SRৰ নামত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ : বিৰোধী দলপতিৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্র

SRৰ নামত ষড়যন্ত্ৰ ! এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে । এই অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।

Election Commission
বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 11:36 PM IST

গুৱাহাটী : "ভোটাৰ তালিকাৰ নামত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে ।" - এই অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তলৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছে ।

নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "অসমৰ বুকুত বিজেপি চৰকাৰে যি অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেয়া দেখিও চকু মুদি থকাটো জাতিৰ বাবে চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতি বছৰে কৰা ভোটাৰ তালিকা সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটোক বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ এক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।"

শইকীয়াই কয়, "বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । এতিয়া আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰে ভোট চুৰিৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰি ক্ষমতা ভোগ কৰিবলৈ অন্য কোনো বিকল্প নাই । সেইবাবে এছ আৰৰ যোগেদি অসমত তেওঁলোকে ভোট চুৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ।"

শইকীয়াই আৰু কয়, "বাহিৰৰ অনাঅসমীয়া লোক যদি ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেন্তে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন নহ'ব নে ? ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য সৃষ্টি হৈছে । বিজেপিয়ে ভাৰতীয় জাতি নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে ।"

নাজিৰা সমষ্টিত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আহোম ৰাজত্বৰ স্মৃতি বিজড়িত, মৈদাম ক্ষেত্ৰ আৰু ৬০০ বছৰীয়া ইতিহাস বহন কৰা নাজিৰা সমষ্টিত আজি খিলঞ্জীয়া আৰু সংখ্যালঘু লোকৰ ভোটাধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা চলিছে ।"

তেওঁ কয়, "জীৱিত মানুহক 'মৃত' সজাই আৰু জন্মগাঁওত বাস কৰা লোকক 'স্থানান্তৰিত' বুলি ভুৱা তথ্য দি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে । সংখ্যালঘু খিলঞ্জীয়া অসমীয়াকে ধৰি আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব বুলি তেওঁলোকৰ চিন্তা হৈছে । যাৰ বাবে তেনে লোকৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । ইয়াৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে পাইছে ।"

শইকীয়াই আৰু কয়, "বি এল অ'ক অৱগত নকৰাকৈ বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মৃত অথবা স্থানান্তৰিত বুলি নাম কৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ক্ষমতাত তিষ্ঠি থাকিবলৈ কেনেধৰণৰ এটা শাসন ব্যৱস্থা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে দাঙি ধৰিছে ।"

বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "বিজেপিয়ে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ, ছিণ্ডিকেট চলাবলৈ, অসমৰ বিবেকবান মানুহৰ ভোটাধিকাৰ কৰ্তন কৰিবলৈ কি দুঃসাহস কৰিছে ইয়াৰ বিচাৰ নিশ্চয় অসমৰ জনসাধাৰণে ল'ব লাগিব। মোৰ সমষ্টিত হোৱা ঘটনাসমূহৰ কিছুমান উদাহৰণ দি মই দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছো ।"

