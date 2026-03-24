চীল হ'ব নেকি গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰ কোঠাটো ?

বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰৰ কোঠাত অসামাজিক, বে-আইনী কাৰ্যকলাপৰ বাবে চীল কৰি দিব লাগে বুলি দাবী অজাপৰ নেতা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ

চীল হ'ব নেকি গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰ কোঠাটো ?
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 6:01 PM IST

গুৱাহাটী: দলীয় টিকট নাপাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৫০১ নং কোঠাৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ন্ত দাসে ৷ সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপৰ নেতৃত্বই মঙলবাৰে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে ৷

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰৰ কোঠাটোৰ কাৰ্যকলাপৰ সন্দৰ্ভত আৰু কোঠাটো চীল কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগ, আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ । কাৰণ ৫০১ নম্বৰৰ কোঠাত বহি প্ৰায় ১০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আছে । ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা এই একাউণ্টবোৰ সক্ৰিয় হৈ আছে ।”

চীল হ'ব নেকি গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰ কোঠাটো ? (ETV Bharat Assam)

বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰৰ কোঠাটোৰ সন্দৰ্ভত বসুমতাৰীয়ে কয়,"কোঠাটোত চলি থকা অসামাজিক, বে-আইনী কাৰ্যকলাপৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ছীল কৰি দিব লাগে আৰু কোঠাটোত থকা সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিব লাগে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, “এই ঘটনাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ মুখ্য সচিব প্ৰমোদ কলিতা জৰিত হৈ আছে ৷ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু প্ৰমোদ কলিতাই অসমলৈ কি অৱদান আগবঢ়ালে ? পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কেৱল বিদেশ ঘূৰি থাকে, তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কাম কি ?"

বসুমতাৰীয়ে কয়,"এই ভুৱা একাউণ্টবোৰত জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ চৰিত্ৰ হনন কৰা হৈছে । এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। টকাৰ বিনিময়ত ফেচবুক একাউণ্ট খুলি জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰা হৈছে আৰু বিৰোধী দলৰ নামত মিছা তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ওপৰত আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, যিটো অতি দুখজনক।”

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানলৈও এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে তদন্তৰ দাবী জনোৱৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগকো বিষয়টোত তৎক্ষণাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই বসুমতাৰীয়ে ৷

