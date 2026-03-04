চামগুৰিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি কি ক'লে তাঞ্জিল হুছেইনে ?
চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা ২০২৬ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব তাঞ্জিল হুছেইনে । প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ।
Published : March 4, 2026 at 3:37 PM IST
নগাঁও : আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ ব্যাপক তৎপৰতা অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । মঙলবাৰে সন্ধিয়া দলে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । এই তালিকাত নগাঁৱৰ ৩ টা সমষ্টি ক্ৰমে চামগুৰি, ৰহা আৰু ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো আছে । চামগুৰি সমষ্টিত ২০২৪ চনত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনে সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
ধুবুৰীৰ সাংসদ তথা চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । ইফালে টিকট লাভ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তাঞ্জিল হুছেইনে ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে দলৰ হাইকমাণ্ডৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে । এতিয়া চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছক জিকাই আনিম সেইটো দায়িত্ব মই লৈছোঁ ।" উপ-নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিত পৰাজয়ৰ কাৰণ বাখ্যা কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে কয়, "উপ-নিৰ্বাচনত ডকাইতি কৰি জিকিছিল । ৩৩ টা চেণ্টাৰত ভোটেই দিব নিদিলে...। এইটো উপ-নিৰ্বাচন নহয় । ইয়াত ২৫ টা গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত ৯২ শতাংশ কাউন্সিলাৰ জিকিছোঁ । ৪ টা জিলা পৰিষদত জিকিছোঁ ।"
বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰি তাঞ্জিল হুছেইনে কয়, "আগন্তক নিৰ্বাচনত চামগুৰিৰ ৰাইজে বিজেপিক চিৰকালৰ বাবে বিদায় দিব । এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আহিলে চামগুৰিৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ লগতে চাকৰিও দিয়া হ'ব ।" পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, " কোনো বংশবাদ নাই । আমি চামগুৰিৰ বাসিন্দা । চামগুৰিৰ পুত্ৰ, নাতি, ভাইটী, দাদা, ভাগিন, ভতিজা । আমি চামগুৰিতে আছোঁ । আমি কলিয়াবৰ বা জখলাবন্ধাৰ পৰা আহি বিধায়ক হোৱা নাই ।"
