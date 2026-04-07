দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া

ভৌগোলিকভাৱে জটিল স্থানত অৱস্থিত ১২৩ টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৷

Team of polling officers dispatched to 123 polling stations located in geographically complex areas in Barpeta
জটিল অঞ্চলত অৱস্থিত ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 7:20 PM IST

বৰপেটা: অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । ইয়াৰ লগে লগে যেন ব্যস্ততা আৰম্ভ হ'ল প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ । ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ । বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰবোৰৰ ভিতৰৰ ১২৩ টা ভৌগোলিকভাৱে জটিল স্থানত অৱস্থিত ।

ইয়াৰ বাবে মঙলবাৰেই বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ইভিএম বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰলৈ ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৰাওনা হয় । বৰপেটা জিলাত থকা চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি হ'ল, বৰপেটা, চেঙা, মন্দিয়া আৰু পাকাবেতবাৰী ।‌ আটাইকেইটা সমষ্টিত থকা মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,১২১টা ।

এই কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰৰ ভৌগোলিকভাৱে জটিল অঞ্চলত অৱস্থিত ভোটকেন্দ্ৰবোৰৰ ১১৭ টাই চেঙা সমষ্টিত অৱস্থিত ।‌ বাকী ছয়টা ভোটকেন্দ্ৰ অৱস্থিত মন্দিয়া সমষ্টিত ।‌ ভৌগোলিকভাৱে জটিল স্থানত অৱস্থিত ভোটকেন্দ্ৰলৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে যাবলৈ পাই উৎসাহিত হৈ পৰিছে ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ দল ।‌

চমজি লৈছে নিজ নিজ সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

বুধবাৰে ৯৯৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ লৈ ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৰাওনা হয় ৷ বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হল ৯,৮৩,৩৬৭ গৰাকী ৷ ইয়াৰে মন্দিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল ২,৭৯,৯২৪ গৰাকী ৷ চেঙা সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল ২,৫৬,৪০৭ গৰাকী ৷ বৰপেটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ হল ১,৭০,৮৯৩ গৰাকী ৷ আৰু পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল ২,৭৬,১৪৩ গৰাকী ৷

বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ইভিএম বিতৰণ কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই কয়," আজি আমাৰ ১২৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ বিষয়াসকল গৈছে । ১১৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ চেঙাত আৰু ৬ টা মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিত আছে । আমাৰ ৫ টা অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰূম আছে । দূৰত্ব বেছি কাৰণে আজিয়েই গৈছে । চেঙা আৰু মন্দিয়াৰ ভোটকেন্দ্ৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ অঞ্চলত অৱস্থিত । গতিকে ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ দল আজিয়েই ৰাওনা হৈছে ।"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ
ভোটগ্ৰহণৰকাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

