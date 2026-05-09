তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ অনিশ্চয়তা: বিধায়ক নিৰুদ্দেশৰ অভিযোগ এএমএমকেৰ, হৰ্ছ ট্ৰেডিঙৰ অভিযোগ টিভিকেৰ বিৰুদ্ধে

ডিএমকে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিও টিভিকেক সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছ, বাওঁপন্থী দল আৰু ভিচিকেক এএমএমকে নেতা দীনকৰণে সমালোচনা কৰে ।

কেৰালাৰ ৰাজ্যপালৰ সৈতে দীনকৰণ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 2:46 PM IST

চেন্নাই : তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনত অংক-জংক-পংক । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া দ্ৰাবিড় ভূমিত নতুন চৰকাৰৰ ৰেঙনিয়ে দেখা দিছিল যদিও তাৰ পৰৱৰ্তী মুহূৰ্ততে পট পৰিৱৰ্তন ঘটে । বিজয়ৰ ৰাজমুকুট পৰিধানৰ আশা পুনৰ এবাৰে স্থবিৰ হৈ পৰে ।

তামিলনাডুৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থা শুকুৰবাৰে মাজনিশা তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । কাৰণ আম্মা মাক্কাল মুনেত্ৰা কাঝাগাম (এএমএমকে)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক টিটিভি দীনকৰণে বিজয় নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামক নিজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়কক ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ৰাজ্যপালক 'জাল' সমৰ্থন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

২৩৪ জনীয়া বিধানসভাত ১০৮ খন আসনেৰে একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা টিভিকেয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সীমা ১১৮ খন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতে এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ।

লোকভৱনত তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি দীনকৰণে অভিযোগ কৰে, "ইয়াত নিশ্চিতভাৱে হৰ্ছ ট্ৰেডিং হ'ব লাগিব, নহ'লে বিধায়কজনক ক্ৰয় কৰা হ'ব পাৰে । মই ৰাজ্যপালক এই বিষয়টোক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

তেওঁ দাবী কৰে যে মন্নাৰগুড়িৰ নির্বাচিত বিধায়কগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পৰা নগ’ল আৰু এছ কামৰাজে পূর্বে এআইএডিএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক এড়াপ্পাড়ি কে পালানিস্বামীক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সমর্থন জনাই এখন পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছিল যদিও পিছলৈ তেওঁক যোগাযোগ কৰিব পৰা নগ'ল ৷

আনহাতে, বিজয় নেতৃত্বাধীন টিভিকেয়ে মন্নাৰগুড়িত টিভিকেৰ প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰা এএমএমকেৰ বিধায়কগৰাকীক বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দীনকৰণে অভিযোগ কৰি কয়, "এতিয়া টিভিকেক সমৰ্থন কৰা বুলি এখন ভুৱা পত্ৰ ওলাইছে ।"

টিভিকেৰ ৰাজনৈতিক আচৰণক আৰু অধিক আক্ৰমণ কৰি এএমএমকেৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে দলটোৱে বিশুদ্ধ শক্তি লাভ কৰা বুলি কৰা দাবীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁৰ অভিযোগ, "টিভিকেয়ে নিজকে বিশুদ্ধ শক্তি বুলি কয় । তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰথমদিনাৰ পৰাই তেওঁলোকে হৰ্ছ ট্ৰেডিঙত লিপ্ত হোৱাটো সঠিকনে ? ক্ষমতাৰ খঁকত তেওঁলোকে এনে কামত লিপ্ত হৈছে ।"

আনহাতে, এএমএমকেৰ বিধায়ক কামৰাজৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি টিভিকেয়ে কয়, "এয়া হৈছে এএমএমকেৰ বিধায়ক কামৰাজে স্বেচ্ছাই আৰু আনন্দৰে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি এখন পত্ৰ লিখাৰ ভিজুৱেল ।"

"তেওঁ (কমৰাজে) এএমএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক টিটিভি দীনকৰণৰ অনুমোদন সাপেক্ষে টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল । অৱশ্যে এতিয়া তেওঁ পত্ৰখন লিখা নাছিল বুলি প্ৰচাৰিত হোৱা তথ্য সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু সত্যৰ অপলাপ । এই কথা সকলোৱে স্পষ্টকৈ বুজাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । এই সকলোবোৰ তথ্য লুকুৱাই ৰাখি টিটিভি দীনকৰণে ভুৱা বাতৰি আৰু ভুল তথ্য বিয়পাই আহিছে । জনসাধাৰণে বুজিব লাগে যে টিভিকেৰ কাৰো সৈতে দৰদাম কৰা বা আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।" টিভিকেৰ উদ্ধৃতিৰে এএনআয়ে কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে দীনকৰণে ৰাজ্যপাললৈ এএমএমকেয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে পত্ৰ লিখি এআইএডিএমকেক সমৰ্থন আগবঢ়ায় আৰু চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ইপিএছক আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । পত্ৰখনত দীনকৰণ আৰু কামৰাজ দুয়োৰে স্বাক্ষৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কিন্তু টিভিকেয়ে কংগ্ৰেছ, চিপিআই, চিপিআই(এম) আৰু ভিচিকেৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ পিছত মানিশাৰ ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাই নাটকীয় ৰূপ ধাৰণ কৰে । কংগ্ৰেছে পাঁচজন বিধায়কৰ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে চিপিআই, চিপিআই(এম) আৰু ভিচিকেয়ে দুখনকৈ আসনেৰে বিজয়ক সমৰ্থন আগবঢ়াই টিভিকে নেতৃত্বাধীন ব্লকটোক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সীমালৈ আগবঢ়াই দিয়ে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত বিজয়ে লোকভৱনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে দাবী জনায় । অৱশ্যে মাজনিশালৈকে ৰাজভৱনে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাছিল ।

আনহাতে, ডিএমকে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিও টিভিকেক সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছ, বাওঁপন্থী দল আৰু ভিচিকেকো সমালোচনা কৰে দীনকৰণে। তেওঁ কয় যে তামিলনাডুৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ এক ভুল উদাহৰণ হৈ পৰিছে । এটা মিত্ৰতাৰ অংশ হিচাপে জয়ী হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে নিশাটোৰ ভিতৰতে সমৰ্থন সলনি কৰিছে ।

তেওঁ লগতে বিজয়ৰ ৰাজনৈতিক সামঞ্জস্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদ হোৱা নেতাগৰাকীয়ে ডিএমকেক লৈ পূৰ্বতে কৰা সমালোচনাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে । "বিজয়ে ডিএমকেক 'দুষ্ট শক্তি' বুলি অভিহিত কৰি নিজকে ‘বিশুদ্ধ শক্তি’ বুলি অভিহিত কৰে । একেটা ডিএমকেয়ে মিত্ৰতাৰ সমৰ্থনত জয়ী হোৱা দলসমূহৰ পৰা এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ সমৰ্থন গ্ৰহণ কৰিব ?" দীনকৰণে প্ৰশ্ন কৰে ।

ইফালে, সূত্ৰসমূহে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাখিল কৰা সমৰ্থন পত্ৰক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ ইংগিত দিছে । অভিযোগ আৰু প্ৰতি-অভিযোগৰ মাজতে তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনক লৈ এতিয়া অনিশ্চয়তা আৰু বৃদ্ধি পাইছে ।

