চাহ শ্ৰমিকৰ মনৰ কথা: দৈনিক মজুৰি ৫০০ টকা হ’লেও লাভ নহয়, কমাব লাগে সামগ্ৰীৰ দাম

চাহ শ্ৰমিকৰ মনৰ কথা: দৈনিক মজুৰি ৫০০ টকা হ’লেও লাভ নহয়, কমাব লাগে সামগ্ৰীৰ দাম
Published : May 17, 2026 at 2:44 PM IST
বিশ্বনাথ: অসমৰ ৰাজনীতিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ অসম আৰু উজনি অসমৰ কেবাটাও সমষ্টিত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে ৷ দীনেশ প্ৰসাদ গোৱালা, দিলেশ্বৰ তাঁতী, পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ, দুৰ্গা ভূমিজ, পৃথ্বী মাঝি, ৰামেশ্বৰ তেলীলৈকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কেবাগৰাকীও নেতাই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত মন্ত্ৰিত্বও লাভ কৰিছে ৷
সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি অসমৰ ৰাজনীতি, অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিলেও কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ সমস্যা আজিকোপতি সমাধান হোৱা নাই ৷ এতিয়াও প্ৰাপ্য মজুৰি, জনজাতিকৰণ আদি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সৰব হৈ আহিছে জনজাতিটোৰ প্ৰায় সংখ্যক লোক ৷ নতুন চৰকাৰে পিছে এইবাৰ সমস্যাৰ ওৰ পেলাবনে? চাহ শ্ৰমিকৰ মুখেৰেই শুনো আহক তেওঁলোকৰ আশা-প্ৰত্যাশাৰ কাহিনী ৷
২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ৫০০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ কথা নিজৰ সংকল্পপত্ৰত উল্লেখ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা অনুসৰি, আগন্তুক দিনবোৰত এই মজুৰি পৰ্যায়ক্ৰমে ৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । মজুৰি বৃদ্ধিৰ উপৰিও অন্যান্য কল্যাণকামী আঁচনি, চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান, বাগিচাত আদৰ্শ হাইস্কুল স্থাপন আৰু ভৱিষ্য নিধিৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল বিজেপি দলে । এতিয়া পুনৰ ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ’ল ৷ গতিকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰিবনে বিজেপিয়ে ?
বিজেপিয়ে অসমত শাসন কৰা প্ৰায় দহ বছৰ হ’ল ৷ এইবাৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰ গঠন হৈছে । ইফালে এইবাৰ ১২৬ চন বিধায়কৰ ভিতৰত ৮ জন চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে । তাৰে ভিতৰত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণো কৰিছে ৷ চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ গুৰু দায়িত্ব এইবাৰ তেলীৰ কান্ধত ৷ গতিকে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে এইবাৰ কি আশা কৰিব চৰকাৰখনৰ পৰা ? এই সন্দৰ্ভত চাহ শ্ৰমিকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ ইটিভি ভাৰত কাষ চাপিছিল বিহালী সমষ্টিৰ অন্যতম এখন চাহ বাগিচা বাঘমাৰী চাহ বাগিচাত ।
চাহ বাগিচাখনৰ এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে কয়, ‘‘আমাক ৫০০ টকা দিম দিম বুলি প্ৰতিখন চৰকাৰেই কয়, কিন্তু আমাক ৫০০ টকা মজুৰি প্ৰদান নকৰে আৰু আমাক নালাগেও । আমাক ৫০০ টকা মজুৰি দিয়াৰ সলনি চৰকাৰে চাউল, দাইল, মিঠাতেল আদিৰ মূল্য হ্ৰাস কৰক । কাৰণ বৰ্তমান এক লিটাৰ মিঠাতেল দাম ২০০ টকা, এক কিলো চাউল দাম ৫০ টকা পৰা ১০০ টকা, দাইলৰ মূল্য ১৮০ টকা ৷ গতিকে এইবোৰ সামগ্ৰী মূল্য হ্ৰাস কৰাত চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিব লাগে ৷ নহ’লে আমাক ৫০০ শ টকা দিলেও কামত নাহে ।’’
আন এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে কয়, ‘‘বাগানৰ পৰা আমি ৰেচন, খৰি, পানী আদি লাভ কৰি আহিছোঁ ৷ চৰকাৰৰ পৰা অৰুণোদয়, চাউল, দাইল, নিমখ আদিও পাইছোঁ ৷ আমাক মাহে ৫০০ টকাকৈ দিয়াৰ কথা কৈছে যদিও মজুৰি বৃদ্ধি কৰি যদি খোৱা বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিয়ে তেন্তে, আমাৰ একো লাভ নহয় ৷ গতিকে চৰকাৰে আমাক মজুৰি বঢ়াই নিদিলেও বস্তুৰ দাম কমাই দিয়াটোহে বিচাৰোঁ ৷’’
ইফালে চাহ বাগিচাখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব থকা থানেশ্বৰ গোহাঁই কয়, ‘‘বাঘমাৰী চাহ বাগিচাখনে প্ৰায় ৩৭০ হেক্টৰ ভূমি আৱৰি আছে ৷ তাৰ ভিতৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন তথা বৰষুণৰ পানী নোহোৱা ফলত ৬৫ হেক্টৰ চাহ গছ ইতিমধ্যে শুকাই গ'ল । ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে বিস্তৃত হৈ আছে চাহ বাগিচাখন । ব্ৰিটিছৰ দিনতে স্থাপন হোৱা বাগিচাখনত বৰ্তমান কৰ্মৰত প্ৰায় ১৪০০ গৰাকীৰো অধিক শ্ৰমিক আছে । ১৪০০ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত স্থায়ী কৰ্মচাৰী ৭০০ গৰাকী আৰু অস্থায়ী ৭০০ গৰাকী । তদুপৰি ষ্টাফ ২৫ গৰাকী থকা বিপৰীতে বাগিচাখনত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসহ ২ গৰাকী ANM নাৰ্চ আৰু এগৰাকী GNM লগতে মেনেজমেন্টসহ ৫ গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে । বাগিচা খনত বছৰত ৭ লাখ কেজি অধিক শুকান চাহ উৎপাদন হোৱা লগতে বছৰে ৩২ পৰা ৩৩ লাখ কেজি কেঁচা চাহপাত উৎপাদন হয় । বাগিচাৰখনৰ শ্ৰমিকসকলক বৰ্তমান ২৮০ টকা দৈনিক মজুৰি প্ৰদান কৰা লগতে আন আন সকলো সা-সুবিধা যোগান ধৰা হয় ।’’
চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ কোনো এখন চৰকাৰেই সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল । যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখটো অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি দিন হাজিৰা কৰা লোক এজনতকৈও বহু কম । মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে দীৰ্ঘদিনে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰেই উপযুক্ত ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই । বিজেপি চৰকাৰেও চাহ শ্ৰমিকসকলক যে সামান্য মজুৰি বৃদ্ধি কৰিয়েই সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব খুজিছিল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০১৬ চনত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ৩৫১ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু সেই মজুৰি ২৮০ টকালৈহে বৃদ্ধি কৰিলে বিজেপি চৰকাৰখনে । এতিয়া নতুন চৰকাৰৰ পৰা চাহ শ্ৰমিকসকলে প্ৰধানতঃ সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা দেখা গৈছে ৷
