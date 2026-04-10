এসপ্তাহৰ সকাহ ! মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ গোচৰত অগ্ৰিম জামিন পালে পৱন খেড়াই

এসপ্তাহৰ সকাহ ! মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ গোচৰত অগ্ৰিম জামিন পালে পৱন খেড়াই
Published : April 10, 2026 at 1:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই ৷ অসমত ৰুজু হোৱা এক গোচৰত তেলেংগানা উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে এসপ্তাহৰ বাবে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰি সকাহ দিলে খেড়াক ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল এটা গোচৰ । শৰ্মাৰ পত্নীয়ে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ ওচৰত ৷ তাৰ পাছতেই খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীৰ এটা দলে তেওঁক সোধা-পোছা কৰাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীলৈও গৈছিল ৷
খেড়াই দাখিল কৰা এখন আৱেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ সুজানা কালাচিকামে কয়, “আৱেদনকাৰীক সংশ্লিষ্ট আদালতত আৱেদন দাখিল কৰিবলৈ এসপ্তাহৰ সময় দিয়া হৈছে । চৰ্তসাপেক্ষে এসপ্তাহৰ বাবে সকাহ প্ৰদান কৰা হৈছে আৱেদনকাৰীক ।” খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাত ভাৰতীয় ন্য়ায় সংহিতাৰ কেইবাটাও ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ধাৰা ১৭৫ (নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত ভুৱা বক্তব্য), ধাৰা ৩৫ (প্ৰতিষ্ঠান আৰু সম্পত্তিৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষাৰ অধিকাৰ) আৰু ধাৰা ৩১৮ (প্ৰতাৰণা)কে ধৰি কেইবাটাও ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে যোৱা ৫ এপ্ৰিলত অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ একাধিক পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশী সম্পত্তি আছে, যিবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী শপতনামাত ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল ।
ইয়াৰ পাছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খেড়াই উত্থাপন কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন আৰু সকলো নথি বিকৃত বুলি দাবী কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধা-পোছাৰ বাবে খেড়াৰ দিল্লী বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত নিজৰ ঘৰত নাছিল খেড়া ৷ তেওঁ কোনো অজ্ঞাত স্থানত আত্মগোপন কৰে ৷
ইফালে বুধবাৰে পুনৰ কংগ্ৰেছে খেড়াৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক এইসমূহ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় ৷ খেড়াই হায়দৰাবাদলৈ পলায়ন কৰা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে ‘পাতাল’ৰ পৰা হ’লেও তেওঁক বিচাৰি আনিব বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
