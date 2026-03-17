মাজুলীত শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তুতি জিলা প্ৰশাসনৰ
নিকা আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ আশ্বাস জিলা আয়ুক্তৰ ।
Published : March 17, 2026 at 3:07 PM IST
মাজুলী : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগেই ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে মাজুলীতো আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি । মাজুলীত শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা বুলি সদৰী কৰিছে জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ।
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময় :
সোমবাৰে মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে সোমবাৰে মাজুলীত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় । জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে অহা ২৩ মাৰ্চলৈকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব । মনোনয়ন দাখিলৰ সময় দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজালৈ ।
অহা ২৪ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু ২৬ তাৰিখে বিয়লি ৩ বজাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব । প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত অহা ৯ এপ্ৰিলত মাজুলীত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । ভোটগ্ৰহণৰ সময় পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
সকলো প্ৰাৰ্থীক সমান সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাস :
জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "মাজুলীৰ সুনাম অক্ষুণ্ণ ৰাখি, মাজুলীত যাতে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰো তাৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো । শান্তিপূৰ্ণ হ'লেই নহ'ব, সকলোৰে বাবে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' হ'ব লাগিব যাতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নাহে, কোনেও যাতে বেছি সুবিধা নাপায় । সকলোৰে কাৰণে সমান । নিৰ্বাচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ কোনো দল, কোনো প্ৰাৰ্থীৰ কথা নাথাকে । সকলোৱেই আমাৰ কাৰণে সমান আৰু আমি সকলোকে সমান চকুৰে চাই, সমান ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম ।"
নিকা আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ আশ্বাস :
জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এই স্পষ্ট বাৰ্তাই মাজুলীৰ ৰাইজক এক নিকা আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত সকলো দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে সমান সুবিধা লাভ কৰে, তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব বুলিও আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক: SIR ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু কংগ্ৰেছ
