তেৰছ গোৱালা, যোগেন মহন, প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে শপত গ্ৰহণ; চাইকেল চলাই সংসদলৈ গ'ল গোৱালা
Published : April 16, 2026 at 2:11 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিত অভিষেক অসমৰ তিনি ৰাজনীতিকৰ । ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত অসমৰ তিনি ৰাজনৈতিক নেতা বিজেপিৰ তেৰছ গোৱালা, যোগেন মহন আৰু ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত তিনিওগৰাকী সাংসদে শপত গ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চিপি ৰাধাকৃষ্ণনৰ উপস্থিতিত তিনিওগৰাকী সদস্যই শপত গ্ৰহণ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে অগতানুগতিকভাৱে চাইকেল চলাই সংসদ ভৱনত উপস্থিত হয় তেৰছ গোৱালা । আনহাতে, তিনিওগৰাকী সাংসদে জাতীয় সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি সংসদত উপস্থিত থাকে । তেৰছ গোৱালা আৰু যোগেন মহনে অসমীয়াত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰমোদ বড়োৱে বড়ো ভাষাতে শপত গ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ১৬ মাৰ্চত অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল । এই তিনিখন আসনৰ বাবে যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা আৰু প্রমোদ বড়োৱে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল । তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিপৰীতে কোনো প্ৰাৰ্থী নথকাত তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ ৯ মাৰ্চত মনোনয়ন উঠাই লোৱাৰ অন্তিম তাৰিখত প্ৰতিখন আসনৰ বাবে এখনকৈহে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যই তিনিওকে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ী ঘোষণা কৰে ৷
অহা মে’ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাত খালী হ'বলগা অসমৰ তিনিখন আসনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী, ভূৱনেশ্বৰ কলিতা আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰতিনিধি অজিত কুমাৰ ভূঞাই ৷
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত অসম বিধানসভাত তেৰছ গোৱালা বিজেপি বিধায়ক আছিল আৰু যোগেন মহনে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল । কিন্তু বিজেপিয়ে দুয়োগৰাকী নেতাকে ৰাজ্যিক ৰাজনীতিৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
ইফালে ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে বিগত কাৰ্যকালত বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল যদিও শেহতীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনত তেওঁৰ দলটোৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফৰ হাতত পৰাজয়বৰণ কৰিবলগীয়া হয় । এনডিএৰ অংশীদাৰ হিচাপে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰমোদ বড়োক ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত সমৰ্থন আগবঢ়ায় । অৱশ্যে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'লেও প্ৰমোদ বড়োৱে শেহতীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত তামুলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় । তেনেক্ষেত্ৰত যদি বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰমোদ বড়ো জয়ী হয় তেন্তে ৰাজ্যসভা নে বিধানসভা বাছনি কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।