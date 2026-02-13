ETV Bharat / politics

ভোটাৰে কি কয় : তেজপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ কি কয় বালিপুখুৰী পঞ্চায়তৰ ভোটাৰে ?

বিগত ৫ বছৰত হোৱা উন্নয়নক লৈ তেজপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকল সন্তুষ্ট নে ?

Tezpur constituency
তেজপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ কি কয় ভোটাৰে ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 7:03 PM IST

4 Min Read
তেজপুৰ : ৰাজ্যত সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । বিগত ৫ বছৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰে সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়নৰ ছবি কেনেদৰে প্ৰতিফলিত কৰিছে । বিধানসভা সমষ্টিটোত কি কি বিশেষ উন্নয়ন সাধন হৈছে আৰু কি কি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ? বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলৰ পৰা গাঁও অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেদৰে পৰিছে তাৰ এক সবিশেষ খতিয়ানেৰেই আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ভোটাৰৰ মতামত ।

উল্লেখ্য যে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি পূৰ্বৰে পৰা অগপৰ দুৰ্গ বুলি খ্যাত । বিগত ৩০ বছৰ ধৰি সমষ্টিটোত অসম গণ পৰিষদ দলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে । ৬৭ নং তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বালিপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত পঞ্চায়তৰ বাসিন্দাসকলে জনায় যে পূৰ্বতকৈ গাঁও অঞ্চলত উন্নয়ন সাধন হৈছে বিশেষকৈ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল আৰু পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে । গাঁওৰ নামঘৰ নিৰ্মাণ, অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীয়ে কৰ্ম সংস্থাপনৰ জৰিয়তে উন্নয়নৰ ছবি প্ৰতিফলিত হোৱাৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ।

তেজপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ কি কয় ভোটাৰে ? (ETV Bharat)

তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ মুঠ ১,৭৫,৫৬৩ গৰাকী ভোটাৰৰ বিপৰীতে ৮৪,৮৯৩ জন পুৰুষ আৰু ৯০,৬৬৭ গৰাকী মহিলা আৰু ৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।

বিপ্লৱানন্দ বৰা নামৰ এজন স্থানীয় ভোটাৰে কয়, "এই ৫ টা বছৰ সমষ্টিটোত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা-পদুলি, নামঘৰ, তাৰ পিছত খেলপথাৰ, আমাৰ বিধায়কৰ তত্বাৱধানত সকলোখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে । আমাৰ বিধায়কগৰাকী প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ এই কামসমূহ সম্পন্ন কৰি আছে । আমি সদায় ভাবিছোঁ যে আমাৰ তেজপুৰ বিধানসভাৰ আসনখন অসম গণ পৰিষদৰ হাতত থাকিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আমি আৰু বহু চিন্তা-চৰ্চা কৰিছোঁ । জ্যোতি-বিষ্ণু ক্ষেত্ৰ আমাৰ তেজপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দৰে বিষয়সমূহো আমি ভাবি আছোঁ । ইয়াৰ পূৰ্বে এই সমষ্টিত অগপ দলৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে আমাৰ বিধায়ক হৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আনিছে, দলং নিৰ্মাণ কৰিছে । এতিয়া ইয়াৰ পিছত জ্যোতি-বিষ্ণু ক্ষেত্ৰ আদি বহু বিষয় তেজপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা আমি ভৱিষ্যতে ভাবি আছোঁ ।"

Tezpur constituency
বালিপুখুৰী নামঘৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলি থকা চৰকাৰ দিনত যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন হৈছে । এই চৰকাৰৰ অধীনত তেজপুৰ সমষ্টিৰ গাঁও অঞ্চলত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । উন্নয়নৰ এই ধাৰা অধিক তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ৰাইজৰ মাজত থাকি উন্নয়নৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি বহু কাম কৰিছে । তেজপুৰ সমষ্টি অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত পি ডব্লিউ ডি ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ ৫ টা স্থানত আছে । নামঘৰ, মঠ-মন্দিৰ উন্নয়ন, ক্ৰীড়া আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট উন্নতি হৈছে ।"

আন এগৰাকী ভোটাৰ ৰবীন চন্দ্ৰ বৰাই কয়, "এন ডি এৰ সহযোগী দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে বিভিন্ন কাম কৰিছে । তেজপুৰ এখন সাংস্কৃতিক নগৰী, সেয়ে ইয়াত এখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আগতে বিধানসভাত গৃহীত হৈছে যদিও এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই । এই ক্ষেত্ৰতো চেষ্টা অব্যাহত আছে । ভৱিষ্যতে এন ডি এৰ সহযোগী হিচাপে অগপক আগবঢ়াই নিব বিচৰা হৈছে ।"

আনহাতে মহিলাসকলেও অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, ৰেচন কাৰ্ড আদি সামাজিক সুবিধাসমূহ লাভ কৰিছে । সেইবাবে তেওঁলোকেও এই সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীকে সমৰ্থন কৰিছে ।

Tezpur constituency
সাধাৰণ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে তেজপুৰ সমষ্টিৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে ভিৰ কৰিছে । যদিও মিত্ৰজোঁটত থকা অসম গণ পৰিষদৰ হাতত আছে যদিও এইবাৰ বিজেপি দলৰ নেতাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে ভিৰ কৰিছে । কিন্তু সমষ্টিৰ একাংশ ভোটাৰে এই সমষ্টিত অগপৰ দখলত থকাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় যুৱক বিকাশ বৰাই কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময় আহিলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকে, কিন্তু শেষত কোনজন প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই সিদ্ধান্ত ৰাইজেই লয় । তেজপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকল শিক্ষিত আৰু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে উদ্বুদ্ধ । বিগত প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি তেজপুৰ সমষ্টি অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে আছে ।" ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা থাকিলেও এই সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ভোটাৰৰ কথা বিবেচনা কৰিলে দেখা যায় যে তেওঁলোক বৰ্তমানৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক লৈ সন্তুষ্ট । অৱশ্যে তাৰ মাজতে একাংশ ভোটাৰে দাবী কৰা মতে সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ আৰু সুযোগ আছিল ।

