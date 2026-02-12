ETV Bharat / politics

কাজিয়াৰে নহয় আমি শ্ৰম আৰু কামেৰে জাতিটো বচাব লাগিব: মুখ্যমন্ত্ৰী

মিঞা প্ৰসংগক লৈ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী । বিহুৰ আগতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ইংগিত দিলে তেওঁ ।

অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত জিলা ক্ৰীড়াংগনৰ প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 10:00 AM IST

নলবাৰী: "খালী হাতে বাংলাদেশৰ পৰা অহা লোক আজি অসমত মাটিৰ মালিক হৈছে । বৰপেটাত অসমীয়াই মাটি বিক্ৰীহে কৰে কিনোতা বেলেগ ।"-নলবাৰীত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । লগতে তেওঁ নামনিত আমাৰ হাতৰ পৰা অৰ্থনীতি গুচি গ'ল বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ নিজৰ মাটিতেই আমাক অপমান কৰা মানুহৰ জন্ম হ'ল, আমি শুনিও নুশুনা হ'লোঁ । আনহাতে বৰপেটাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আইন আনিছে । চব কথা আইনেৰে নহয় । অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালী জাগ্ৰত হ'ব লাগিব । আইনে কিমান কৰিব । তেওঁলোক আহিলে আইন কেইখনেই সলনি কৰি ল'ব । গতিকে আইন কিমান আনিব । আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অৰ্থনৈতিক শক্তি থাকিব লাগিব । গতিকে ইয়াৰ বাবে আমাৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ শক্তিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

একেদৰে "অসমত এখন উৰণ সেতু বনালে এশ টকাৰ পঞ্চাশ টকা শ্ৰমিকক দিব লাগে" বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ইটা, শিল, বালি, চিমেন্ট চাপ্লাই কৰাবোৰো অসমীয়া নহয় । মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰ হ'লে ঠিকাদাৰ কেইগৰাকীও নোহোৱা হ'ব । কাজিয়াৰে নহয় আমি শ্ৰম আৰু কামেৰে জাতিটো বচাব লাগিব ।"

নলবাৰী কনভেনচন চেণ্টাৰ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বজালী, বৰপেটা আৰু নলবাৰী জিলাৰ ৫,৭৮৮ গৰাকী উদ্যোগীক চেক বিতৰণ কৰি তেওঁ কয়,"অসমত কংগ্ৰেছ আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনি মৰি যাব । জাতিৰক্ষাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ আনিব লাগিব ।

অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত জিলা ক্ৰীড়াংগন মুকলি (ETV Bharat Assam)

লগতে বিহুৰ আগতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ১৭, ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল । সৰ্বদলীয় বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব এই দলে । সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ৰাজ্য চৰকাৰে বিহুৰ আগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত আসন বুজাবুজি সুকলমে হ'ব আৰু দুই চাৰিটা ছীটত মত নিমিলিলে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পাৰে ।"

সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat Assam)

ইপিনে কম্পিউটাৰ শিক্ষকৰ সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"এজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান কৰিব । সকলো কৰিয়েই আছে । কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলে অহাবাৰ আকৌ বিজেপিক ভোট দিয়ক । অহাবৰলৈ সমাধান হৈ থাকিব ।"

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে নলবাৰীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীত ১৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কনভেনচন চেন্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ লগতে ৪৯,৪৫,২৩,০০০ টকা ব্যয় সাপেক্ষ নিৰ্মাণ কৰা সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে ।

নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীত ৫৮ কোটি ২২ লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত জিলা ক্ৰীড়াংগন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইণ্ড'ৰ ষ্টেডিয়াম, চুইমিং পুলৰ সুবিধা থকা জিলা ক্ৰীড়াংগনতে অসম এথলীট এছোচিয়েচনৰ অধীনত এথলীট একাডেমীও আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

আনহাতে এই ষ্টেডিয়ামত এখন খেল উপভোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.O ৰ অধীনত হোৱা চেক বিতৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নলবাৰী, বজালী আৰু বৰপেটা জিলাৰ ৫,৭৮৮ গৰাকী উদ্যোগীৰ মাজত চেক বিতৰণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

