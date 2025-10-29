ETV Bharat / politics

বিহাৰৰ মোকামত বাহুবলীৰ যুদ্ধ | ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট

পাটনাৰ পূব দিশত মোকাম নামৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৱে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ‘ডন বনাম ডন’ যুদ্ধৰ সাক্ষী হ’ব ।

BIHAR ELECTION 2025
বাহুবলী আৰু জেডিইউৰ প্ৰাৰ্থী অনন্ত সিঙে (চশমা পিন্ধি) মোকাম বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাই থকা সময়ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2025 at 12:01 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা/মোকাম : মোকামা আৰু উৰ্দু শব্দ ‘মুকাম’ৰ মাজত কেৱল ধ্বনিগত সাদৃশ্যতকৈও অধিক সাদৃশ্য আছে । "মুকাম" মানে পদ, অৰ্থাৎ থিয় হোৱাৰ ঠাই হ'লেও পাটনাৰ পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা মোকামা বিধানসভা সমষ্টিটোও এনে এখন ঠাই য'ত শক্তিশালী (গেংষ্টাৰ) আৰু ডনে নিজৰ শক্তিক মৰ্যাদালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, আৰু য’ত কেৱল বেলট বক্স অনুসৰি ক্ষমতাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাই নহয়, ৰাজপথতো ক্ষমতাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হয় ।

এই সমষ্টিৰ পৰা ওলাই অহা কাহিনীবোৰে যিকোনো থ্ৰিলাৰ ছবিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে । গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত এই উৰ্বৰ ভূমিত দালি আৰু ঘেঁহুৰ খেতিৰ বাবে পৰিচিত এই ভূমিয়ে বিগত পাঁচ দশকত অসংখ্য শক্তিশালী মানুহৰ জন্ম দিছে । আনকি কিছুমানে আনক চেৰ পেলাইছে—বিহাৰ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিয়পি পৰিছে—আৰু বিধায়ক আৰু সাংসদ হৈ পৰিছে ।

BIHAR ELECTION 2025
মোকাম টাউন (ETV Bharat)

এইবাৰ মোকামাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ৫৮ বছৰীয়া অনন্ত সিং ওৰফে "ছোটে সৰকাৰ" পাঁচবাৰৰ বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ সুৰজ সিং ওৰফে সুৰজ ভান সিং ওৰফে দাদাৰ (যিজনে ২০০০ চনৰ পৰা ২০০৫ চনৰ ভিতৰত মোকামত নিৰ্দলীয় বিধায়ক হিচাপেও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল)ৰ মাজত । কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাই ভোটাৰসকলকো চিন্তিত কৰি তুলিছে, কিয়নো ভোটৰ ঠাইত কেতিয়া গুলীয়ে ল’ব সেয়া কোনেও নাজানে, আৰু অঞ্চলটোত আকৌ এবাৰ ৰক্তাক্ত সংঘাতত ডুব যাব, বিগত দশকবোৰৰ দৰে ।

২০০৮ চনত হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত যিহেতু সুৰজে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে, সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ টিকটত তেওঁৰ পত্নী মুংগাৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বীনা দেৱীক মোকামৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছে । ইয়াক তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সমষ্টিৰ ওপৰত পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাভৰ প্ৰয়াস হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় লোক জনশক্তি পাৰ্টি এৰি লালু প্ৰসাদৰ দলত যোগদান কৰে ।

প্ৰসংগক্ৰমে বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকী হৈছে অনন্তৰ পত্নী নীলম দেৱী । নিকটৱৰ্তী বড় বিধানসভা সমষ্টিৰ লাধমা গাঁৱৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰৰ পৰা এ কে ৪৭, হেণ্ড গ্ৰেনেড, গুলী উদ্ধাৰৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত ২০২২ চনৰ উপ-নিৰ্বাচনত আৰজেডিৰ টিকটত জয়লাভ কৰে । ২০২৪ চনত পাটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক এই গোচৰত দোষমুক্ত কৰিছিল, আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)ৰ টিকটত পুনৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে ।

BIHAR ELECTION 2025
পত্নী বীনা দেৱীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰাক্তন সাংসদ সুৰজ ভান সিঙে। (ETV Bharat)

ইয়াৰ আৰু আমোদজনক কথাটো হ’ল যে সুৰজ আৰু অনন্তৰ মাজত চলি থকা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ২০০০ চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া সুৰজে অনন্তৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দিলীপ কুমাৰ সিঙক পৰাস্ত কৰিছিল, যি দুবাৰৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যখনৰ ৰাবড়ী দেৱীৰ আৰজেডি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল । পিছলৈ দিলীপ এম এল চি (মেম্বাৰ অৱ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল) হয়, কিন্তু ২০০৬ চনত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয় ।

সুৰজে ১৯৯০ চনত দিলীপৰ আশ্ৰয়দাতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, আণ্ডাৰৱলত আগবাঢ়িছিল আৰু ২০০০ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে যুঁজি জয়ী হ’বলৈ নিজৰ গুৰুৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল ।

২০০৫ চনত পুনৰ আসনখন দখল কৰি পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ লয় অনন্তই । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ আসনখনত নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখিছে । অৱশ্যে সুৰজে ধাৰাবাহিকভাৱে বিৰোধীক সমৰ্থন কৰি আহিছে আৰু ২০২২ চনৰ উপ-নিৰ্বাচনত অনন্তৰ পত্নী নীলমৰ বিৰুদ্ধে গেংষ্টাৰ নলিনী ৰঞ্জন সিঙৰ পত্নী সোণম দেৱীক সমৰ্থন জনায় ।

অতীতক স্মৰণ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কয় যে মোকামত স্বাধীনতাৰ পিছৰ ৰাজনীতিত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু বৃহৎ মাটিৰ মালিকসকলেই নিৰ্বাচনত পেশীবহুল আৰু গেংষ্টাৰৰ ব্যৱহাৰৰ পথ প্ৰদৰ্শক আছিল ।

BIHAR ELECTION 2025
বিহাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত সিং (মাজত) সমৰ্থকসকলৰ সৈতে (ANI)

দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা এজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই দিলীপ আৰু দুলাৰ চান্দ যাদৱৰ দৰে কেইবাজনো পেশীবহুল ব্যক্তিক তেওঁৰ সহযোগী হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল, যিসকলে পিছলৈ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল ।

স্থানীয় দৈনিক কাকতৰ প্ৰাক্তন সাংবাদিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "দূৰত্বৰ ফালৰ পৰা মোকাম ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ যথেষ্ট ওচৰত, কিন্তু বাস্তৱত ইয়াৰ ভিতৰৰ অঞ্চল বিশেষকৈ ডায়েৰা (নদী) আৰু তাল (অগভীৰ বিষণ্ণতা) অঞ্চললৈ যোৱাটো সদায় অতি কঠিন হৈ আহিছে । ইয়াক বন্যাৰ্ত মাটি বুলিও গণ্য কৰা হৈছিল । কৃষকসকলে শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল, যিবোৰ তেতিয়া ডকাইতে লুটপাত কৰিছিল । ১৯৭০ চনত ডকাইতসকলক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ পেশীবহুল লোকৰ নেতৃত্বত ভিজিলেণ্ট গেংৰ উত্থান ঘটে ।"

সুৰজকে ধৰি বহু শক্তিশালী লোকৰ ঘৰ আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰৈত থকা মোকামৰ সকোৱাৰ টোলাত বীৰেন্দ্ৰৰ ঘৰ । তেওঁলোকৰ উত্থান-পতন, আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল, সেই কথা তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।

বীৰেন্দ্ৰই আৰু কয়, "মোকামত প্ৰভাৱ থকা এজন কংগ্ৰেছ নেতাই পেশীবহুলসকলক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । তেওঁ হয়তো পাহৰি গ'ল যে পেশীবহুলসকলে ৰাজনীতিৰ কৌশল শিকিলেই তেওঁলোকে নিজৰ পৃষ্ঠপোষকক সলনি কৰি অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে । তেওঁৰ শিষ্য অনন্তৰ ডাঙৰ ভাতৃ দিলীপে তেতিয়াৰ জনতা দলৰ টিকটত ১৯৯০ চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁক পৰাস্ত কৰিছিল । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিশোধ বিচাৰিছিল আৰু ২০০০ চনত দিলীপক পৰাস্ত কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আসনখন লাভ কৰা সুৰজ ভানক পদোন্নতি দিছিল । বাকীখিনি ইতিহাস ।"

BIHAR ELECTION 2025
মোকামৰ তাল অঞ্চলত ঘোঁৰাত উঠি যাত্ৰা কৰা স্থানীয় বাসিন্দা (ETV Bharat)

ডিয়াৰা আৰু তাল অঞ্চললৈ এতিয়াও সহজে যাব পৰা নাযায় । কৃষি আৰু পশুপালন মোকামৰ জনসংখ্যাৰ মূল ভেটি । মানুহে এতিয়াও দূৰত্ব হ্ৰাস কৰিবলৈ ঘোঁৰাত উঠি যাত্ৰা কৰাটো পছন্দ কৰে ।

এসময়ত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ ভাৰত ৱেগন এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং লিমিটেড, বাটাৰ জোতা নিৰ্মাণ ইউনিট আৰু আই এম এফ এল (ভাৰতত নিৰ্মিত বিদেশী সুৰা) উৎপাদন আৰু বটলিং প্লাণ্টৰ বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এই অঞ্চলটো বিখ্যাত আছিল । এতিয়া, এই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে ।

তাল অঞ্চলত কৃষিৰ বতৰ আৰম্ভ হ’বলৈ ওলাইছে, আৰু কৃষকসকলে বানপানীৰ পানী গংগালৈ উভতি যোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । তেতিয়া নতুনকৈ ৰখা মাটিখিনিত মচুৰ দাইল, অন্যান্য দালি, চজিনা, পটল, সৰিয়হ, মৰিচা, আৰু ঘেঁহু খেতিৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত হ’ব, এই সকলোবোৰ সাৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ ।

চহৰখনৰ সন্মুখত তাললৈ যোৱা এটা আঁকোৰগোজ পথত, যাৰ এক লাখ হেক্টৰ মাটিকালি ওচৰৰ নালন্দা, লখিচৰাই, আৰু শ্বেখপুৰা জিলালৈকে বিস্তৃত হৈ আছে, কানহাইয়াপুৰ গাঁৱৰ একাংশ বাসিন্দাই নিজৰ মাজতে আড্ডা মাৰি আছে । তেওঁলোকৰ কথা-বতৰা কৃষি আৰু নিৰ্বাচনৰ আশে-পাশে ঘূৰি থাকে ।

BIHAR ELECTION 2025
মোকাম সমষ্টিৰ এটা পথৰ দাঁতিত আড্ডা মাৰি থকা গাঁওবাসী (ETV Bharat)

বংশধৰ ৰায়ে কয়, "ৰাজনীতিবিদ আৰু মন্ত্ৰীসকলে আমাক হ্ৰদ অঞ্চলত নিষ্কাশনৰ সুবিধাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যাতে আমি প্ৰতি বছৰে দুটা বা তিনিটা শস্যৰ খেতি কৰিব পাৰো, কিন্তু আমি এতিয়াও ৰবি বীজ সিঁচাৰ বাবে বানপানীৰ পানী উভতি যোৱালৈ অপেক্ষা কৰি আছো । পলিৰ জমা হোৱাৰ বাবে গংগা নদীৰ তল আৰু লগতে নদীৰ পাৰৰ উচ্চতা বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত বানপানীৰ পানী সহজে পিছুৱাই যোৱাত বাধা আহি পৰিছে । আমি এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰো ।"

আন এজন কৃষক কেছাৰী কুমাৰে দৃঢ়তাৰে কয় যে গংগাৰ পৰা পলি খনন আৰু আঁতৰোৱাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব । গোটটোৱে অতি সোনকালেই বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰে যে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত পৰে নে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত পৰে ।

হঠাতে সুৰেশ প্ৰসাদে বুজাই দিয়ে যে পানী কমি আহিছে কাৰণ অনন্তই উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বিশেষজ্ঞক মাতি আনি গংগাত পুনৰ পানীৰ সোঁতত বাধা দিয়া বাধাসমূহ আঁতৰাইছে । কিন্তু পেশীবহুলজনৰ নাম উচ্চাৰণৰ পিছত গোটটোৰ মাজত এটা নিস্তব্ধতা পৰে ।

মোকাম সমষ্টিৰ মানুহে অনন্তক এতিয়াও "বিধায়কজী" (এইটোৱেই হিন্দীত বিধায়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰা সন্মানজনক উপাধি) বুলি কয়, যদিও তেওঁৰ পত্নীয়ে সেই পদত অধিষ্ঠিত । স্থানীয় লোকসকলে মনত পেলাইছে যে বিশেষকৈ তাল অঞ্চলৰ এটা বিশেষ জাতিৰ শক্তিশালী লোকসকলে অৱশেষত তেওঁ বশ নকৰালৈকে তেওঁলোকৰ শস্যবোৰ বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি লৈ ​​গৈছিল ।

BIHAR ELECTION 2025
মোকাম বিধানসভা সমষ্টিত বাহুবলী আৰু জেডিইউৰ প্ৰাৰ্থী অনন্ত সিঙৰ প্ৰচাৰ অভিযান (ETV Bharat)

মোকাম চহৰৰ বাসিন্দা বিনয় কুমাৰে কয়, "তেওঁ (অনন্ত) জনসাধাৰণৰ মাজত 'ৰবিন হুড'ৰ ভাবমূৰ্তি গঢ়ি তুলিছে, তেওঁৰ কাষ চাপি অহা যিকোনো ব্যক্তিক, তেওঁলোকৰ জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে, সামাজিক, আৰ্থিক, আৰু চৰকাৰী বিষয়ত সহায় কৰিছে । তেওঁৰ লোকসকলৰ সহায়ত তেওঁ মোকাম আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে বানপীড়িত সমষ্টিসমূহতো অপৰাধ বহু পৰিমাণে ৰোধ কৰিছে ।"

অনন্ত কম শব্দৰ মানুহ আৰু কথা ক’বলৈ জোৰ-জবৰদস্তি কৰা প্ৰয়োজন । তেওঁ চুটি, ষ্টিল্ট বাক্যত কথা কয় । তেওঁক "বাহুবলী" বুলি কিয় মাতিছে বুলি সুধিলে, খং উঠে ।

ইটিভি ভাৰতক অনন্তই কয় যে, "কোনোবাই আমাৰ লগত কথা পাতিলে বুজি নাপাব আমি বাহুবলী নে সমাজকৰ্মী । ২০০০ চনৰ পিছত যদি কোনো চৰ খোৱাৰ কাণ্ড নহ'লহেঁতেন তেন্তে আমি কেনেকৈ বাহুবলী হ'লোঁহেঁতেন ? আমি চৰ মাৰি জয়ী হ'লে বাহুবলী হ'লোহেঁতেন ।"

“জনতা পিয়াৰ কৰ্তি হায় তোহ হম বাহুবলী হায় । আজ কই মোকাম মেইন ৰংদাৰী নাই বাসুলতা হায়, ইছলিয়ে হুম বাহুবলী হায় । লগ ডুছৰন কি জয়দাদ আৰু হক ছেন্টে হায় । হম কভি আইছা কাৰতে হায় ক্যা ? (ৰাইজে মোক ভাল পায়, গতিকে মই বাহুবলী । আজি কোনেও মোকামত ধন আদায় নকৰে, গতিকে মই বাহুবলী । মানুহে আনৰ সম্পত্তি আৰু অধিকাৰ দখল কৰে । মই এনেকুৱা কামত লিপ্ত হওঁ নেকি?)" অনন্তই কয় ।

বাহুবলীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক (পি এ) সঞ্জীত কুমাৰ সিঙে তেওঁৰ সমষ্টিৰ বাবে কৰা কামৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ কয় যে অঞ্চলটোৰ পথ নিৰ্মাণ, নলৰ পানী যোগান, গাঁওসমূহৰ বিদ্যুৎ সংযোগ আদি কাম অনন্তৰ নিৰ্দেশত কৰা হৈছে ।

BIHAR ELECTION 2025
আৰজেডিৰ প্ৰাৰ্থী বীনা দেৱীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই থকা প্ৰাক্তন সাংসদ সুৰজ ভান সিঙৰ সমৰ্থন (ETV Bharat)

সঞ্জীতে কয়, "নলাবোৰৰ মুখত পলি জমা হোৱাৰ বাবে হ্ৰদ অঞ্চলৰ বানপানীৰ পানী নিষ্কাশন হ'ব পৰা নাছিল । তেওঁ (অনন্ত) উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা দুটা ‘ডজাৰ’ (মাটি সৰবৰাহকাৰী) আনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তেওঁলোকে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আছে আৰু পানী নিষ্কাশন হৈ আছে ।" অহা চাৰি-পাঁচ দিনত পানী সম্পূৰ্ণৰূপে কমি যাব, আৰু কৃষকসকলে দালি সিঁচিব পাৰিব ।"

অনন্তই সমগ্ৰ সমষ্টিটোত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে, নিজৰ ৩ কোটি টকাৰ এছ ইউ ভি (বিশেষ ইউটিলিটি বাহন)ত যাত্ৰা কৰি আছে, আৰু কেতিয়াবা মটৰ চাইকেলত চলাই মানুহৰ ওচৰলৈ গৈছে ।)

আনহাতে ৫২ বছৰীয়া প্ৰাক্তন সাংসদ বীনা দেৱীয়েও সমৰ্থকৰ ভিৰ লৈ অঞ্চলটোত প্ৰচাৰ চলাই আছে । তেওঁ নৱম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছে, আনহাতে অনন্ত মাত্ৰ "সাক্ষৰ", যিটো তেওঁৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে । নির্বাচনী জয়ৰ কৌশল ৰচনা কৰি সমষ্টিটোৰ ভিন্ন প্রান্তত প্রচাৰ চলাইছে তেওঁৰ স্বামী সুৰজে ৷

অঞ্চলটোৰ উন্নীতকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বীনাই ইটিভি ভাৰতক কয়, "আমি উন্নয়নৰ বিষয়টোত ভোট বিচাৰিছো । ইয়াত প্ৰগতি স্থবিৰ হৈ পৰিছে । আমি ইয়াক পুনৰ আৰম্ভ কৰিম ।"

BIHAR ELECTION 2025
মোকামৰ তাল অঞ্চল (ETV Bharat)

সুৰজ আৰু বীনাৰ আত্মীয় ৰিতেশ কুমাৰ সিঙে প্ৰচাৰ অভিযানত সহায় কৰাৰ লগতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে যাত্ৰা কৰি আছে । তেওঁ আৰু কয় যে যুঁজখন চলি আছে আৰু এই সমষ্টিত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অবিহনে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰি ।

ৰিতেশে কয়, "হয়, আমি সকলোৱেই শক্তিশালী । কিন্তু আমি ইয়ালৈ আহিছো জনসাধাৰণৰ দাবীত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ । জনসাধাৰণতকৈ শক্তিশালী মানুহ নাই, আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে । সুৰজে আন কাৰোবাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা ভাবিছিল, কিন্তু জনতাৰ হেঁচাত তেওঁ বীনাক প্ৰক্ষেপ কৰিলে ।"

বিধানসভাৰ আসনত কঠিন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব বুলি ৰিতেশে স্বীকাৰ কৰে যদিও বীনা সহজেই জয়ী হ’ব বুলি দাবী কৰে । ৰিতেশে লগতে কয়, "অনন্তৰ পত্নী নীলম দেৱীয়ে ২০২২ চনত আৰজেডিৰ টিকটত জয়ী হৈছিল । বীনা দেৱীয়েও আৰজেডিৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । কাজিয়া হৈছে, কিন্তু ই আমাৰ কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰে ।"

দুই হেভিৱেটৰ মাজত হোৱা এই যুদ্ধত নিৰ্বাচনী পৰামৰ্শদাতালৈ পৰিণত হোৱা ৰাজনীতিবিদ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জন সূৰজ পাৰ্টিয়ে মুম্বাইৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা ৩০ বছৰীয়া প্ৰিয়দৰ্শী পীয়ুষক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে ৪৮ বছৰীয়া ড০ ৰাজেশ কুমাৰ ৰত্নাকৰক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । এই আসনৰ বাবে মুঠ ৮ জন প্ৰাৰ্থী ।

মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ মাৰ্বল কুৱেৰীৰ অংশীদাৰ প্ৰিয়াদৰ্শীয়ে নিজৰ সম্ভাৱনাক লৈ আশাবাদী । সমগ্ৰ সমষ্টিতে ভ্ৰমণ আৰু ভাষণ প্ৰদানৰ সময়ত দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে জাতিগত গতিশীলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়দৰ্শীয়ে কয়, "সৰ্বাধিক জনসমাগম মোৰ ৰাজহুৱা সভাত হয় । ই মোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মৰম আৰু সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে । মই নিবনুৱা সমস্যা আৰু নিৰক্ষৰতাক মোৰ প্ৰচাৰৰ মূল দুটা বিষয় হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো । এই সমষ্টিৰ মাত্ৰ ৩০ৰ পৰা ৪০ শতাংশ লোকহে সাক্ষৰ ।"

লগতে পঢ়ক : নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এ আইৰ ব্যৱহাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব: ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ

TAGGED:

BATTLE OF DONS
MOKAMA ASSEMBLY CONSTITUENCY
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHAR BAHUBALI
ইটিভি ভাৰত অসম
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.