অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সম্পৰীক্ষা, ২৬ মাৰ্চ মনোনয়ন প্ৰত্য়াহাৰৰ অন্তিম দিন

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সম্পৰীক্ষা, ২৬ মাৰ্চ মনোনয়ন প্ৰত্য়াহাৰৰ অন্তিম দিন
বুধবাৰে অন্ত পৰিব প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ সম্পৰীক্ষাৰ ৷ মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ১২৪টা সমষ্টিৰ ৭৭৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷
Published : March 25, 2026 at 10:01 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভোটযুদ্ধলৈ মাজত মাত্ৰ ১৫ দিন ৷ ইতিমধ্যে ২৩ মাৰ্চত অন্ত পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব ৷ আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়নৰ পৰীক্ষা ৷ উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰৰ দিনটোলৈ ১২৪টা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, মঙলবাৰ সন্ধিয়ালৈ ৰাজ্যৰ ১২৪টা সমষ্টিৰ ৭৭৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে মুঠ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১২৪ টা সমষ্টিতহে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২৪ নং বৰপেটা (অনুসূচীত জাতি) আৰু ৬৫ নং ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষা বুধবাৰৰ পুৱা ১১ বজালৈ বিশেষ কাৰণত স্থগিত ৰখা হৈছে । অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, ২০২৬ৰ বাবে মুঠ ৮১৫গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বমুঠ ১,৩৮৯খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ।
নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা অনুসৰি, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে ২৬ মাৰ্চ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ৩ বজাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব । ৰাজ্যৰ ভিন্ন সমষ্টিত একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ বিসংগতি হোৱা বুলি চৰ্চা হৈছিল যদিও বুধবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাৰ অন্তিম দিন ৷
ৰাজ্যৰ কেইবাটাও সমষ্টিত হাইপ্ৰফাইল নেতাই দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ বিশেষকৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ, বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ৷
ঠিক একেদৰে, নলবাৰী সমষ্টিত বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, টিহুত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বোকাখাট সমষ্টিত অগপৰ অতুল বৰা, কলিয়াবৰ সমষ্টিত অগপৰ কেশৱ মহন্ত, যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ, শিৱসাগৰত বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা ৰাইজৰ দলৰ পৰা অখিল গগৈ, খোৱাং সমষ্টিত বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন ৷