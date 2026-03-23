কামৰূপ মহানগৰীত মনোনয়ন দাখিল প্ৰদ্যুৎ, মীৰা, দিপ্লুৰঞ্জন, বিজয়ী, বিদিশা, কুংকি, বিদিশাৰ

কামৰূপ মহানগৰীত মনোনয়ন দাখিল প্ৰদ্যুৎ, মীৰা, দিপ্লুৰঞ্জন, বিজয়ী, বিদিশা, কুংকি, বিদিশাৰ
অন্ত পৰিল মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব । সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷
Published : March 23, 2026 at 5:40 PM IST
গুৱাহাটী: সোমবাৰে অন্ত পৰিল মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰতিটো দলে দেখুৱালে শক্তি ৷ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপি, কংগ্ৰেছ, বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটীত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷
মনোনয়নৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি বিজেপি, কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, আপকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
শাসকীয় মিত্ৰ দলৰ নিউ গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা, মধ্য গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয়ী কুমাৰ গুপ্তা, দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু অগপ প্ৰাৰ্থী তপন দাসে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ, নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে শান্তনু বৰা আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিদিশা নেওগে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ ইপিনে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
আম আদমি পাৰ্টীৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অনুৰূপা ডেকা ৰজাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ আনহাতে, দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ বিজেপি দল ত্যাগ কৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসেও নিৰ্দলীয় ভাৱে সোমবাৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, বিয়লি ৩ বজাৰ লগে লগে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰে।
মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজকে জয়লাভ কৰিব বুলিও দাবী কৰে ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছক আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰাও দেখা গ'ল মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা ৷
উল্লেখ্য যে, ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৷
