৮ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা অসম জাতীয় পৰিষদৰ

৮ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা অসম জাতীয় পৰিষদৰ
খোৱাঙত লুৰীণজ্যোতি গগৈ, বঢ়মপুৰত ৰাজেন গোঁহাই ৷ শদিয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা নকৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷
Published : March 17, 2026 at 4:19 PM IST
গুৱাহাটী: মঙলবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদে ঘোষণা কৰিলে ৮ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত সংবাদমেলত ৮জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে দলটোৰ নেতৃত্বই ৷ ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি খোৱাং সমষ্টিত লুৰীণজ্যোতি গগৈ, বঢ়মপুৰত ৰাজেন গোঁহাই, সৰুপথাৰত জীৱন চুতীয়া, ডিব্ৰুগড়ত মৈনাক পাত্র, বজালীত দিলীপ বৰুৱা, বিন্নাকান্দিত ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী, মৰিগাঁৱত বাণী দাস, পলাশবাৰীত পংকজলোচন গোস্বামীক প্ৰৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, মঙলবাৰে ১০ টা সমষ্টিৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল যদিও ভিন্ন কাৰণত দলটোৱে শদিয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰিলে বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদে কাক, কোন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই কথাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল ৷ আনহাতে শদিয়া সমষ্টিক লৈ দলটোৰ মাজত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে অনিশ্চয়তা ৷ কিয়নো অসম জাতীয় পৰিষদ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জগদীশ ভূঞাই শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি ইতিমধ্যে দলীয় নেতৃত্বক স্পষ্ট কৰি দিছে ৷ বিপৰীতে মঙলবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকে কোনো কাৰণতে ভূঞাৰ সেই সিদ্ধান্তত অনুমোদন নজনালে ৷
ইফালে কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই দলটোৱে ৷ কাৰণ দলটোৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছে সমষ্টিটোত ৷ যাৰ বাবে হয়তো দুদিনৰ ভিতৰত দুয়োটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা : নাথাকিব শদিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম