তামিলনাডুৰ জয় হ'ব...,ভোটদানৰ পিছতে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিন

তামিলনাডুৰ জয় হ'ব...,ভোটদানৰ পিছতে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিন
পত্নী, পুত্ৰ, বোৱাৰী আৰু নাতিৰ সৈতে একেলগে ভোটদান কৰিলে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে ।
Published : April 23, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 5:34 PM IST
চেন্নাই : পুৱা ৭ বজাৰ পৰা তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইটা (২৩৪ টা) বিধানসভা সমষ্টিতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ । পুৱাৰে পৰা জনসাধাৰণে ভোটদানৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হোৱা দেখা গৈছে । ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, প্ৰাৰ্থী, চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকা, উদ্যোগপতিসকলেও উৎসাহেৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ।
তাৰ মাজতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিনেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । শাসকীয় দল ডিএমকেৰ সভাপতি তথা তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিনে টেইনাম্পেটত থকা এছআইইটি কলেজত স্থাপন কৰা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে । পত্নী দুৰ্গা ষ্টেলিন, পুত্ৰ তথা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী উদয়ানিধি ষ্টেলিন, বোৱাৰী কিৰুথিগা উদয়ানিধি আৰু নাতিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভোটদানৰ বাবে শাৰী পতা দেখা যায় ।
ভোটদানৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিনে কয়, "মই যেনেকৈ মোৰ গণতান্ত্ৰিক কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ, তামিলনাডুৰ ভোটাৰসকলেও নিজৰ গণতান্ত্ৰিক কৰ্তব্য সঠিকভাৱে পালন কৰিব লাগে ।"
ইফালে তামিলনাডুৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজিত কুমাৰে ৰাজ্যখনত পৰিৱৰ্তনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি একপ্ৰকাৰ ডিএমকে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অভিনেতা অজিতে প্ৰকাশ কৰা আৱেগ সঁচাকৈয়ে যোগ্য, তামিলনাডুৰ জয় হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিনে একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কোলাথুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । একেদৰে পুত্ৰ, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ডিএমকে যুৱ শাখাৰ সম্পাদক উদয়ানিধি ষ্টেলিনে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছেপাক-ট্ৰিপ্লিকেন বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ৫.৭৩ কোটি ভোটাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । ৪৪২ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীকে ধৰি মুঠ ৪,০২৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থী এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইফালে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যজুৰি কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীও গঢ়ি তোলা হৈছে । নিৰ্বাচনী নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত ২৯৫ টা অৰ্ধসামৰিক কোম্পানীৰ জোৱানসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তামিলনাডু আৰক্ষীৰ ১ লাখৰো অধিক জোৱানো নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈছে ।
সন্ধিয়া ৬ বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হয় । ৪ মে'ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
