ETV Bharat / politics

বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই অংশীদাৰ হ'ল চি পি আই(এম এল) দল : শক্তি বাঢ়িল বিৰোধীৰ

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 12:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই শনিবাৰে চি পি আই (এম এল) দলে কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । চি পি আই (এম এল) দলৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আদৰণি জনাইছে ।

বিৰোধী ঐক্যত চি পি আই (এম এল) অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি কংগ্ৰেছে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি এম আৰু এ পি এইচ এল চি দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈছিল । আগন্তুক দিনবোৰত বিৰোধী ঐক্যত সহযোগী দলৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হ’ব পাৰে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইফালে চি পি আই (এম এল) দলৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,

"আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই আজি CPI(ML) দলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ বাবে CPI(ML) দলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি দৃঢ়বিশ্বাসী যে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সন্মানীয় সহযোগী ৰাজনৈতিক দলসমূহ ক্ৰমে অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি এম, এ পি এইচ এল চি আৰু চি পি আই(এম এল) দলৰ সহযোগত তথা ৰাইজৰ সমৰ্থনত আমি একত্ৰিতভাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ফেচিষ্ট চৰকাৰক উফৰাবলৈ সক্ষম হ'ম । আশাকৰো যে আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ বিৰোধী ঐক্যত সহযোগী দলৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হ’ব আৰু আমি সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে বিচৰাৰ দৰেই এক ৰামধেনু সদৃশ শক্তিশালী বিকল্প গঢ়ি তুলিব পাৰিম ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা ৬ মাৰ্চত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চাৰিটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল । সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সৈতে ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিবলৈ একলগ হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই এম আৰু এ পি এইচ এল চি দল ।

চাৰিটা দলে যৌথভাৱে ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । লগতে ঐক্যবদ্ধ যুঁজৰ বাবে ৰাইজৰ দলকে ধৰি বিজেপি বিৰোধী দলৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যই দুৱাৰ মুকলি ৰাখিছিল ।

অৱশেষত শনিবাৰে বিৰোধী মিত্রজোঁটৰ অংশীদাৰ হ'ল চি পি আই(এম এল) দল। চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি পালে বিৰোধীৰ শক্তি ।

TAGGED:

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল
বিৰোধী ঐক্য
বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি সমৰ্থন
চি পি আই এম এল
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.