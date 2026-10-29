টাটা গ্ৰুপক লৈ সামাজিক মাধ্যমতে ৰাহুল গান্ধী-বিজেপিৰ তীব্ৰ বাকযুদ্ধ
টাটা গ্ৰুপৰ আভ্যন্তৰীণ বিতৰ্কই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো স্থান লৈছে । সামাজিক মাধ্যমত ৰাহুল গান্ধী, বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু একাংশ বিজেপি নেতাৰ বাকযুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈছে ।
Published : October 29, 2026 at 3:52 PM IST
নতুন দিল্লী : সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যম ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ নতুন মঞ্চ হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ দেশৰ মূল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু শাসকীয় দল বিজেপিৰ মাজত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চলি থকা বাকযুদ্ধই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে ।
কেতিয়াবা যুক্তি-তৰ্কবোৰ অতি আকৰ্ষণীয়ও হৈ পৰে । কংগ্ৰেছে প্ৰায়ে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি নেতাসকলেও ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু বিভিন্ন যুক্তিৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি আহিছে ।
এইবাৰ টাটা গ্ৰুপক কেন্দ্ৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু বিজেপি নেতাৰ মাজত ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে । বুধবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত টাটা গ্ৰুপক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
চৰকাৰে টাটা গ্ৰুপক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি অভিযোগ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "টাটা গ্ৰুপক অপৰাধমূলকভাৱে ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু কোনো উদ্যোগপতিয়ে এই সন্দৰ্ভত মাত মাতিবলৈ সাহস কৰা নাই ।"
উদ্যোগপতিসকললৈ প্ৰশ্ন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "কিমান দিনলৈ নীৰৱে থাকিব ? যেতিয়ালৈ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মালিক নহয় ?" ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে অভিযোগ কৰিছে, "ভাৰতৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য মোদী আৰু শ্বাহৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় । আপোনাৰ সাহসৰ অভাৱ আছে । আমাৰ নাই । আমি এই অপৰাধসমূহৰ ন্যায় নিশ্চিত কৰিম ।"
Before preaching about corporate transparency, consider your family's 70-year history of erecting political roadblocks to suppress the Tata Group. • 1953: Air India forcibly nationalized by the Nehru administration despite J.R.D. Tata’s direct opposition. • 1969–81: Tata Steel’s growth choked by draconian MRTP bureaucratic restrictions. • 1973: New India Assurance seized and nationalized by the Indira Gandhi government. • 1997: Tata-Singapore Airlines venture derailed by the United Front’s foreign aviation bans. • 2005–11: VSNL land demerger delayed under the UPA, paralyzing key equity-raising efforts. • 2008: The UPA regime’s catastrophic intelligence and security blunders left the Taj Mahal Palace Hotel completely vulnerable to the 26/11 Pakistani terrorists • 2008–16: Nano plant forced out of Singur by chaotic TMC-Congress political agitations. • 2012: Three Tata Teleservices licenses axed by the SC due to the UPA's spectrum misallocation. @RahulGandhi 's Crocodile tears for headlines cannot rewrite history. Before you speak further,this list of UPA-era corruption cases exposes your true legacy, stripping away any right you claim to lecture others on transparency.— S.Jayashankar (@jaypanicker) October 29, 2026
ৰাহুল গান্ধীৰ এই পোষ্টৰ পিছতে কেৰালামৰ এজন বিজেপি কৰ্মী এছ জয়শংকৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । এক্সৰ জৰিয়তে বিজেপি নেতাজনে টাটা গ্ৰুপৰ বিগত ৭ দশকৰ ইতিহাসৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ।
কৰ্প'ৰেট স্বচ্ছতাৰ কথা কোৱাৰ পূৰ্বে টাটা গ্ৰুপৰ ব্যৱসায়িক উন্নয়ন পথত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে সৃষ্টি কৰা বাধাৰ ইতিহাস তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক অধ্যয়ন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ১৯৫৩ চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ চৰকাৰৰ দিনত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ, ১৯৬৯ৰ পৰা ১৯৮১ চনলৈ টাটা ষ্টীলৰ সম্প্ৰসাৰণত এমআৰটিপি আইন কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণ, ১৯৭৩ চনত ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰৰ দিনত নিউ ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেন্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ দৰে বিষয়সমূহো উত্থাপন কৰে ।
একেদৰে ১৯৯৭ চনত টাটা-ছিংগাপুৰ এয়াৰলাইন্সৰ বিমান সেৱা উদ্যোগ, ২০০৮ চনৰ মুম্বাইৰ ২৬/১১ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সময়ত তাজমহল পেলেচ হোটেলৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন আৰু পশ্চিমবংগৰ ছিংগুৰত টাটাৰ নেনো প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
ইফালে ২০১২ চনত ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনত স্পেকট্ৰাম আবণ্টনক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে টাটা টেলিছাৰ্ভিচেছৰ তিনিটা অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰাৰ বিষয়টোও বিজেপি কৰ্মী এছ জয়শংকৰে উত্থাপন কৰে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগক ঘঁৰিয়ালৰ চকুপানী বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনৰ দুৰ্নীতি আৰু বিতৰ্কিত সিদ্ধান্তৰ ইতিহাসে কংগ্ৰেছৰ স্বচ্ছতাৰ দাবীত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে ।
Being the LoP @RahulGandhi, I suggest you refrain from politicising every issue. Also, casually labelling commercial and legal matters as criminal is unacceptable. You have repeatedly decried the successes of Indian industry & our entrepreneurs. Now, are you trying to incite our business leaders to join you in spreading distrust & toxicity? For decades, your party had smothered the spirit of the Indian entrepreneurs under the stifling ‘Licence-Quota Raj’ & inflicted poverty on crores of Indians. On the other hand, our government led by PM @narendramodi values the Indian industry as job creators & drivers of economic growth. Our policies have been tailored to enable enterprise, support industry and encourage investment. Political parties, leaders, governments and institutions share an equal responsibility to support our industry, strengthen our farmers and secure the future of our youth. Therefore, it is essential to engage constructively rather than casting baseless aspersions to suit your narrow political motives. The Constitution of India ensures justice to all its citizens & our Honourable Courts are entrusted with upholding it. History is witness to the shoddy manner in which you, your party and the PMs belonging to your party have demeaned the judiciary. So Rahul ji, refrain from seeing ghosts everywhere.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 28, 2026
এই বিষয়টোত ৰাহুল গান্ধীক কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণেও তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰতিটো বিষয়ক লৈ ৰাজনীতিকৰণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে বাণিজ্যিক আৰু আইনী বিষয়বোৰক অপৰাধমূলক বুলি কোৱাটোও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।
বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "ভাৰতীয় উদ্যোগ আৰু আমাৰ উদ্যোগীসকলৰ সফলতাক আপুনি বাৰে বাৰে নিন্দা কৰিছে । এতিয়া আপুনি আমাৰ ব্যৱসায়িক নেতাসকলক আপোনাৰ অবিশ্বাস আৰু বিষবাষ্প বিয়পাই দিবলৈ উচটনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি ?
নিৰ্মলা সীতাৰমণে লগতে লিখিছে, "দশক দশক ধৰি আপোনাৰ দলে 'লাইচেন্স-কোটাৰাজ'ৰ অধীনত ভাৰতীয় উদ্যোগীসকলক স্তব্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু কোটি কোটি ভাৰতীয়ক দাৰিদ্ৰতাৰ দিশে লৈ গৈছে ।"
Dear Mrs. Sitarama, 1.Which "legal and commercial matter" required Tata Trusts and Tata Sons to be hosted at Amit Shah's residence? 2.When is crony number 1 going to appear in the game and which pieces of Tata is he going to get? Finally, all India's businesses except 3-4 of your cronies, already hate all of you and don't need any incitement.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2026
অৱশ্যে বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পোষ্টৰো পুনৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে বিত্ত মন্ত্ৰীক উভতি ধৰি লিখিছে, "সেয়া কি আইনী আৰু ব্যৱসায়িক বিষয় আছিল যাৰ বাবে টাটা ছন্স আৰু টাটা ট্ৰাষ্টক অমিত শ্বাহৰ ঘৰলৈ মাতিবলগীয়া হ'ল ?"
বিত্ত মন্ত্ৰীক তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰিছে, "আপোনাৰ ১ নম্বৰ ঘনিষ্ঠ এই প্ৰতিযোগিতাত কেতিয়া সন্মুখলৈ আহিব আৰু তেওঁ কি কি ভাগ পাব ? আপোনাৰ ৩-৪ ঘনিষ্ঠৰ বাহিৰে বাকী সকলো ব্যৱসায়ী আগৰে পৰা আপোনালোকক হিংসা কৰে আৰু তেওঁলোকক উচটনি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ।"
মুঠতে টাটা গ্ৰুপৰ সাম্প্ৰতিক গৃহযুদ্ধক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক চলি আছে । টাটা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষৰ পুনৰ নিযুক্তিক লৈ টাটা ছন্স আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ মাজত সংঘাত চলি আছে । যাক লৈ ৰাজনৈতিক বিতৰ্কও আৰম্ভ হৈছে । সেই বিতৰ্ক সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতীয় বাণিজ্য মোদী-শ্বাহৰ খেলনা নহয় : কি উদ্দেশ্যত ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?