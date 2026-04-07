দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া

দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া
ভৌগোলিকভাৱে জটিল স্থানত অৱস্থিত ১২৩ টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৷
Published : April 7, 2026 at 7:20 PM IST
বৰপেটা: অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । ইয়াৰ লগে লগে যেন ব্যস্ততা আৰম্ভ হ'ল প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ । ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ । বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰবোৰৰ ভিতৰৰ ১২৩ টা ভৌগোলিকভাৱে জটিল স্থানত অৱস্থিত ।
ইয়াৰ বাবে মঙলবাৰেই বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ইভিএম বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰলৈ ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৰাওনা হয় । বৰপেটা জিলাত থকা চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি হ'ল, বৰপেটা, চেঙা, মন্দিয়া আৰু পাকাবেতবাৰী । আটাইকেইটা সমষ্টিত থকা মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,১২১টা ।
এই কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰৰ ভৌগোলিকভাৱে জটিল অঞ্চলত অৱস্থিত ভোটকেন্দ্ৰবোৰৰ ১১৭ টাই চেঙা সমষ্টিত অৱস্থিত । বাকী ছয়টা ভোটকেন্দ্ৰ অৱস্থিত মন্দিয়া সমষ্টিত । ভৌগোলিকভাৱে জটিল স্থানত অৱস্থিত ভোটকেন্দ্ৰলৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে যাবলৈ পাই উৎসাহিত হৈ পৰিছে ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ দল ।
বুধবাৰে ৯৯৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ লৈ ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৰাওনা হয় ৷ বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হল ৯,৮৩,৩৬৭ গৰাকী ৷ ইয়াৰে মন্দিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল ২,৭৯,৯২৪ গৰাকী ৷ চেঙা সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল ২,৫৬,৪০৭ গৰাকী ৷ বৰপেটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ হল ১,৭০,৮৯৩ গৰাকী ৷ আৰু পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল ২,৭৬,১৪৩ গৰাকী ৷
এই সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই কয়," আজি আমাৰ ১২৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ বিষয়াসকল গৈছে । ১১৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ চেঙাত আৰু ৬ টা মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিত আছে । আমাৰ ৫ টা অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰূম আছে । দূৰত্ব বেছি কাৰণে আজিয়েই গৈছে । চেঙা আৰু মন্দিয়াৰ ভোটকেন্দ্ৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ অঞ্চলত অৱস্থিত । গতিকে ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ দল আজিয়েই ৰাওনা হৈছে ।"