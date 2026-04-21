ভোট কিনিবলৈ ১২০০ কোটি ! ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত টকাৰ উজান
তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰিব মঙলবাৰে বিয়লি । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত ৷
Published : April 21, 2026 at 2:45 PM IST
চেন্নাই: দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ দিন একেলগে ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ ইয়াৰে অসম, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত যোৱা ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় ৷ এতিয়া বাকী আছে আন দুখন ৰাজ্য ক্ৰমে তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগ ৷ অহা ২৩ এপ্ৰিলত তামিলনাডুত এটা পৰ্যায়ত আৰু পশ্চিম বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ২৯ এপ্ৰিলত ।
তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰিব মঙলবাৰে বিয়লি । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৷ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন, সোণ, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু অন্যান্য প্ৰৰোচনামূলক সামগ্ৰী জব্দ হৈছে ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এনে অভিযানত এতিয়ালৈকে ১২০০ কোটিৰো অধিক ধন জব্দ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন নিৰীক্ষণকাৰী দলে জব্দ কৰা ৫০০ কোটিৰো অধিক নগদ ধন আৰু মূল্যৱান সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত ৷ আনহাতে আয়কৰ বিভাগ আৰু পৰোক্ষ কৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দৰে বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহেও নিজৰ স্বতন্ত্ৰ অভিযানৰ জৰিয়তে বহু পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰিছে ।
নগদ ধনৰ উপৰিও বিষয়াসকলে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা আৰু নিষিদ্ধ দ্ৰব্যও জব্দ কৰিছে, যিবোৰ অবৈধ উপায়েৰে ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । বিশেষকৈ চহৰ আৰু সৰু সৰু কেইবাটাও অঞ্চলৰ পৰা কুপন আৰু ফ্ৰীবিজকে ধৰি প্ৰৰোচনাৰ খবৰ ওলাইছে । বলবৎকাৰী দলসমূহে এক সংহত অভিযান চলাইছিল, যাৰ ফলত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচনী আইন উলংঘাৰ বাবে প্ৰায় ১০০ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
জিলাসমূহৰ ভিতৰত তিৰুভাল্লুৰত সৰ্বাধিক ধন আৰু সুৰা জব্দ কৰা হৈছে ৷ একেদৰে চেন্নাইতো এনে অভিযানত বহু পৰিমাণৰ ধন-সুৰা জব্দ কৰিছে বিভাগে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত বিষয়াসকলে কয় যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি ৯৫ শতাংশতকৈ অধিক ভোটাৰৰ তথ্য স্লিপ বিতৰণ কৰা হৈছে ।
কিছুমান অঞ্চলত চিনাক্ত কৰা অভাৱসমূহ দূৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে, আৰু ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । ২৩৪ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১০৫ টাক “ব্যয়-সংবেদনশীল” হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ বাবে তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন । ইয়াৰ উপৰিও ৫,৯৩৮ টা ভোটকেন্দ্ৰক "অতি স্পৰ্শকাতৰ" বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে, য'ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু মসৃণ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে ৮৫ বছৰৰ ওপৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিকে ধৰি দুই লাখৰো অধিক ভোটাৰে ডাক বেলট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভোটদান কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা সৰ্বাংগীন অংশগ্ৰহণৰ সুবিধাৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহ প্ৰতিফলিত হয় ।
কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চোৱাচিতা কৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰিছে ৷ য’ত ব্যয়, সাধাৰণ আচৰণ, আইন-শৃংখলা নিৰীক্ষণ কৰা পৰ্যবেক্ষকো আছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ) নিয়োগ কৰাৰ লগে লগে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে । বিষয়াসকলে পুনৰ কয় যে সমগ্ৰ তামিলনাডুত মুক্ত আৰু স্বচ্ছ ভোটগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
