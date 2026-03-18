দিল্লী-দিশপুৰত আছে কিন্তু বিটিচিত নাই, ইউপিপিএলক লৈ মন্তব্য় বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ

"ইউপিপিএল দলে গেম খেলি আছে ৷" ইউপিপিএল দলে এনডিএ-ৰ সৈতে থকা মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৷

দিল্লী, দিশপুৰত আছে কিন্তু বিটিচিত নাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 11:46 AM IST

কোকৰাঝাৰ: প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল দলটোৰ এনডিএৰ সৈতে থকা মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিশেষ মন্তব্য় কৰিছে ৷ ৰাজ্য়ৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্য়ে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত নিতৌ নতুন সমীকৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

মঙলবাৰে নিশা বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য় কৰি কয় যে, "ইউপিপিএল দলে এক গেম খেলি আছে ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউপিপিএল দলে এনডিএ এৰা বুলি দেখুওৱাই ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিছে ৷"

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ মনাকোছা ঈদগাহ ময়দানত বিপিএফ দলৰ সংখ্যালঘু কোষে আয়োজন কৰা বিশাল ইফটাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদমাধ্যমৰ আগত ইউপিপিএলৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে বিটিচি প্ৰধান মহিলাৰীয়ে ৷

তেওঁ লগতে কয় যে, বৰ্তমানেও দিছপুৰ আৰু দিল্লীত ইউপিপিএল দল এনডিএৰ অংশ হৈ আছে যদিও বিটিচিত এনডিএৰ অংশ নহয় । অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউপিপিএলে নিজকে এনডিএৰ পৰা পৃথক বুলি দেখুৱাই বিটিচিৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে বুলি ইউপিপিএলৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে মহিলাৰীয়ে ৷

ইউপিপিএল দলে এন ডি এত থকাৰ সন্দৰ্ভত কয় যে,“ইউপিপিএলৰ গেম প্লেন বিপিএফে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে । আমি সকলো বুজি পাও ৷ প্ৰমোদ বড়োয়ে এনডিএ টীম হিচাপে ৰাজ্যসভাৰ এমপি পাইছে ৷ এতিয়াও দিছপুৰত এনডিএ হিচাপে আছে ৷ দিল্লীতো এনডিএ হিচাপে আছে ৷ এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনডিএৰ লগত নাই বুলি কোৱাটো অৰ্থহীন । এইবিলাক আমাক বুজাব নালাগে ৷ আমি বুজি পাওঁ । ৰাইজৰ ওচৰত মিছা কথা কৈ লাভ নাই ৷ দিল্লী, দিশপুৰত এনডিএৰ লগত আছে ৷ কিন্তু বিটিচিত আমাৰ লগত নাই ৷”

প্ৰাৰ্থী কেতিয়া ঘোষণা কৰিব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহিলাৰীয়ে কয়, "বিপিএফে শীঘ্ৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব ৷ ২০ মাৰ্চৰ ভিতৰত ভিতৰত কোনটো সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থী হ’ব সকলোৱে জানিব ৷ এতিয়া এন ডি এ হিচাপে বি পি এফ দলে কিমান খন আসন পাব এতিয়াই কোৱাটো সম্ভৱ নহয় ৷ ২০ মাৰ্চত নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ সভাত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব আৰু তেতিয়া চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ’ব ৷"

মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীৰ সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে ৷ এই সন্দৰ্ভত নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব কোনে টিকট পাব নাপাব ৷ ইউপিপিএলে এনডিএ এৰিছে নে এৰা নাই খাটাংকৈ ক’ব পৰা নাই ৷" নিৰ্বাচন আয়োগে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতেই বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক তৎপৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ মাজতে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনক লৈ বিপিএফ দলে নিজৰ প্ৰস্তুতি তীব্ৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

ইফটাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মহিলাৰীয়ে কয় যে, মই ফকিৰাগ্ৰাম অঞ্চলৰ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ লগত একেলগে ইফটাৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিছো । মই বহুদিনৰ পৰাই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীলোকৰ লগত ইফটাৰ পাৰ্টি কৰি আহিছো ৷ মোৰ কাৰণে নতুন নহয় ৷ আমি বিপিএফ দল হিচাপে সকলো ধৰ্মৰ লোকসকলৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰো ৷ একেলগে থাকো ৷ হিন্দু,মুছলমান, জৈন, খ্ৰীষ্টান সকলোকে সন্মান দি দল হিচাবে কাম কৰি আহিছো ।"

