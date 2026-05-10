তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ বিজয়ৰ

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ বিজয়ৰ
চেন্নাইৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৷
Published : May 10, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 11:09 AM IST
চেন্নাই (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিলে চি যোছেফ বিজয়ে ৷ চেন্নাইৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে তেওঁক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে বিজয়ৰ পিতৃ-মাতৃ, অভিনেত্ৰী তৃষা কৃষ্ণ আদিয়ে বিজয়ৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
বিগত সাত দশকত সাংবিধানিক পদ দখল কৰা অদ্ৰাবিড় দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেওবাৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগম(টিভিকে)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চি জোচেফ বিজয়ে ৷ বিজয়ৰ লগত দলৰ কৰ্মকৰ্তা তথা বিধায়ক এন আনন্দ, আধৱ অৰ্জুন, কে এ চেংগোটাইয়ান, কে জি অৰুণৰাজ, পি ভেংকটাৰমনন, আৰ নিৰ্মলকুমাৰ, ৰাজমোহন, টি কে প্ৰভু আৰু এছ কীৰথানাকে তেওঁৰ কেবিনেটত মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
ইফালে পুত্ৰৰ শপতগ্ৰহণৰ সময়ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা এছ এ চন্দ্ৰশেখৰ আৰু মাতৃ শোভা চন্দ্ৰশেখৰক আৱেগিক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
