪৮৫ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম

এছ আৰৰ অন্তত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ । ভোটাৰৰ সংখ্যা কোন জিলাত বাঢ়িল আৰু কোন জিলাত কমিল, কিমান স্থানান্তৰিত ?

The final voter list shows a decrease in voters in 25 districts and an increase in voters in 10 districts
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সবিশেষ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 6:45 PM IST

গুৱাহাটী: বহু বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে অসমত বিশেষ পুনৰীক্ষণ চমুকৈ এছ আৰৰ অন্তত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ল । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত লাখ লাখ ভোটাৰৰ নাম কর্তন হোৱা বিষয়টোক লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্রশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ।

বিশেষকৈ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে একাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে অসমত সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰা অনুসৰি খচৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে লক্ষাধিক সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল,"এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে । অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত এইবাৰৰ বাবেহে এই বৃহৎ সংখ্যক সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ৷ এছ আই আৰ হ'লে বহুত বেছি কৰ্তন কৰা হ'ব ।" অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রীৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে ।

Final Voters list
কিমান নাম কৰ্তন হ'ল (ETV Bharat Assam)

খচৰা ভোটাৰ তালিকা আৰু চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা:

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে এছ আৰৰ অন্তত প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি বহু সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে আৰু বহু সমষ্টিত হ্ৰাস পালে । খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ২,৪৩,৪৮৫ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম হ্ৰাস পালে । খচৰা ভোটাৰ তালিকাত আছিল ২,৫২,০১,৬২৪ গৰাকী ভোটাৰ আৰু চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত আছে ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী ভোটাৰ । অৰ্থাৎ কৰ্তন হ'ল ২,৪৩,৪৮৫ গৰাকী ভোটাৰ ।

আনহাতে ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰ-পত্র ৬, ৭ আৰু ৮ৰ যোগেদি লাভ কৰা মুঠ ৩৫,৯৪,৯৮৩ খন আবেদনৰ ভিতৰত ২৯,৯৬,৫১৯ খন আৱেদন গ্ৰহণ কৰা হয় । আনহাতে খাৰিজ কৰা হয় ৪,৬৩,৬৮৮ খন আৱেদন । সেইদৰে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ বাকী আছে ১,৩৪,৭৭৬ খন আৱেদন । অৰ্থাৎ আৱেদন কৰাৰ পাছত খাৰিজ হ'ল ৪,৬৩,৬৮৮ খন আৱেদন । ইয়াৰে বহুতে ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ।

কোন জিলাত ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িল:

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পালে যদিও সংখ্যালঘু অধ্যুষিতৰূপে পৰিচিত কেবাখনো জিলাত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে বি টি আৰ অঞ্চলৰ জিলাসমূহত আৰু পূব অসমৰ অধিকাংশ জিলাতে লক্ষ্যণীয়ভাৱে ব্যাপক হাৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে । ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাৰিওখন জিলাতে খচৰা তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

Final Voters list
ক'ত ক'ত বাঢ়িল (ETV Bharat Assam)

এই কেইখন জিলা হৈছে ক্ৰমে পশ্চিম অসমৰ ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমাৰা আৰু বৰপেটা । দক্ষিণ শালমাৰাত ২১২ জনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰপেটাত খচৰাৰ তুলনাত চূড়ান্ত তালিকাত ২৮ হেজাৰৰো অধিক ভোটাৰ বৃদ্ধি হৈছে । ইপিনে বহুচৰ্চিত নগাঁও জিলাতো ভোটাৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ।

তদুপৰি বৰাকৰ তিনিখন জিলাৰ ভিতৰত দুখনত ব্যাপক হাৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ৰাজ্যৰ ভিতৰতে কাছাৰত সৰ্বাধিক ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অতি সামান্য সংখ্যক ভোটাৰ বৃদ্ধি হৈছে দক্ষিণ শালমাৰাত । ৰাজ্যৰ মুঠ ৩৫ খন জিলাৰ ২৫ খনতে ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ১০ খনত বৃদ্ধি পাইছে ।

ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা ১০ খন জিলা হৈছে ক্ৰমে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, বজালী, মৰিগাঁও, নগাঁও, মাজুলী আৰু হাইলাকান্দি । ধুবুৰীত ৬,৩২৯ গৰাকী, দক্ষিণ শালমাৰাত ২১২ গৰাকী, গোৱালপাৰাত ৪,৩৭২ গৰাকী, বঙাইগাঁৱত ৩,৭১৪ গৰাকী, বৰপেটাত সৰ্বাধিক ২৮,৬২৫ গৰাকী, বজালীত ১,৩৫৮ গৰাকী, নগাঁৱত ৭,৫১৯ গৰাকী, মৰিগাঁৱত ৫,২২৪ গৰাকী, মাজুলীত ২০৯ গৰাকী আৰু বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দিত ২,০৮৩ গৰাকী ভোটাৰ বৃদ্ধি পালে ।

কোন জিলাত ভোটাৰৰ সংখ্যা কমিল:

ইফালে পূব অসমৰ অধিকাংশ জিলাতে ব্যাপক হাৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে । প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি লখিমপুৰত ২০,৯৯৮ গৰাকী, যোৰহাটত ১১,৯৪০ গৰাকী, গোলাঘাটত ২০,০২৭ গৰাকী ভোটাৰ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে শোণিতপুৰত ২২,১৮৬ গৰাকী, কাৰ্বি আংলঙত ১১,০৯২ গৰাকী, কামৰূপত ২৫,৭২০ গৰাকী, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ২৫,৯৩২ গৰাকী, নলবাৰীত ১০,৮৪০ গৰাকী, দৰঙত ১৯,৭৭৬ গৰাকী, তিনিচুকীয়াত ৪,৬৬৮ গৰাকী, ধেমাজিত ২,০২৮ গৰাকী, বিশ্বনাথত ৮,৫৭৫ গৰাকী, চৰাইদেউত ৩,৫১৫ গৰাকী ভোটাৰ কমিল ।

Final Voters list
ক'ত ক'ত কমিল ভোটাৰ (ETV Bharat Assam)

বৰাকৰ তিনিখন জিলাৰ ভিতৰত কাছাৰত সৰ্বাধিক ৩৩,৫৩৬ গৰাকী , শ্রীভূমিত ৩১,২৬৭ গৰাকী ভোটাৰৰ সংখ্য হ্ৰাস পালে । বি টি আৰৰ পাঁচখন জিলাৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰত ৮,৩৮৪ গৰাকী, বাক্সাত ৬,৪২১ গৰাকী, তামুলপুৰত ৬,৬৯৭ গৰাকী, ওদালগুৰিত ১৯,৭৫০ গৰাকী ভোটাৰ খচৰাৰ তুলনাত চূড়ান্ত তালিকাত হ্ৰাস পালে । তদুপৰি চিৰাঙত ১,৭২৪ গৰাকী ভোটাৰ হ্ৰাস পালে । লক্ষ্যণীয় বিষয় যে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত পাহাৰীয়া জিলা তিনিখনত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । সেই কেইখন হৈছে কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত বিশেষ পুনৰীক্ষণক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ লগতে বিতৰ্কৰো সূত্রপাত হৈছিল । বিভিন্ন জিলাত ভোটাৰৰ নাম কর্তনক লৈ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হৈছিল । শাসকীয় দল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে এছ আৰৰ জৰিয়তে ভোট চুৰি কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে অৱশেষত প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আৰু তালিকাৰ ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ।

স্থানান্তৰিত কিমান লোক চিনাক্ত:

প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত দিয়া তথ্য মতে বি এল অ' সকলে ৰাজ্যৰ এশ শতাংশ ভোটাৰক সামৰি ৬১,০৩,১০৩ টা পৰিয়ালৰ গৃহ পৰিদৰ্শন কৰিছিল । এই পৰীক্ষণৰ অন্তত বি এল অ' সকলে স্থানান্তৰিত ভোটাৰ চিনাক্ত কৰিছিল ৫,২৩,৬৮০ গৰাকী । অৰ্থাৎ এই বৃহৎ সংখ্যা বিভিন্ন কাৰণত স্থানান্তৰিত হোৱা । এটা কথা ঠিক যে বিগত সময়ত আৰু বৰ্তমানেও অব্যাহত থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত বহু লোক স্থানান্তৰিত হৈছে । ইয়াৰ প্ৰায় সংখ্যকেই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ।

স্থানান্তৰিত হোৱা এই লোকসকলে নতুন ঠাইৰ নাইবা নিজৰ পুৰণি ঠাইৰ পৰা আবেদন কৰিছিল যদিও বহুতৰে আবেদন বিভিন্ন কাৰণত খাৰিজ হৈছে । তদুপৰি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বহু সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ অন্যতম এটা কাৰণ এই স্থানান্তৰিত লোকৰ অন্তৰ্ভূক্তি । যাৰ বাবে কিছুমান সমষ্টিত ভোটাৰ কমিছে আৰু কিছুমান সমষ্টিত বাঢ়িছে ।

উচ্ছেদিত তথা স্থানান্তৰিত লোকসকলে এতিয়াও ফ'ৰ্ম ৬ ৰ যোগেদি ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভূক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । ইফালে বি এল অ'সকলে পুনৰীক্ষণ অভিযানত একাধিক নাম থকা ৫৩,৬১৯ গৰাকী আৰু মৃত ভোটাৰ ৪,৭৮,৯৯২ গৰাকী চিনাক্ত কৰিছিল ।

