গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক অগ্ৰাধিকাৰ: ৰভা এৰি ভোটকেন্দ্ৰত দৰা-কইনা
নাগৰিকৰ কৰ্তব্যক অগ্ৰাধিকাৰ দি বিয়াৰ সাজতে ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত নৱবিবাহিত দম্পতী ।
By ANI
Published : April 23, 2026 at 3:18 PM IST
কাঞ্চিপুৰম (তামিলনাডু) : পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত পুৱাৰে পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । পশ্চিমবংগত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে তামিলনাডুত এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ভোটাৰে সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ ভোটকেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতিছে ।
তাৰ মাজতে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰমত এক বিশেষ দৃশ্য দেখা গ'ল । কাঞ্চিপুৰমৰ আৰাম ৱালাৰ্থীশ্বৰ মন্দিৰ অঞ্চলৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত আন আন ভোটাৰৰ সৈতে দৰা-কইনাইও শাৰী পাতিলে । বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ কৰি গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দৰা আৰু কইনাৰ সাজতে তেওঁলোক ওলাই আহিল । বিবাহস্থলীৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে তেওঁলোক ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
দৰা হৈছে কাঞ্চিপুৰমৰ আৰাম ৱালাৰ্থীশ্বৰ মন্দিৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৰবি ৰাহুল । তেওঁ পেছাত এজন অভিযন্তা আৰু তেওঁ ঘৰ নিৰ্মাণকাৰী এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী । পুৱাতে কাঞ্চিপুৰমত বিৰুধাচলমৰ চিভিল ইঞ্জিনীয়াৰ শিৱৰাঞ্চনীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ।
বিয়াৰ কিছু সময় পিছতে নৱবিবাহিত দম্পতীটোৱে একেলগে গৈ ওচৰৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এখনত স্থাপন কৰা ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । কইনাক কাষত লৈ সম্পূৰ্ণ বিয়াৰ সাজতে ৰবি ৰাহুলে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰবি ৰাহুলে ভোটদানৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "এই কৰ্তব্য সকলোৱে পালন কৰিব লাগে ।" তেওঁ লগতে কয় যে বিয়াৰ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে যিয়ে এই অনুষ্ঠানটো আৰু অধিক স্মৰণীয় কৰি তুলিছে । ইফালে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইটা (২৩৪ টা) সমষ্টিকে সামৰি লোৱা হৈছে । যাৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
এনে এটা বিশেষ দিনত নাগৰিকৰ কৰ্তব্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে নৱবিবাহিত দম্পতীটোক ভোটকেন্দ্ৰৰ বিষয়া তথা ভোটাৰসকলেও অভিনন্দন জনায় ।
ইফালে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন, টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয়, ডিএমকেৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী কে এন নেহৰুৰ লগতে অভিনেতা ৰজনীকান্ত আৰু ধ্ৰুৱ বিক্ৰমকে ধৰি কেইবাজনো নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ তামিলনাডুত এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । ৪ মে'ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । ডিএমকে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট আৰু এনডিএৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
